Requisitos, plazos y medidas del nuevo fondo de 11.000 millones de ayudas directas a autónomos y empresas

El Gobierno ha aprobado este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario el Real Decreto con el nuevo paquete de ayudas públicas por importe de 11.000 millones de euros para el sector de la hostelería, el turismo y el comercio, que incluye un fondo de apoyo directo a las pymes y los autónomos de 7.000 millones que gestionarán las comunidades autónomas; un segundo fondo se configurará para la reestructuración de los más de 120.400 millones de créditos avalados hasta la fecha por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), dotado con 3.000 millones; y un tercer fondo de recapitalización para empresas medianas mediante la empresa pública Cofides, con un importe de 1.000 millones.

A pesar de que era una medida solicitada hace meses por los empresarios, los sindicatos e incluso el Banco de España se había posicionado reiteradamente en la necesidad de desarrollar un plan de ayudas directas para las empresas, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado que con la aprobación de este Real Decreto se "anticipan" para evitar un problema de solvencia de las compañías. La aprobación de esta medida se tuvo que retrasar por la falta de sintonía entre Moncloa y el Ministerio de Asuntos Económicos y el de Hacienda ante la defensa numantina del déficit de las dos ministras frente a una visión más expansiva que defienden los asesores de Pedro Sánchez, además de las peticiones de Unidas Podemos, socios de la coalición de Gobierno, por elevar dichas subvenciones directas hasta 8.000 millones.

La recepción de todas estas ayudas estará condicionada a que las empresas receptoras no tengan su domicilio en un paraíso fiscal, no estén en concurso ni hayan cesado la actividad en el momento de la solicitud, se hallen al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y no repartan dividendo ni aumenten los salarios de su equipo directivo durante un periodo de dos años, así como al mantenimiento de su actividad hasta junio de 2022.

Ayudas directas

Es una medida urgente para garantizar la solvencia de las empresas contará con un fondo de 7.000 millones de euros en ayudas directas, 2.000 millones solo para Canarias y Baleares, las dos comunidades más afectadas por la pandemia por el mayor peso del turismo.

Destino de las ayudas

Se podrán destinar al pago de deuda contraída desde marzo de 2020, tanto la relacionada con proveedores, como el pago de gastos fijos (salarios, arrendamientos...) o deudas financieras y no financieras.

Qué empresas

Podrán acogerse las empresas y autónomos de 100 actividades económicas diferentes que se conocerán cuando se publique el Real Decreto en el BOE, aunque seguro que estarán incluidas las del sector de la hostelería y la restauración, los sectores con acceso a los ERTE ampliados establecidos en el Real Decreto-ley 2/2021, y otros especialmente afectados por la pandemia, como las actividades de la industria manufacturera relacionadas con el comercio y la hostelería; comercio al por mayor y minorista; sectores auxiliares al transporte; mantenimiento aeronáutico, y actividades relacionas con la cultura y las actividades deportivas.

Requisitos para recibirlas

Solo para empresas cuya caída de la facturación sea al menos un 30% respecto a los ingresos de 2019.

Hasta cuánto

Se podrán compensar, como máximo, el 40% de la caída adicional de ingresos en el caso de pymes y micropymes, y hasta un 20% para el resto de empresas. Dentro de esta horquilla, las Comunidades Autónomas podrán variar las magnitudes según las características del parque empresarial.

Importes máximos

Los autónomos que tributan en el régimen de estimación objetiva en el IPRF recibirán hasta 3.000 euros. El resto de empresas y autónomos podrán recibir entre 4.000 y 200.000 euros, importes que podrán elevarse tanto en Canarias y Baleares, siempre dentro de los límites de ayudas de Estado fijados por Bruselas.

Plazos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que en un mes y diez días se tendrá formalizada la orden de reparto de esos 7.000 millones para las Comunidades Autónomas y se tendrán firmados los convenios con cada una de ellas. Montero ha señalado que las autonomías ya tienen instrumentos para el reparto de ayudas como se hizo con el fondo REACT lo que facilitará la distribución de las ayudas.

