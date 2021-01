Sindicatos acusan a Navantia de "no colaborar" para cumplir su convenio

Ferrol, 27 ene (EFE).- El comité intercentros de Navantia ha acusado este miércoles a la empresa de "no colaborar" para cumplir su convenio colectivo y ha recordado que el documento "establecía puntos a negociar en 9 meses" que están bloqueados.

El presidente del órgano sindical de Ferrol, Emilio García Juanatey, ha señalado que la dirección "no tuvo voluntad de avanzar" en el diálogo con los centrales. Por ello, el personal de los astilleros de la firma ha secundado en esta jornada un paro de una hora de duración.

Así, la convocatoria se ha llevado a cabo entre las 10:00 y las 11:00 horas en la planta ferrolana y a su término han comparecido los miembros del comité de empresa local.

En declaraciones a los periodistas, el dirigente de Comisiones Obreras ha estimado que el cierre de diversas mesas sobre el desarrollo del convenio motivó que haya "un montón de cosas pendientes". "Vemos que la actitud de la empresa es de no colaborar, no facilita información; no tiene interés por una vía normal", ha resaltado.

Según García Juanatey, Navantia propicia la concreción de algunos de los puntos "rápido, mal, siempre con prisas".

Además, ha denunciado que el grupo naval público busca que la "parte social no haga" su trabajo con normalidad. Por ello, ha considerado que el plantel se ve abocado a "pararnos" pese a que exista, ha admitido, "mucho problema" con la entrega de las últimas tareas pendientes en el astillero ferrolano.

El presidente del comité de empresa de Navantia Ferrol ha indicado que no "podemos permitir que cuestiones internas queden bloqueadas para siempre".

En esta línea, ha reclamado el "seguimiento del plan industrial" o el impulso a la "comisión de la industria auxiliar".

De forma previa a su paro, los trabajadores paralizaron el acceso a la planta naval, lo que derivó en importantes retenciones de tráfico en las principales vías de entrada al casco histórico de Ferrol.