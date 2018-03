Una antigua mina reconvertida en lago

El dato es sorprendente, pero no deja de ser cierto: casi la mitad de las familias españolas no saben leer correctamente la factura de la luz. Así lo confirma un estudio elaborado el pasado mes de mayo por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el que el 46,6% de los encuestados aseguraron no entender su recibo eléctrico. El porcentaje se reduce en el caso de aquellos que no entendían (ni entienden) sus facturas de gas natural, aunque el dato continúa siendo bastante alarmante: el 34,8%.

Pero, ¿realmente es tan difícil de leer una factura energética? A priori puede parecer que sí, dado que el coste total se fragmenta en diferentes conceptos, pero una vez que se conoce a qué corresponde cada importe, todo resulta mucho más sencillo.

En relación a una factura de la luz, lo primero que debemos aclarar es que existen dos tipos de mercados de electricidad: el mercado regulado y el mercado libre. En el mercado regulado, la tarifa está regulada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, mientras que en el mercado libre el precio de la energía se negocia directamente entre el consumidor y la compañía energética.