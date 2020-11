En tres semanas, justo después de comenzar el primer estado de alarma por la pandemia, más de un tercio de la plantilla de Zener Plus en Vizcaya acabó en la calle. 65 trabajadores. La empresa, que instala y mantiene redes de telecomunicación para operadores como Más Móvil y Vodafone, los echó sin aplicar además el procedimiento de despido colectivo como exige la ley dado el volumen de empleados, con argumentos como bajadas de rendimiento y la no superación del periodo de prueba. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acaba de condenar a la empresa a readmitir a los 65 trabajadores afectados al considerar nulos los despidos, como reclamaba el sindicato CCOO, y a abonarles los salarios no percibidos durante el tiempo que han estado fuera de la compañía.

