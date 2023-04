El Gobierno insta por carta a Ferrovial para que informe a los accionistas de que no hay “motivación económica” para marcharse a Holanda

El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, ha enviado una carta al consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, en la que insiste en que no hay motivos económicos para el traslado de la sede de la constructora a Países Bajos. En su misiva, García Andrés pide que se trasladen los argumentos contra el cambio de sede en la junta general ordinaria de accionistas que se celebrará este jueves, de manera que se pueda “informar adecuadamente a su Junta General sobre las distintas opciones en este ámbito, así como sobre sus posibles riesgos o contingencias”, según ha adelantado El País y ha confirmado elDiario.es.

“Como hemos venido adelantando, los análisis de BME y la CNMV no han identificado obstáculos ni indicios de su existencia para la admisión a negociación directa de las acciones de una sociedad española cotizada en España en los Estados Unidos. Esta conclusión cuestiona la motivación económica del proyecto de fusión transfronteriza anunciado el pasado 28 de febrero. Es cierto que ningún emisor español había planteado a la CNMV o a BME una iniciativa similar y, por tanto, no había precedentes de este estudio. De la misma manera, en el Ministerio no hemos tenido constancia de ninguna limitación o aspecto a modificar de la normativa española con el fin de facilitar el acceso a la doble cotización en mercados extranjeros durante el intenso proceso de consulta pública y tramitación de la nueva Ley de Mercado de Valores y Servicios de Inversión, que culminó el pasado 7 de abril con su entrada en vigor”, señala el secretario de Estado en su carta a Ferrovial.

En la carta, el secretario de Estado de Economía añade que “tanto el Ministerio como CNMV y BME estamos comprometidos y dispuestos a facilitar, con las acciones que sean oportunas, que las empresas españolas tengan acceso a dichos mercados. De hecho, BME ya está en contacto con distintos transfer agent estadounidenses para explorar la vía de un posible Dual Listing de una empresa cotizada española desde nuestro país”.

Cuando una compañía hace un Dual Listing en Bolsa quiere decir que empieza cotizar sus acciones en un nuevo mercado distinto al que ya está cotizando. En este caso, Ferrovial ya cotiza en España y quiere hacerlo en la bolsa estadounidense, excusa final que ha esgrimido [con anterioridad señaló la inseguridad jurídica pero luego reculó] para cambiar la sede a Países Bajos.

Junta de accionistas: 13 de abril

La constructora celebra el próximo jueves 13 de abril la junta general ordinaria de accionistas a la que llevará el traslado de su sede social a Países Bajos, una operación que anunció de forma sorpresiva a finales de febrero.

El grupo que preside Rafael del Pino, su principal accionista con más del 20 % del capital, someterá a votación de sus accionistas la fusión inversa de Ferrovial por parte de su filial holandesa Ferrovial Internacional (FISE), que ya aglutinaba el 86 % de los activos.

La operación está condicionada no solo al visto bueno de sus accionistas, sino a que los posibles derechos de separación que ejerzan aquellos que son contrarios a este traslado no superen los 500 millones de euros. para los accionistas que voten en contra del acuerdo de fusión y deseen ejercitar el derecho de separación, Ferrovial ha fijado un precio de reembolso de 26,0075 euros por acción.