Cómo se hará el reparto entre CCAA

La asignación de los fondos se realizará siguiendo los mismos criterios que los utilizados para el REACT-EU: impacto de la pandemia en la riqueza de la comunidades autónomas, impacto de la crisis en el desempleo e impacto en el desempleo juvenil.

Reestructuración de deuda financiera

Creación de una nueva línea para la reestructuración de deuda financiera con aval del Estado, dotada con 3.000 millones de euros.

Los bancos deciden las posibles medidas

Sobre la base del análisis del cliente que haga la entidad financiera, se podrán acordar:

Extender por un periodo adicional el plazo de vencimiento de los préstamos con aval público.

Convertir los préstamos con aval público en préstamos participativos, medida que reforzará los recursos propios de las empresas beneficiarias al tener estos préstamos un tratamiento equivalente al capital a efectos mercantiles.

Concesión de ayudas directas para reducir la financiación con aval público solicitada durante la pandemia.

Qué compañías se pueden acoger

Los criterios de elegibilidad se establecerán por un posterior Acuerdo de Consejo de Ministros y dentro de un proceso de renegociación acordado por los clientes con las entidades financieras, que asumirán la parte proporcional de la reducción del préstamo.

Código de buenas prácticas

Se aprobará un Código de Buenas Prácticas, de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras y otros organismos, similar al existente en el ámbito hipotecario, cuyo objetivo es favorecer una actuación "coordinada y eficiente" de los bancos en apoyo de empresas viables con problemas puntuales de solvencia. Es decir, en caso de que una empresa tenga que reestructurar un crédito con tres entidades financieras será necesario que se llegue a un acuerdo con todos los bancos.

Fondo de recapitalización

Se trata de un fondo de recapitalización de 1.000 millones de euros, gestionado por Cofides.

Qué empresas pueden solicitarlo

Es una cuantía que complementa el fondo de 10.000 millones de SEPI, que se destinará a reforzar el balance de las empresas de mediano tamaño que eran viables en diciembre de 2019, pero que se enfrentan a problemas de solvencia por la pandemia.

Qué tipo de ayudas

Las ayudas se realizarán en forma de instrumentos financieros, como préstamos ordinarios, préstamos participativos, capital u otros.

Otras medidas aprobadas

Ampliación de la moratoria concursal

El Real Decreto-Ley aprobado establece también medidas en el ámbito concursal, extendiéndose hasta el 31 de diciembre las moratorias actuales. De forma específica, se extienden las moratorias relativas a la exención del deber del deudor de solicitar la declaración de concurso y la no admisión a trámite de las solicitudes de concurso que presenten los acreedores; se amplía el plazo para renegociar, tanto los acuerdos de refinanciación y acuerdos extrajudiciales de pago (ambos son instrumentos previos al concurso), como los propios convenios concursales; y se amplían hasta el 31 de diciembre de 2021 las medidas procesales que agilizan los procesos, como la tramitación preferente y el fomento de la subasta extrajudicial.

Ampliación de plazo de ejecución proyectos del sector turístico

Con el objetivo de reforzar la solvencia de las empresas se amplían los plazos de ejecución de proyectos financiados por la Secretaría General de Industria y de la PYME y de los préstamos concedidos por Emprendetur a empresas del sector turístico.

Cuatro meses más para el retraso del pago deudas tributarías

También se aumenta a cuatro meses el periodo para poder retrasar el pago de deudas tributarias sin intereses de demora.

Juntas por medios telemáticos durante 2021

La norma regula la posibilidad de que las sociedades anónimas que no hayan podido modificar sus estatutos puedan seguir celebrando la junta general o asamblea de socios por medios telemáticos durante el ejercicio 2021, siempre que se garantice la identidad del accionista que ejerce su derecho de voto y se ofrezca la posibilidad de participar en la reunión por distintas vías.

Publicidad de criptoactivos

Se establecen los mecanismos necesarios para que la Comisión Nacional del Mercado de Valores pueda regular la publicidad de criptoactivos u otros activos o instrumentos presentados como activos de inversión que en la actualidad se encuentran fuera del perímetro de la regulación financiera.