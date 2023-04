El Gobierno advierte a Ferrovial de que podría arriesgarse a un gran coste fiscal por su traslado

El Gobierno ha advertido a Ferrovial de que, en caso de que su operación de restructuración y cambio de sede a Países Bajos no responda a un motivo económico válido, no podrá acogerse a las ventajas fiscales del régimen especial de fusiones. Se podría enfrentar a un gran coste fiscal si Hacienda determina que el movimiento no tiene una lógica empresarial y solo persigue un “ahorro tributario”, según considera Moncloa, tal y como ha adelantado El País.

Un exministro polaco detenido por sobornos y pleitos millonarios por ayudas ilegales de Aznar: los litigios de Ferrovial

Más

El análisis de Bolsas y Mercados Españoles (BME) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre los motivos argumentados por la compañía para trasladar su sede a los Países Bajos —entre ellos, facilitar la cotización en Estados Unidos— no han identificado “ningún obstáculo para la admisión a negociación directa de las acciones de una sociedad española cotizada en España en los Estados Unidos, ni indicios de su existencia”. Es decir, se considera que no hay nada que impida a la compañía cotizar en Estados Unidos sin cambiar su sede social a Países Bajos. De esta manera, señala Moncloa, las conclusiones del estudio “cuestionan la motivación económica alegada” para el cambio de sede social.

La reestructuración se llevará a cabo mediante la absorción de la matriz española Ferrovial SA por la filial en Países Bajos, Ferrovial International SE (FISE). La empresa cree que en la operación podrá acogerse a las ventajas fiscales del impuesto de sociedades en el caso de fusiones y, así, evitaría tributar por las plusvalías que aflorarán en el proceso. Pero el Gobierno recuerda que una de las condiciones para acogerse a las ventajas fiscales del régimen especial de fusiones es que la operación “responda a un motivo económico válido”. Es decir, que tenga una lógica empresarial y “no persiga únicamente un ahorro tributario”.

Será la Agencia Tributaria quien tendrá la última palabra y determinará si la operación de restructuración y cambio de sede responde o no a un motivo económico válido.

Carta al consejero delegado de Ferrovial

El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, ha enviado una carta al consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, en la que insiste en que no hay motivos económicos para el traslado de la sede de la constructora a Países Bajos.

En su misiva, García Andrés pide que se trasladen los argumentos contra el cambio de sede en la junta general ordinaria de accionistas que se celebrará este jueves, de manera que se pueda “informar adecuadamente a su Junta General sobre las distintas opciones en este ámbito, así como sobre sus posibles riesgos o contingencias”.

“Como hemos venido adelantando, los análisis de BME y la CNMV no han identificado obstáculos ni indicios de su existencia para la admisión a negociación directa de las acciones de una sociedad española cotizada en España en los Estados Unidos. Esta conclusión cuestiona la motivación económica del proyecto de fusión transfronteriza anunciado el pasado 28 de febrero. Es cierto que ningún emisor español había planteado a la CNMV o a BME una iniciativa similar y, por tanto, no había precedentes de este estudio. De la misma manera, en el Ministerio no hemos tenido constancia de ninguna limitación o aspecto a modificar de la normativa española con el fin de facilitar el acceso a la doble cotización en mercados extranjeros durante el intenso proceso de consulta pública y tramitación de la nueva Ley de Mercado de Valores y Servicios de Inversión, que culminó el pasado 7 de abril con su entrada en vigor”, señala el secretario de Estado en su carta a Ferrovial.