Una firma de moda entrevista a desempleadas en el escaparate para promocionarse gratis en Madrid

La mayoría no salía de su asombro: enviaron su candidatura a través del portal Infojobs, por internet, y la empresa convocante les citó este jueves a las cuatro de la tarde en la céntrica calle Fuencarral de Madrid. Lo que no sabían era que como ellas habría tantas otras, que tendrían que esperar más de cuarenta minutos hasta llegar a la puerta y que la entrevista no sería grupal, sino individual, y en el escaparate. Dos encargadas de la tienda esperaban, cada una en una mesita, a que fueran pasando para mantener charlas de 2 o 3 minutos.

"Ya me podían pagar ahora, por esperar", expresaba una joven, recién llegada al final de la cola, que daba la vuelta hasta la boca de metro de Gran Vía. "¿Qué me parece? Mal. No sé si aguantaré hasta llegar", añadía otra, perpleja ante el espectáculo. La mayoría son mujeres jóvenes desempleadas, que han visto la oferta en internet y han seguido instrucciones. "Pusieron un banner en Infojobs. Y mandaron un email a todos los que se inscribieron. Pero están poniendo ofertas todos los días para otros puestos. Anuncian vacantes tipo: vendedor para centro comercial, vacantes en Madrid...", lamentaba otra chica, que no entendía muy bien por qué para esta vacante concreta había que pasar por este proceso.

Una candidata hace la entrevista de trabajo en el escaparate mientras el resto de las aspirantes espera en la calle. Analía Plaza

¿De verdad es necesario convocar a los aspirantes a un puesto de trabajo a entregar en mano un currículum que previamente han enviado por internet? ¿Y entrevistarles a la vista de todo el mundo, tanto de los que están como ellos como de los que pasan por allí? "Estamos haciendo un 'recruiting day'", explica una de las empleadas encargadas, que ha salido a explicar a las chicas del principio de la cola para qué tiendas buscan gente. "Ponemos anuncios en redes sociales y hacemos entrevistas a la gente que se presenta de forma espontánea". Preguntada por la cola y la sorpresa que se han llevado las candidatas, afirma que "la gente no tiene cita previa" (esto es: podrían haberlo previsto) y que "es una forma de hacerlo diferente".

La empresa en cuestión es el grupo italiano Calzedonia, que agrupa las marcas Calzedonia, Intimissimi y Tezenis. Tienen 596 tiendas en España, 270 propias y 326 franquiciadas. La sede está en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, pero también tienen oficinas en Madrid. Según el tipo de puesto - tienda u oficinas - las entrevistas se realizan en un sitio u otro. Hacerlas en el escaparate es excepcional. "Lo de hoy es un 'open day' eventual", explican desde la central. "Se hace para dar más oportunidades, poder hacer entrevistas a cualquiera que pase y romper la barrera, porque por internet no todos los seleccionados acceden a una entrevista personal". La empresa utilizó esta misma fórmula el pasado martes en Barcelona.

Un grupo de aspirantes hace cola bajo la lluvia en la puerta de la tienda para hacer la entrevista de trabajo. Analía Plaza

Algunos candidatos se han decepcionado cuando han visto la cola, claro: la oferta a la que se apuntaron en Infojobs solo anunciaba veinte vacantes para un puesto de vendedor y parecía que si les habían llamado era porque habían pasado un primer filtro. "No van a coger a nadie", lamentaba un chico junto a sus compañeras. "No me esperaba esto. Y además es poco práctico. Entiendo que al ser entrevistas individuales va lento... Pero la verdad es que nadie ha salido a explicárnoslo. Y hubiera estado bien". El sueldo tampoco se ha hecho público, ni en internet ni en la calle.

Con esta convocatoria presencial, la compañía ha conseguido varias horas ininterrumpidas de impacto publicitario gratuito en una de las principales calles comerciales del centro de Madrid, algo que la encargada consultada se ha apresurado a negar. "No estamos haciendo publicidad: estamos cubriendo vacantes", afirmaba. No es la primera vez que una empresa se promociona gratis a costa de personas sin empleo: en marzo del año pasado una oferta de mil puestos colapsó un outlet de Leganés y en enero de este un hotel de lujo montó un show parecido en la Plaza de España de Madrid.