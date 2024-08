Dónde es festivo el 15 de agosto y cuántos más quedan este año

El comienzo de la segunda quincena de agosto es una de las fechas más destacadas en el calendario. No solo lo marca una festividad nacional, la de la Asunción de la Virgen, sino que también significa el comienzo -o final- de las vacaciones para muchos trabajadores.

La fecha supone un punto intermedio entre las cuatro fiestas de carácter nacional que la preceden, y las cuatro que la suceden, volviéndola una de las más esperadas de entre todas las festividades del país. Y además, este año cae en jueves.

Como cada año, la fiesta destaca por ser de carácter nacional e inamovible, lo que significa que se celebra en todas las comunidades autónomas de España sin excepción, coincidiendo en algunas con otras conmemoraciones locales.

Además, como con el resto de festividades del país, el jueves 15 de agosto serán un día no laborable. Pese a ello, no habrá puente, por lo que el viernes 16 del mismo mes tendrán que volver al trabajo todos aquellos empleados que no hayan solicitado el día libre (salvo convenio con su empresa, claro).

En España, los días no laborables se distribuyen entre festividades nacionales, autonómicas y locales. De esta manera, durante el año se celebran 9 días festivos nacionales, iguales para todo el país; 3 días festivos autonómicos, a elección de cada comunidad; y 2 de carácter local, dependientes de cada municipio.

Por qué es fiesta el 15 de agosto

El 15 de agosto se celebra la Asunción de la Virgen María, una festividad de origen tradicional y católico, que conmemora la creencia religiosa de que, tras terminar sus días en la Tierra, el cuerpo y alma de la Virgen María subieron al cielo.

Así, la conmemoración fue asumida como dogma de fe por el papa Pío XII en 1950, y se ha convertido en una de las celebraciones más importantes de todo el territorio español. Además, la celebración coincide en algunas regiones con otras conmemoraciones propias, con lo cual la fiesta puede ir variando según el lugar.

En Madrid, la festividad coincide con la conmemoración a la Virgen de la Paloma, considerada extraoficialmente como la “patrona popular de los madrileños”. Durante su celebración, un gran número de madrileños marcha por el barrio de La Latina, en el centro de la capital.

En Sevilla, el 15 de agosto se celebra el día de su patrona, la Virgen de los Reyes Coronada. Así, tras una gran misa en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla, los hispalenses llevan a cabo una procesión conmemorativa a lo largo de toda la ciudad.

Próximos días festivos

Pese a la proximidad de la festividad de la Asunción de la Virgen, aún quedan otras cuatro festividades de carácter nacional de las que poder disfrutar hasta el fin del año. Estas son:

Fiesta Nacional de España , sábado 12 de octubre.

, sábado 12 de octubre. Todos los Santos , viernes 1 de noviembre.

, viernes 1 de noviembre. Día de la Constitución Española , viernes 6 de diciembre.

, viernes 6 de diciembre. Navidad, miércoles 25 de diciembre.

Tras el 15 de agosto, la próxima fiesta nacional será en octubre, la Fiesta Nacional, aunque este año cae en sábado, día no laborable de por sí, por lo que la festividad no afectará a los días trabajados.

Fines de semana más largos

Cuando las fiestas caen en viernes o lunes, es posible ampliar el fin de semana, volviéndolo de tres días. Tanto Todos los Santos como el Día de la Constitución Española caerán este 2024 en viernes, lo que significará que los trabajadores dispondrán de un día más de fin de semana.

Así, serán días no laborables de viernes 1 de noviembre a domingo 3 de noviembre; y de viernes 6 de diciembre a domingo 8, respectivamente. Por último, todos los empleados estarán exentos de trabajar el 25 de diciembre, día de Navidad, aunque en general sí que se trabajará tanto el 24 como el 31 de diciembre.

Además, los trabajadores dispondrán de las festividades establecidas en cada comunidad y localidad por Gobiernos Autonómicos y Ayuntamientos.

Festivo compartido entre comunidades

Otra de las festividades más comunes, aunque no de carácter nacional, es la de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, que este año cae en domingo y, por tanto, algunas de las comunidades en las que se celebra la traspasarán al lunes 9 de diciembre; estas son:

Andalucía

Aragón

Asturias

Castilla y León

Extremadura

Murcia

Melilla

En todas estas comunidades será posible ampliar el fin de semana desde el sábado 7 de diciembre hasta el lunes 9 del mismo mes.