El Kia Soul sobrevivirá en Europa únicamente en versión eléctrica

El Kia Soul que se pondrá a la venta en 2020, y que se desvelará unos meses antes, llegará a Europa solo en una versión eléctrica que tomará el testigo y mejorará la que se ya ofrece desde el año 2014 con la consabida denominación EV. El fabricante coreano reacciona así a la escasa demanda de que disfrutan en la actualidad las variantes del modelo con motores de combustión convencionales.

La vida del Soul ha sido azarosa en general, y no solo en lo tocante a la aceptación de sus propulsores, en mercados como el español. Lanzado en febrero de 2009, este híbrido entre monovolumen y SUV del segmento B y líneas sumamente peculiares –y simpáticas para no pocos– no fue demasiado bien recibido por el público, razón por la que fue suprimido del catálogo de Kia en España antes de regresar con bríos renovados y una versión eléctrica que lleva ya disponible cuatro años.

El Soul EV nació animado por un motor de 81,4 kW que le proporcionaba 110 caballos de potencia y una autonomía eléctrica de unos 200 kilómetros. Era capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 12 segundos y de alcanzar una punta de 145 km/h. Una actualización reciente de su batería le habilitaba para llegar a los 250 kilómetros de autonomía de acuerdo con el antiguo ciclo de homologación NEDC.

Según informa movilidadel éctrica.com, la segunda generación del Soul EV utilizará la misma plataforma que el Kia Niro y el que el Kona de Hyundai, la otra marca del grupo automovilístico asiático, y estará a la venta con dos versiones de batería, las mismas que el Niro EV: una estándar de 39,2 kWh y otra de mayor capacidad, 64 kWh, que le permitirá recorrer alrededor de 500 kilómetros con cada carga.

Una de las novedades más relevantes del nuevo modelo será la inclusión de recarga inalámbrica, en la que Kia lleva trabajando varios años y que precisamente ha estado probando en el Soul.

El Kia Soul Turbo Final Edition supondrá el fin de este modelo, prosigue la web especializada en propulsión eléctrica, como coche con motores de combustión en su gama. Ésta se compone actualmente en España de un motor de gasolina 1.6 GDi de 132 caballos, un 1.6 T-GDi de 204 CV y un propulsor diésel 1.6 CRDi que rinde 136 caballos.

El nuevo Kia Soul EV tiene como gran novedad la carga inalámbrica de sus baterías.

Buena muestra de la escasa aceptación de esta oferta de motores es, por ejemplo, que en Alemania se han vendido este año 2.245 Soul, de los cuales 1.899 eran eléctricos. Otra razón para limitar las opciones a la variante enteramente eléctrica la encontramos dentro de la propia casa: Kia acaba de lanzar el Stonic, que no solo es un crossover como (según se mire) puede serlo el Soul sino que mide exactamente lo mismo, 4,14 metros, por lo que tiene toda la lógica evitar que dos de sus modelos se fagociten entre ellos.

El consorcio coreano que agrupa a Hyundai y Kia prevé comercializar hasta el año 2025 un total de 14 modelos eléctricos diferentes que se sumarían a los actuales Kona eléctrico, Soul EV y Niro EV, cálculo del que quedan excluidas las variantes híbridas enchufables.