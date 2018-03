Cosas que vale la pena recordar ahora que se acerca la navidad

Caballo persa

Abogado, novelista, cinéfilo empedernido, director durante doce años de "Qué leer" (la única revista literaria que ha habido en este país, que no solo leían editores y gente del mundillo literario, sino también lectores "normales"). Hombre enjuto, con un aspecto particularísimo, una elegancia propia y discreta, y una amabilidad y buena educación (mezcla de buenas maneras y de auténtica sensibilidad por lo que ocurre alrededor de uno mismo), que hoy en día parecen en vías de extinción. Cuando yo frecuentaba el mundo editorial, sabía que si me lo encontraba en algún sitio, siempre me saludaría, siempre tendría conmigo una palabra amable y siempre me contaría algo gracioso (y no malévolo). Así que el otro día, cuando me lo encontré en el Premio Herralde, no pude evitar pedirle que me hiciese un cuestionario.





1. ¿Cuál es tu primer recuerdo de moda?

Los sombreros (estrafalarios) de Balenciaga de mi madre.



2. Tus 3 prendas de ropa favoritas.

Las corbatas, los calcetines, las bufandas.



3. ¿Te consideras presumido?

Sí.



4. ¿Qué es el estilo?

Algo inaprensible, que te hace diferente. No es lo mismo que la elegancia. Una persona joven puede tener estilo pero raramente será elegante.



5. ¿Qué es -o era- el lujo?

Antes era el refinamiento en ropa, complementos o muebles. Ahora pasa por lujo cualquier horterada brillante o estrafalaria. Hoy en día el verdadero lujo es lo artesanal.



6. ¿Crees que hace falta tener mucho dinero para vestir bien?

Mucho, no. Solo el suficiente.



7. ¿Qué es un hombre elegante? ¿Y una mujer?

Tanto uno como otra, el que no llama la atención, pero queda en la memoria, no tanto por la ropa que luce, sino por su forma de llevarla.



8. Tus tres ídolos estilísticos masculinos. Y femeninos.

José Luis de Vilallonga, Cecil Beaton, Rex Harrison. Audrey Hepburn, Marisa Berenson, Tilda Swinton.



9. ¿Crees que hay un estilo barcelonés?

Sí. Las mujeres llevan demasiadas joyas, los hombres van desarrapados.



10. Los 3 hombres mejor vestidos de Barcelona. Y las 3 mujeres.

Federico Correa, Rafael Argullol, Carlos Martorell. María del Mar Arnús, Marta Ventós, Pilar Díaz de Quijano.



11. ¿Crees que los intelectuales, escritores, editores, etc, tienen un estilo particular?

En Barcelona, digamos que pretenden ir casual y tan solo resultan -salvo contadas excepciones- cutres.



12. ¿Crees que glamour, literatura y talento volverán a rimar algún día en Barcelona, como ocurrió durante la Gauche Divine?

Ojalá.



13. Los 3 escritores más elegantes de la historia. Y las 3 escritoras.

Samuel Beckett, Aldous Huxley, Henry-Pierre Roché. Isak Dinesen, Edith Sitwell, Herta Müller.



14. Tus 3 diseñadores favoritos. ¿Por qué?

Balenciaga, Chanel, Saint Laurent. Eran creadores y originales.



15. Una prenda que siempre resulte elegante en un hombre. ¿Y en una mujer?

Una bufanda. Una chaqueta sastre.



16. Una prensa que siempre resulte espantosa en un hombre. ¿Y en una mujer?

Zapato de rejilla con tacón cubano. Los leggins brillantosos.



17. Tres faltas de buen gusto imperdonables.

En la mesa: Utilizar cubiertos para tomar espárragos; cortar los huevos y las croquetas con cuchillo; decir "que aproveche". En el vestir: los calcetines cortos en los hombres; la caspa sobre los hombros; quitarse la americana, en la mesa, llevando corbata.



18. Tres libros sobre el estilo, la belleza.

El espejo de la moda de Cecil Beaton; A la recherche du temps perdu de Marcel Proust; La casa de la vida de Mario Praz.



19. Tres películas sobre lo mismo.

Il Gattopardo de Luchino Visconti; Gigi de Vincente Minnelli; Shanghai Express de Josef von Sternberg.



20. La prenda de vestir que te gustaría que te regalasen.

Cualquier cosa de cashmere.



La imagen: una empuñadura de espada que representa un caballo persa, que Jorge tiene en su biblioteca.