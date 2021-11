Garamendi se escuda en Europa para rechazar la reforma laboral: "No se puede unir temporalidad con precariedad"

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha elevado este jueves el tono frente al Gobierno al respecto de la reforma laboral y de las pensiones. El líder de los empresarios ha criticado el "ruido mediático" que se ha generado y ha cargado contra las propuestas del Ejecutivo que no coinciden con "las reformas que pide Europa". Así, ha cargado contra medidas como la reducción de la temporalidad que pretende Trabajo en la negociación con los agentes sociales. "No se puede unir temporalidad con precariedad", ha asegurado Garamendi en un foro de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos.

"Vamos a trabajar por un acuerdo pero en los objetivos que marca Europa", ha asegurado Garamendi tras su intervención en el citado congreso, en el que ha coincidido con José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio. Garamendi se ha escudado en este argumento para rechazar la propuesta laboral del Gobierno. "Aquí nos cuentan reformas o contrarreformas que no son las que pide Europa", ha asegurado. "No me vale que ahora los malos somos los empresarios cuando no estamos de acuerdo con lo que se propone", ha señalado. "Queremos seriedad y que no haya ruido mediático que no ayuda a que haya acuerdo", ha insistido Garamendi.

El líder de los empresarios españoles ha cargado contra la propuesta que ha llevado esta semana el Gobierno a la mesa de negociación con sindicatos y patronal. "Ayer en la mesa han traído el mismo papel que hace un mes, no se si el gobierno se ha coordinado o no, pero es el mismo papel", ha lamentado, poniendo el foco en la propuesta de reducir la temporalidad la 15%. "En sus planes a 2050 hablaban del 23%, ¿en 2050 será el 23% pero ahora el 15%?", ha ironizado.

También ha cargado contra la negociación de la reforma de las pensiones. "Nos trajeron una hoja y media para valorar una propuesta y con menos de 14 días para dar nuestra respuesta, no es serio", ha asegurado al respecto de la última propuesta que plantea elevar las cotizaciones sociales para cubrir la jubilación de los baby boomers. "No se pueden consentir las filtraciones, no puede ser que los medios tuvieran antes el documento y los gráficos que nosotros, que estábamos pidiendo los datos", ha señalado.

Además, ha criticado a Unidas Podemos, sin citarles, al respecto de la primera reforma de las pensiones, que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria. "Nos hemos encontrado que, aunque cuando nosotros firmamos cumplimos pese a ser heterogéneos, parte del Gobierno registra enmiendas al acuerdo en pensiones", ha apuntado. "¿Qué validez me da el Gobierno si una parte corrige los acuerdos que se alcanzan?", se ha preguntado.

Con todo ello, Garamendi ha asegurado que actualmente a los empresarios "nos preocupan más las contrarreformas y los problemas que generen que los fondos europeos". "Nosotros salimos al campo a jugar pero es el gobierno el que nos pone las reglas, estas deben dar seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma", ha señalado, poniendo en duda que esto se produzca en algunas decisiones del Gobierno como la reforma del recibo de la luz, la ley del alquiler —"se va a regular la propiedad privada"—, o la reforma laboral y de las pensiones. "Haremos nuestro trabajo y lo haremos bien cuando tengamos las normas colocadas ordenadamente", ha subrayado.