Yolanda Díaz niega que la UE condicione el desmontaje de la reforma laboral: "No hay hombres ni mujeres de la Troika, ni los va a haber"

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha respondido este martes a aquellas voces que apuntan que el acuerdo europeo del fondo de recuperación aprobado en Bruselas dificulta o puede impedir que el Gobierno de coalición cumpla su compromiso de desmontar la reforma laboral del PP. Díaz ha afirmado que en el pacto alcanzado entre los países de la UE "no hay condicionalidades que tengan que ver con las agendas legislativas soberanas de los países", como es la reforma laboral aunque no la haya mencionado de manera expresa, "por mucho que a veces exista mucho empeño en intentar derivar hacia una unicidad respecto a las políticas que deben ser aplicadas", ha añadido esta tarde en una ponencia en los Cursos de Verano de San Lorenzo de El escorial, organizados por la Universidad Complutense de Madrid.

La UE acuerda el fondo de recuperación tras superar el bloqueo de Holanda y sus aliados

Saber más

"Podemos afirmar que no hay hombres ni mujeres de la Troika, no los va a haber", ha afirmado la responsable de Trabajo, que ha celebrado el acuerdo suscrito en la pasada madrugada por el presidente Sánchez y sus homólogos europeos tras duras negociaciones. "Siendo modestos, nos permite caminar en una dirección diferente" respecto a la respuesta de la crisis de 2010, ha subrayado la ministra.

La defensa de la derogación o el desmontaje de la reforma laboral del PP de 2012 ha pasado de ser una proclama del Gobierno de coalición en las intervenciones públicas de varios de sus miembros a un compromiso que se mantiene –aseguran en el Ejecutivo y en el Ministerio de Trabajo– pero que apenas se nombra explícitamente o que se refiere de manera indirecta.

Yolanda Díaz ha criticado explícitamente a la legislación laboral del Gobierno de Rajoy, por recortar la protección social y aumentar la precariedad en el mercado de trabajo, y se ha decantada por esta vía más indirecta para el compromido del Ejecutivo de desmontarla. La ministra ha centrado gran parte de su discurso en la jornada Pleno empleo y trabajo decente: una de las metas de la Agenda 2030 en la necesidad de "recuperar derechos" y "alejar normas que abunden en la precariedad" y ha insistido en que el Gobierno y el Ministerio de Trabajo que lidera van a "corregir" estas cuestiones.

"Ya hemos empezado a hacerlo", ha reivindicado Yolanda Díaz, que ha recordado que la primera ley que aprobó el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos fue la derogación del despido por bajas médicas, que el Ejecutivo destacó como el inicio del desmontaje de la reforma laboral.

La ministra ha incluido en estas "correcciones" de la legislación laboral del PP la regulación sobre trabajo a distancia que su Ministerio está negociando en la actualidad con los empresarios y sindicatos, ya que legisla las condiciones laborales del teletrabajo respecto a la redacción tan limitada que realizó el Gobierno de Rajoy durante su mandato.

"Hemos de volver al imperio de la ley", ha defendido la ministra, que ha sostenido que las reformas laborales desde el año 84 han contribuido a desregular las relaciones laborales, precarizándolas y sin evitar dos "anomalías" del mercado laboral español: la alta temporalidad y el elevado desempleo. Díaz ha sostenido que estos no son "maldiciones" inevitables y ha reivindicado la posibilidad de regular para combatir ambos problemas. "Hay alternativas y lo estamos demostrando", ha defendido Yolanda Díaz, que ha resumido las políticas que ha aprobado su Ministerio en esta crisis por el coronavirus como un "marasmo complicadísimo de normas que evitaran la reforma laboral del PP".

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, ha advertido este martes que el acuerdo europeo aprobado anoche no puede ser una "excusa" ni puede ser utilizado como "chantaje" para no cumplir con el desmontaje de la reforma laboral de 2012. Por su parte, la patronal de empresarios CEOE ha destacado que "tanto la UE, como el FMI, como la OCDE, precisamente hablan siempre de los aspectos positivos que ha tenido esa reforma laboral", no de los negativos, y ha llamado a evitar posturas "maximalistas" que "pueden no generar confianza" a los inversores.