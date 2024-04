Más internacional, creativa y excelente: así es la nueva edición de la Barcelona Bridal Fashion Week

Con el objetivo de difundir al mundo la excelencia de las mejores creaciones en moda nupcial y de que la ciudad vibre con el evento, la Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) celebra su edición más internacional y una de las mayores de los últimos años: 37 grandes marcas en la pasarela, el protagonismo del diseñador de alta costura Giambattista Valli y 400 marcas en el trade show son durante una semana el centro de atención para profesionales del ámbito nupcial.

BBFW 2024 crece en un 14 % en número de marcas y supera su récord de internacionalidad, con el 80 % de las 400 firmas en su trade show procedentes de más de 35 países de fuera de España. De esta manera, con su pasarela, del 17 al 20 de abril, y el salón comercial, del 19 al 21, el evento líder del sector volverá a reunir a todo el ecosistema de la moda nupcial en Barcelona y generará un impacto económico para el territorio de más de 61.5 millones de euros, según un estudio del Instituto de Economía de la Universidad de Barcelona

A este respecto, la directora de BBFW, Albasarí Caro, destaca que “en esta edición crecemos en número de marcas y en internacionalidad, reuniendo a los diseñadores más prestigiosos de la industria. Por ello, Barcelona será más que nunca, el epicentro mundial del negocio y las tendencias del sector y queremos que la ciudad viva esta gran celebración de la moda, la creatividad y la excelencia”.

37 prestigiosas marcas con 900 vestidos

La pasarela de la BBFW reúne a 37 marcas que con 900 vestidos marcan las tendencias de la próxima temporada, que apuntan a la fusión de la feminidad clásica con toques vanguardistas como seña de identidad del “nuevo lujo”.

Así, a lo largo de los cuatro días dedicados a los desfiles participarán las firmas Jesus Peiro; Atelier Pronovias; Isabel Sanchis; Sophie et Voilà; Yolancris; Marco & María; Ogadenia Couture; Lucas Balboa, Formoso y Pedro Palmas, así como las internacionales Agnieszka Swiatly (Polonia); Marylise & Rembo Styling y Carta Branca (Bélgica); The Atelier Couture by Prof. Jimmy Choo (Malasia); Joli Poli (Vietnam); Madame Burcu (Turquía); Wona Concept & Eva Lendel y Katy Corso (Ucrania); Demetrios (Italia); Julia Kontogruni/Corona Borealis (Bulgaria), y Madeline by Morilee (EE.UU.). Por su parte, “Global Bridal House” desfila con sus firmas Modeca, GBS Herve Paris y Libelle Bridal, de los Países Bajos, y la estadounidense Randy Fenoli Bridal.

Entre las novedades, se encuentra la primera subida a la pasarela de este evento de marcas como Allure Bridal y Caroline Castigliano; la alemana Sima Couture, la japonesa Serina, el diseñador italiano Claudio di Mare, las españolas Alicia Rueda, Raquel López, y Mariano Moreno. Además, el desfile The Edit está formado por firmas como Olga Maciá, Helena, Andrea Lalanza, y Serravalle.

El más francés de los diseñadores italianos

Por otra parte, el diseñador de alta costura y ready-to-wear de fama internacional y calificado como el más francés de los diseñadores italianos, Giambattista Valli, avanza las creaciones de su tercera Love Collection 2025 en el que será el primer desfile de la línea de vestidos de novia de la firma. El evento tendrá lugar en el marco de Barcelona Bridal Night, la noche de gala del salón, el 18 de abril, en la Llotja de Mar.

En esta edición, además, el evento apuesta por abrirse a la ciudad, salir de la pasarela y llevar la moda a las calles de Barcelona. Para ello, lanza, en colaboración con la compañía La Fura dels Baus, la creación ¡Barcelona Goes Bridal! una instalación artística que durante todo el evento está expuesta en el paseo Maria Cristina del recinto ferial de Montjuïc, con el objetivo de interactuar y ser un atractivo para los ciudadanos.

Centro de negocios

Aparte de moda y tendencias, BBFW también se posiciona como centro de negocio. Con el fin de potenciar las oportunidades de las marcas participantes, el salón ha activado el plan de hosted buyers, mediante el cual invita directamente a los más destacados compradores internacionales con un elevado potencial de compra convirtiéndose en una importante inversión en el sector. Estos profesionales proceden de más de 80 países, sobre todo de mercados clave como Europa, EE.UU. Japón, Corea del Sur, Latinoamérica, Sureste Asiático y, como novedad de esta edición, también de Australia.

Por último, el evento celebra la segunda edición de los Barcelona Bridal & Fashion Awards, avalados por un prestigioso jurado de expertos internacionales, que en una ceremonia presentada por el famoso personaje televisivo de EE.UU. Randy Fenoli, premia a los mejores diseñadores y creaciones del año por su talento, creatividad y apuesta por la innovación, sostenibilidad e inclusividad en sus colecciones. Entre los finalistas al mejor vestido del año se encuentran firmas del nivel de Galia Lahav (Israel), Cucculelli Shaheen (EE.UU.) y Pnina Tornai (EE.UU), y los de la mejor colección son Ines Di Santo (Canadá), Marco & María (España) y Sophie et Voilà (España).