Los líderes de la UE discuten un fondo anticrisis de mínimos para superar el bloqueo de Holanda y sus aliados

22 países no quieren bajar del entorno de los 400.000 millones en transferencias –subvenciones, dinero a fondo perdido–. Y cinco países, los autodenominados cuatro frugales –Austria, Países Bajos, Dinamarca, Suecia– y Finlandia reclaman que sea de 350.000 millones –si bien alguna fuente apunta a que podrían subir a 375.000–.

Italia reconoce que está habiendo "duros choques" con Holanda y sus aliados en la negociación de las ayudas europeas

Durante toda la noche se han sucedido reuniones bilaterales y en grupos, desde que se poco antes de medianoche los líderes se separaran tras la cena. "El presidente del Consejo Europeo no ha podido presentar otra propuesta formal", explica una fuente diplomática europea: "Por un lado, están las líneas rojas de los llamados frugales en 350.000 millones de euros máximo en transferencias [la propuesta inicial de las instituciones europeas fijaba esa cifra en 500.000 millones]. Y, por otro, el resto de 22 países que no quieren bajar de los 400.000 millones porque les parece el mínimo para que el fondo tenga impacto macroeconómico".

No obstante, parece que el punto de acuerdo podría estar, sin embargo, en los 390.000 millones en transferencias, lejos de la propuesta de Michel del sábado –450.000 millones en transferencias– y aún más lejos de la propuesta que el propio Michel llevó al inicio de la cumbre, el viernes, con 500.000 millones en transferencias en la línea de lo planteado por la Comisión Europea –y otos 250.000 en préstamos, partida que ahora se vería aumentada– . A las 16.00 se espera una nueva propuesta del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

"Acaban de terminar unas negociaciones muy difíciles", tuiteaba el canciller austriaco, Sebastian Kurz: "Podemos estar muy contentos con el resultado de hoy. Continuamos por la tarde".

"Ha sido una noche difícil", explica una fuente diplomática francesa: "El presidente francés, Emmanuel Macron, dio un puñetazo sobre la mesa, apoyado por la canciller alemana, Angela Merkel, y, a partir de ahí, comenzó a haber movimiento en los frugales. El eje francoalemán ha hecho todo lo posible para atraer a los más reacios al entorno de los 400.000 millones en subsidios. Ahora hay una posibilidad de acuerdo sobre una nueva propuesta que se presentará a las 16.00".

"El presidente Macron", según la misma fuente, "les dijo que estaba dispuesto a marcharse si los bloqueos estériles continuaban. La canciller estaba en la misma línea. Abandonaron juntos la cumbre el sábado por la noche (después de la cena) juntos antes de terminar en el hotel con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ayer [por el domingo] y durante toda la noche defendieron su posición: un ambicioso volumen de subsidios aumentando el número de reuniones con el resto de líderes en diferentes formatos. Y sí, les dijo claramente que estaban poniendo en peligro el proyecto europeo".

"La situación ha sido crítica, es muy grave, con muchos pensando en cómo serán los titulares este lunes y la apertura de los mercados", explica la fuente.

Hasta tal punto es así, que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, afirmó en la agencia Reuters: "Es mejor acordar un fondo ambicioso, aunque lleve un poco más de tiempo. Espero que los líderes pacten algo que sea ambicioso, en la línea de lo propuesto por la Comisión Europea [750.000 millones, 500.000 de los cuales en transferencias] en lugar de algo rápido".

"Las negociaciones siempre son muy difíciles", decía otra fuente durante la noche: "Los frugales han continuado bloqueando, [el canciller austriaco, Sebastian] Kurz no escucha, bloquea y filtra a su prensa. Los Países Bajos y Austria utilizan el argumento de que el resto de líderes no están preocupados Estado de Derecho para bloquear y desviar el debate".

Las fuentes explican que la cena, hasta que se disolvió, fue muy tensa, con el presidente francés, Emmanuel Macron, reprochando su actitud a los frugales, en tanto que Francia, Alemania e Italia también eran contribuyentes netos, además de miembros fundadores de la UE. Y que incluso el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, le dijo a su homólogo holandés, Mark Rutte: "Podrías ser un héroe en tu país durante unos días, pero después de unas semanas serás responsable ante todos los ciudadanos del continente por bloquear una respuesta europea adecuada y efectiva".

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, se quejaba así de Holanda y sus aliados: "La negociación continúa. Por un lado, la gran mayoría de los países, incluidos los más grandes, Alemania, Francia, España e Italia, que defienden las instituciones europeas y el proyecto europeo. Y por otro, unos pocos países, que se llaman 'frugales", ha señalado el primer ministro italiano.

Continua il negoziato. Da una parte la stragrande maggioranza dei Paesi - compresi i più grandi Germania, Francia, Spagna, Italia - che difendono le istituzioni europee e il progetto europeo e dall’altra pochi Paesi, detti “frugali”. #EuCo pic.twitter.com/G1UcOb5lRj — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) July 19, 2020

Parte del punto muerto tiene que ver no sólo con el fondo de recuperación y su arquitectura, sino con la vinculación de los fondos europeos con el respeto del Estado de Derecho, como apuntaba Macron, a lo que se oponen Polonia y Hungría. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, afirmaba este domingo: "No sé cuál es la razón personal por la que el primer ministro holandés me odia a mí o a Hungría, pero está atacando con dureza y dejando muy claro que debido a que Hungría, en su opinión, no respeta el estado de derecho debe ser castigado económicamente. Esa es su posición, que no es aceptable, porque no hay una decisión sobre cuál es la situación del estado de derecho en Hungría. El holandés es el responsable del desastre".