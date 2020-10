En busca de los mercados alcistas en tiempos de incertidumbre

Algunos índices, en especial los ligados a las tecnologías, se encuentran bajo una tendencia alcista de medio plazo que ha permitido que este año se aprecien hasta un 28 %. En lo que se configura como de las oportunidades de negocio para los inversores que desean tomar posiciones en Bolsa.

2020 está siendo un año muy complicado para los intereses de los pequeños inversores en Bolsa. Debido a la incidencia negativa que ha provocado la covid en los índices internacionales. Muchos de ellos están en terreno negativo, en especial los europeos y latinoamericanos, que se están viendo penalizados por la incierta evolución de la crisis sanitaria. Pero aún en un escenario más pesimista que en anteriores ejercicios, pueden encontrarse oportunidades de negocio muy rentables en algunos mercados de renta variable internacionales.

Bajo esta perspectiva que ofrece la inversión en Bolsa en los primeros tres trimestres del año son los índices tecnológicos y la Bolsa norteamericana los que mejor comportamiento han desarrollado en este periodo. Dentro de los primeros, la revalorización anual más alta es la que ofrece el Nasdaq 100 que se aprecia en torno al 28%, con la mayoría de las compañías cotizando en positivo.

Dentro de la tecnología, la americana y asiática

No muy lejos se sitúa el mercado de las tecnologías de China, SZSE Component (SZI), que ha mostrado un avance del 25 %. Mientras que el KOSDAQ (KQ11) de Corea del Sur se mantiene en similares niveles de rentabilidad que su homónimo chino, con un 27%. Con una sensible diferencia respecto a los mercados de Estados Unidos, y es que los asiáticos están inmersos en una tendencia alcista, todavía de corta duración, pues comenzó en los últimos meses de 2019. En contraste, Nasdaq 100 lleva embarcado 10 años en una tendencia alcista muy pronunciada y regular.

Dentro del continente europeo, los niveles de cotización que presentan los sectores tecnológicos no son tan espectaculares. El DAX Technology All Share (TECALL) es el que mejor sale parado de la actual coyuntura económica y bursátil que ha provocado el virus. Se revaloriza un 12% y se presenta como uno de los índices más favorables para tomar posiciones a partir de estos momentos por su fortaleza. Presenta una tendencia alcista de fondo que data de 2015 y que ha generado un importante impulso en la valoración de sus empresas. “A menudo se comenta en el mercado el temor de que las acciones tecnológicas están sobrevaloradas y que, eventualmente, la burbuja explotará. Sin embargo, dadas las condiciones actuales con un estímulo económico sin precedentes, no parece que eso vaya a suceder pronto”, advierte el analista de eToro, Adam Vettese.

No obstante, los índices americanos emiten en las últimas semanas ciertas señales de agotamiento, como consecuencia del alto nivel de sobrecompra que acumulan sus títulos y también a causa de la volatilidad que suele ser habitual cuando se acercan las elecciones presidenciales en el país norteamericano. En todo caso, no puede olvidarse que casi todos los índices bursátiles de Estados Unidos han estado en máximos históricos hasta hace muy pocas semanas. Como prueba de esta tendencia general, el Standard and Poor’s 500 llega al inicio del otoño con una revalorización anual cercana al 3%.

La gran sorpresa del año: la Bolsa de Vietnam

Alejada de los mercados europeos y norteamericano no puede pasar desapercibido el excelente comportamiento que viene desarrollando la incipiente Bolsa de Vietnam a través de su índice más representativo, el HNX 30. Tiene el honor de ser uno de los más rentables del mundo en este ejercicio, al apreciarse nada menos que un 36%. Aunque proporciona un volumen de contratación mucho más débil en comparación con los restantes mercados de valores.

Estos movimientos alcistas ponen de manifiesto que siempre se producen oportunidades de compra en los mercados de renta variable del mundo. Tan solo hay que analizar y estudiar cuáles de ellos ofrecen potencial para posicionarse e intentar rentabilizar el capital disponible. Para disfrutar de unos márgenes de beneficios superiores a los que ofrecen los productos derivados de la renta fija.

