Unos 110.000 vehículos se acogen a ayudas del Plan Renove, según Faconauto

Madrid, 17 sep (EFE).- El presidente de la asociación de concesionarios Faconauto, Gerardo Pérez, ha avanzado este jueves que ya se han acogido al Plan Renove, de ayudas a la adquisición de vehículos, 110.000 operaciones y que la previsión es que esta cifra se eleve hasta las 210.000 durante la vigencia del plan.

"El Plan Renove está siendo todo un revulsivo" y el mercado se está reactivando antes de lo esperado, ha afirmado Pérez en unas jornadas organizadas por Faconeuto, que calcula que las ayudas han generado una demanda añadida (compradores que no pensaban cambiar de coche y lo han hecho animados por las subvenciones) de unas 28.000 matriculaciones, que superarán las 58.000 a final de año.

Así, la eficiencia del Renove se situaría en el 25,6 %, 5 puntos más que el último plan PIVE (planes de ayudas para la renovación del parque móvil durante la crisis económica), según la asociación, que ha destacado que la reactivación del mercado ha permitido que el 90 % de los empleados de concesionarios en ERTE se hayan reincorporado.

EL MERCADO CERRARÁ EL AÑO CON CAÍDA DEL 32 %, PERO SUBIRÁ EL 24 % EN 2021

No obstante, según los previsiones que maneja Faconauto, este año las ventas de turismos y todoterrenos nuevos rondarán las 853.000 unidades, el 32 % menos que las 1.258.260 matriculadas en 2019, mientras que en 2021 las ventas crecerán el 24 % y volverá a superarse el millón de matriculaciones, aunque se mantendrán por debajo de las cifras del año pasado.

Sin el Plan Renove, la caída del ventas en 2020 habría sido del 40 %, han subrayado desde la asociación de concesionarios, que agrupa a más de 2.150 establecimientos.

El Gobierno aprobó a mediados de julio el plan, que contempla ayudas públicas de entre 300 y 4.000 euros en función de la eficiencia del vehículo, además de 500 euros adicionales para casos de movilidad reducida, rentas bajas o si el coche que se entrega para achatarramiento tiene más de 20 años (para optar a la ayuda hay que entregar un coche de, al menos, 10 años).

Las ayudas del Renove, dotado con 250 millones de euros, pueden solicitarse con carácter retroactivo para compras hechas desde el 16 de junio, aunque los compradores, tanto empresas como particulares, aún no han podido cobrarlas al no estar habilitado el sistema telemático diseñado para ello y que, previsiblemente, se activará en octubre.

De lo que sí han podido beneficiarse ya es del descuento al que se comprometieron los concesionarios, proporcional a la ayuda estatal, salvo en el caso de las ayudas máximas, en el que será de 1.000 euros.

El programa finalizará el 31 de diciembre o cuando se agote el crédito habilitado y, según estimaciones del Ejecutivo, tendrá un impacto económico de 1.104 millones de euros en toda la cadena de valor del automóvil y contribuirá al mantenimiento de 7.400 empleos en el sector.

NO SE CUMPLIRÁN LAS NORMATIVA DE EMISIONES "CAFÉ PARA TODOS" DE LA UE

Respecto a las emisiones medidas de los vehículos matriculados en 2020, esta se quedarán en 113 gramos de CO2 kilómetro recorrido, lo que supondrá un descenso de cinco puntos con respecto a 2019, pero que será insuficiente para que el mercado español llegue a los 95 gramos de CO2 exigidos por la normativa CAFE de la Unión Europea, que prevé sanciones en caso de que no se cumplan los objetivos.

El descenso de emisiones se deberá sobre todo a la irrupción de los híbridos, que coparán el 10,3 % de las matriculaciones, mientras que los eléctricos supondrán el 1,4 % del mercado.

"Las marcas están trasladando la responsabilidad de cumplir la normativa CAFE a los concesionarios, que están automatriculando coches que no tienen suficiente demanda en la actualidad. Me refiero sobre todo a los eléctricos, que se están matriculando pero que en gran medida se acumulan en nuestras campas. Los fabricantes han tenido desde 2010 para cumplir con los objetivos europeos, y ahora no vamos a permitir que los concesionarios soporten esa presión", ha advertido Pérez.