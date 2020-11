PharmaMar sube un 1,5 % en bolsa después de caer un 21 % en tres sesiones

Madrid, 12 nov (EFE).- PharmaMar ha subido hoy un 1,51 % en bolsa después de tres sesiones a la baja en las que perdió un 21 % de su valor, un descenso que ha coincidido con la decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de pedirle información adicional sobre los ensayos de su fármaco para tratar la covid-19.

Las acciones de la compañía farmacéutica, que han cerrado en 101 euros, han sido las terceras más alcistas del IBEX 35.

En algunos momentos de la sesión, los títulos han llegado a subir más del 8 % pero se han desinflado en el tramo final.

PharmaMar bajó un 8,18 % el lunes; un 9 %, el martes; y un 5,42 %, el miércoles. No obstante, en lo que va de año acumula una subida del 137 %.

El pasado viernes, tras el cierre del mercado, PharmaMar recibió un requerimiento de la CNMV en el que el supervisor bursátil le pedía información adicional sobre el ensayo del Aplidin (plitidepsina) para el tratamiento de pacientes adultos con covid-19 que necesiten el ingreso hospitalario.

En su respuesta, comunicada a primera hora del martes, PharmaMar aportó información técnica sobre el ensayo clínico y aseguró que ya había respondido el 30 de octubre a las preguntas planteadas por la CNMV en un requerimiento anterior.

La compañía reiteró que su intención es iniciar conversaciones con las agencias reguladoras para definir el próximo estudio de fase III del Aplidin.

No obstante, precisó que un estudio de fase III "requiere un nivel de inversión muy elevado", por lo que no prevé acometerlo si no tiene evidencias "de seguridad y eficacia" del fármaco.