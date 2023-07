El presidente de Iberdrola defiende alargar la vida de las nucleares: “Técnica y económicamente es posible”

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha propuesto negociar la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares, aunque las compañías eléctricas propietarias de estas nucleares firmaron un protocolo para su cierre ordenado, que el propio Galán ha señalado que “se trata de algo que queremos respetar”. Galán aseguró que se podría ampliar su plazo de funcionamiento “con alguna que otra inversión”, para lo que se “tendrían que renegociar las condiciones para hacer que se pueda conseguir su plena viabilidad”.

El Gobierno propone aumentar el peso de las renovables hasta el 81% en 2030

Más

El anuncio del presidente de Iberdrola ocurre pocos días después de que el Ministerio de Transición Ecológica autorice el inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña. La empresa encargada de su gestión Nuclenor (Endesa e Iberdrola) desconectó la central de la red eléctrica en diciembre de 2012, tras anunciar al Gobierno de su decisión de no seguir explotándola.

“Creo que técnicamente y económicamente hablando es posible, se trata de una cuestión de negociar. Además, en lo que respecta al sistema, bueno, digamos que yo me sentiría mucho más tranquilo si existen que si no existen”, señaló Galán. A la vez, el presidente de la primer eléctrica española ha recordado que no corresponde a las empresas elaborar la política energética y que corresponde al operador del sistema analizar “si es necesario para la estabilidad del sistema”.

Ahora bien, Galán ha considerado que el borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) presentado por el Gobierno a finales de junio como 'hoja de ruta' para la descarbonización a 2030 es “muy ambicioso”, ya que se pretende construir más de 10.000 megavatios (MW) al año, cuando los ritmos actuales son de unos 5.000 MW.

El Gobierno de Pedro Sánchez propone en el PNIEC que las energías renovables cubran el 81% del consumo de electricidad en 2030, frente al 74% planteado en el plan energético que elaboró en 2020, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 32%, frente al 23% planteado inicialmente.

“Primero se requiere una demanda de renovables, y si no hay demanda, en segundo lugar, las inversiones no se van a realizar. Eso está claro”, ha argumentado. el presidente de Iberdrola ha puntualizado que se debe partir de saber “cuál va a ser la generación de la demanda, cuál va a ser el estímulo para poder descarbonizar muchos segmentos o muchos sectores para poder suministrar esta electricidad generada de esta manera”.

“Ya sé que es difícil de hacer, pero lo que habrá que analizar en más detalle es ver de qué manera va a crecer la demanda y ver cuáles son las medidas que habrá que implantar para que podamos descarbonizar los diferentes de segmentos y para que la oferta pueda encajar con la demanda”, añadió.

Galán, que se ha enfrentado al Gobierno de coalición por su política energética, ha insistido en que “las normas que se van a aplicar en España serán las normas que se están definiendo en Europa, y de hecho yo creo que España ya ha lanzado una propuesta en este sentido y no solamente la Comisión Europea ha concretado un marco sino también el Parlamento Europeo también ha obrado de una manera similar”

Según el presidente de Iberdrola, la reforma del mercado eléctrico en la que trabaja Bruselas ya insiste en la necesidad de “tener más redes” para conectar esa mayor capacidad renovable, así como de dar “más claridad acerca del almacenamiento”. “Estas son las áreas que tenemos que contemplar y estoy seguro que durante el proceso de diálogo que se va a mantener en los próximos meses se van a mejorar estas áreas”, apuntó.

Beneficios de 2.521 millones de euros

Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 2.521 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 21,5% con respecto al mismo periodo de hace un año, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La cifra de ventas del grupo se incrementó hasta los 26.263,2 millones de euros, un 7,5% más frente a los 24.429,9 millones de euros en el mismo periodo del año pasado. El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la energética creció en el periodo de enero a junio un 17,3%, hasta los 7.561 millones de euros, debido, principalmente, a las inversiones en Redes y Renovables, a la recuperación del déficit de la tarifa regulada SVT del año pasado en Reino Unido, y el mejor desempeño en los países de la Unión Europea por la normalización de la producción y los mejores precios.