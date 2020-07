Así han subido los alquileres en las grandes ciudades, calle a calle

Metodología

El Ministerio de Transporte, Agenda Urbana y Movilidad publica una estadística que proporciona un índice de los precios de las viviendas alquiladas en todo el territorio fiscal común. En concreto, la estadística surge de la combinación de los alquileres declarados en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por vivienda habitual y la explotación estadística de la base de datos del Catastro Inmobiliario para las características físicas de los inmuebles.



En concreto, las cifras publicadas por el Ministerio incluyen los alquileres de 1,4 millones de viviendas colectivas (pisos en edificaciones urbanas) y cerca de 200.000 viviendas unifamiliares o rurales declaradas en 2018.



Es decir, las cifras de Fomento solo incluyen las viviendas alquiladas que han sido declaradas ante la Agencia Tributaria. Por tanto, quedan fuera de la estadística las viviendas alquiladas en la economía informal y los inmuebles ubicados en los territorios forales de País Vasco o Navarra o declarados por residentes en estos territorios.



Para esta información, solo se han tenido en cuentas las viviendas en edificaciones urbanas ya que forman una muestra mucho más representativa que las viviendas unifamiliares o rurales.



A diferencia de las estadísticas de alquiler publicadas por otros portales, los precios publicados por la Administración Pública no muestran el precio medio por metro cuadrado sino el precio mediano. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio ordena todos los arrendamientos de una provincia, municipio o sección censal según el precio y recoge el valor que está justo en la mitad. Es decir, el precio mediano muestra que el 50% de los alquileres está por encima de ese precio y el otro 50% está por debajo.



El siguiente mapa muestra, calle a calle, cuánto ha subido el precio mediano del alquiler por metro cuadrado entre 2015 y 2018 y el precio medio en el último año con datos disponibles. El Ministerio de Transporte, Agenda Urbana y Movilidad no publica los datos de los municipios o secciones censales que tengan menos de 10 viviendas arrendadas. Por esta razón, no existen datos para la mayoría de municipios rurales y poco poblados del centro de la Península.