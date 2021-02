Derechos Sociales multa a Vueling con 90.000 euros por mantener una web poco accesible a personas con discapacidad

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha multado con 90.000 euros a la aerolínea Vueling (filial de IAG) por mantener una web inaccesible a las personas con ciertas discapacidades. La resolución, firmada por el secretario de Estado, Nacho Álvarez, constata que la empresa española incumple 26 de los 38 indicadores que exige la ley. Y determina una sanción por una infracción "grave en su grado máximo" ya que la compañía ya fue objeto de una inspección, y posterior sanción, en 2015.

Desde entonces, señala el documento, "no ha trabajado en la mejora de la accesibilidad de su página web". "La situación de la accesibilidad de la web de VUELING apenas ha mejorado: de los 38 requisitos establecidos (...) en 2015 se incumplían 27, 17 de ellos en más del 90% de las páginas, frente a los 26 que se incumplen en 2018, 15 de ellos en más del 90% de las páginas. Por lo que respecta a los incumplimientos de criterios del nivel A, han pasado de 13 en 2015 a 11 en 2018", apunta la resolución. elDiario.es se ha puesto en contacto con Vueling, que no se ha pronunciado sobre la sanción.

El expediente sancionador, a cuya resolución ha tenido acceso elDiario.es, arrancó en 2018 después de que un usuario denunciara a Vueling "por incumplimiento de las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad". En septiembre de ese año se inicia formalmente el proceso y se encarga un informe al Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC) que analice la denuncia y las diferencias con 2015, año en el que otra inspección ya detectó graves incumplimientos.

El informe del CENTAC (una fundación público-privada), realizado entre el 22 de octubre y 9 de noviembre de 2018, señala que "de los 38 requisitos que es preciso cumplir según la norma UNE 1390803:2012, se cumplen totalmente 4, es decir el 10,5%. Tenemos 26 requisitos, el 68,4%, que no se cumplen. Además, 8 requisitos, el 21,05%, no son aplicables". De esos 16, continúa el informe, "un poco más de la mitad de los errores se producen en casi todas las páginas, lo que puede indicar un problema sistemático de aplicación de los criterios de accesibilidad. 15 "aparecen con mucha frecuencia" y 11 de ellos "se concentran en el nivel A" de prioridad, es decir, los más sensibles. Los puntos del nivel A "son obligatorios ya que cualquier sitio que no cumpla los puntos recogidos en estas prioridades no se puede considerar razonablemente accesible", recuerda el informe.

Pero el CENTAC compara además la situación de 2018 con la de 2015, cuando otra denuncia activó una inspección similar. Y la conclusión a la que llega es que Vueling no hizo prácticamente nada para mejorar el cumplimiento de la normativa vigente. Esto hizo que la resolución concluyera con la sanción máxima prevista.

Las deficiencias detectadas se refieren a la perceptibilidad, que afecta especialmente a personas con discapacidad visual; la operatibilidad, que impiden el uso de la página a personas con discapacidad motriz que empleen medios alternativos, como el teclado, al empleo de un ratón; o de comprensibilidad, que impide la introducción de datos en los formularios que no están etiquetados correctamente.

El director general de Políticas de Discapacidad, Jesús Celada, explica a elDiario.es que "una de las obligaciones de la Vicepresidencia Segunda es garantizar los derechos de las personas con discapacidad de manera transversal", lo que incluye los medios de transporte. Y tienen capacidad sancionadora en aquellas competencias que son propias del Estado.

Hasta el momento Vueling ha sido la única empresa de España sancionada por incumplir los estándares de accesibilidad en su página web, según informan desde el ministerio que dirige Pablo Iglesias. Las denuncias por este problema son las que dominan entre las que recibe la Oficina de Atención a la Discapacidad, pero Celada explica que lo normal es que las empresas respondan arreglando los errores de sus páginas. "Casi todas se resuelven rápidamente", asegura.

En el caso de la aerolínea no fue así. Ni en 2015 ni ahora. Y eso que ha tenido una doble oportunidad ya que el expediente caducó por el camino y se tuvo que reactivar en 2020, por lo que se recabaron de nuevo las alegaciones de las partes. En ninguna de las dos ocasiones Vueling asumió los resultados de la auditoría del CENTAC ni los cambios que se le exigen.