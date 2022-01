14 ideas de regalos con cofres de perfumes y de tratamientos tanto para hombre como para mujer

Si todavía tienes pendientes los regalos del amigo invisible o de Reyes, los estuches de perfumes o de tratamientos de belleza funcionan fenomenal tanto para ellos como para ellas, porque el packaging es mucho más bonito e incluye uno o varios detalles aparte del propio frasco de colonia o de la crema esencial para la cara, todo ello dentro de la misma gama de aromas o propiedades.

La verdad es que, para Navidad, una gran cantidad de marcas lanzan sus cofres regalo, por lo que si no sabes por donde empezar, no tienes más que pasarte por las tiendas físicas, la web o la app de El Corte Inglés para hacerte una idea. Con esta preselección te facilitamos la tarea de buscar el mejor regalo para tus seres queridos.

Fragancias femeninas que siempre enamoran

Black Opium de Yves Saint Laurent, Eau de Parfum Vaporizador 90 ml + Vial 7,5 ml + Barra De Labios Tatouage Couture Velvet 206: este cofre sostenible disfrazado de alta costura es un regalo perfecto con su vaporizador de Black Opium con aromas de flores blancas entremezcladas con los granos de café, para mujeres de armas tomar, seguro que aman este Labial Tatouage Couture Velvet 206 en formato gloss, pero con tono mate.

Cacharel Amor Amor, Eau de Toilette vaporizador 100 ml + Eau de Toilette vaporizador 30 ml: el clásico perfume creado por los perfumistas Laurent Bruyere y Dominique Ropion en el año 2003 sigue incólume al paso de los años, pero ahora con vestimenta de tono rojo y la silueta de una rosa de tallo largo. El aroma a frutas rojas se mezclan con notas cítricas para hacerlo más fresco. Ahora bien, lo que predomina es la aromaticidad floral, así como la vainilla y las especias. Puro romanticismo.

Flower by Kenzo, Eau de Parfum vaporizador 50 ml + Spray de viaje 15 ml: Kenzo renueva su estuche de regalo para hacerlo ecológico, 100% reciclable y repleto de sellos como si te lo estuvieran enviando desde Japón. La fragancia a violetas, rosas, vainilla y almizcles, viene replicada en un spray de viaje de lo más envolvente. Aparte también está disponible en loción corporal.

The One by Dolce&Gabanna, Eau de Parfum 50 ml + Body Lotion 50 ml + Travel Spray: Dolce&Gabbana sigue siendo una de las marcas que mejor borda las fragancias, tanto femeninas como masculinas. En este caso, se trata de un agua de perfume con aroma floral y afrutado, donde se encontrarán toques de azucena o jazmín, ciruela, lichi y melocotón. Se suman notas de vainilla, ámbar y vetiver.

Fragancias masculinas con regalo

Loewe Esencia, Eau de Toilette vaporizador 150 ml + Vial 10 ml + After Shave 75 ml: Loewe ha renovado la presentación de su mítica Esencia Eau de Parfum que es casi un tratado de botánica con unos 200 ingredientes, entre los cuales predomina la madera, el bosque y las hierbas provenzales, de ahí el tono verdoso rústico del bloque de vidrio traslúcido de su recipiente.

Acqua di Gio, de Giorgio Armani, Eau de Parfum vaporizador 100 ml + Vial 15 ml + Gel de ducha: otra preciadísima fragancia masculina que jamás defrauda, inspirada en la isla de Pantelleria, entre Sicilia y Túnez, conocida como la Perla Negra del Mediterráneo. Transmite mar, frescor, fuerza, personalidad y una amplia gama aromática que va desde la bergamota de Calabria, pasando por el caqui, hasta los almizcles, el pachuli y el cedro tejano. Un dechado de personalidad.

Estuche de regalo Issey Miyake pour homme, Eau de Toilette vaporizador 125 ml + Gel de ducha 50 ml + After Shave 50 ml: tampoco falla nunca esta refrescante Eau de Toilette que no pasa desapercibida allá donde aparece. Además, viene el pack completo con todo el aroma de Yuzu, sándalo y las especias que la hacen tan masculina.

212 NYC Men de Carolina Herrera, Eau de Toilette vaporizador 100 ml + Desodorante 150 ml + Travel spray 10 ml: ¿sabías que este perfume está inspirado en Nueva York? Pues sí, en su libertad, su poderío y su vanguardia sempiterna. Es floral, pero también tiene toques a lavanda, bergamota, naranja, notas verdes, petit grain y especias; además de jengibre, salvia, violeta o gardenia. Identificarás quizá notas de fondo a incienso, madera de Gaiac, sándalo, almizcle, ládano y vetiver.

Estuches de tratamiento de belleza

Lancôme Rénergie Multi-lift Cream 50 ml + Rénergie Multi-lift Crema de Noche 15 ml + Advanced Génifique sérum 10 ml: este cofre regalo incluye la crema reafirmante y antiarrugas estrella de Lancôme, el tratamiento nocturno con tecnología [Up-Cohesion]™ que rejuvenece la piel mientras duermes, retesándola y combatiendo la flacidez; y el sérum Activador de Juventud. Los resultados serán sorprendentes y tan solo en siete días.

Estuche de regalo Serum Ceramide ácido hialurónico Elizabeth Arden: este kit superhidratante incluye 60 Cápsulas Monodosis Sérum Hidratante Redensificante, siete Cápsulas Monodosis Sérum Restaurador de la Juventud, Tratamiento de Ceramide de limpieza en Crema 50 ml y Sérum universal Superstart Booster 5 ml, con efecto antienvejecimiento.

Neceser completo Super Restorative Collection Clarins: contiene 50 ml Super Restorative Day Cream AST, 50 ml Super Restorative Night Cream AST, 50 ml Super Restorative Treatment Essence, 10 ml Super Restorative Remodeling Serum y 30 ml Super Restorative Hand and Nail; todo un tratamiento pensado para redensificar la epidermis, reafirmar y prevenir las manchas, y con el exclusivo Complejo Anticontaminación ambiental de nueva generación.

Estuche de regalo mi rutina de lifting elasticidad y efecto lifting de Llancaster: este set 365 Skin Repair de belleza reparadora contiene Leche Limpiadora Reconfortante 100 ml, 365 Skin Repair Youth Renewal Serum tres ml, Suractif Comfort Lift Lifting Eye Cream tres ml y Suractif Comfort Lift Comforting Day Cream SPF15 50 ml, compuesto que levanta, repone y mejora la elasticidad de la piel, proporcionándole un brillo juvenil los 365 días del año.

Biotherm Force Supreme Youth Architect Cream 50 ml + Day Control 48h Roll On 75 ml: todo un tratamiento para el cuidado facial del hombre con una crema que palía los signos visibles de la edad gracias al poder regenerador del Life PlanktonTM y a la eficacia antiedad del Pro-XylaneTM. Viene con un desodorante fresco y seco que protege hasta 48 horas.

Shiseido Total Revitalizer light Fluid 80 ml + Cleansing Foam 30 ml + Total Revitalizer Eye 3 ml: se trata de una emulsión antienvejecimiento multifuncional, especial para el hombre que combate arrugas, flacidez y falta de definición en el contorno facial. Además mejorando los brillos e imperfecciones.