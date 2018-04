El tren Alcázar-Badajoz se estropeó, les pusieron un autobús, y se atascó en el camino

Las averías en los trenes de la región siguen, con la habida este martes en el convoy 18330 Alcázar de San Juan(Ciudad Real)-Badajoz, que salía a las 16.20 pero quedó detenido por problemas en sus motores en la estación de Caracollera siguiente a Brazatortas en dirección a Badajoz.

Renfe dispuso un autobús para trasladar a los viajeros a sus destinos (el final era Badajoz) pero dicho autobús quedó atascado en el camino de acceso a la estación según la asociación Ferrocarril Ciudad Real-Badajoz, que añade que los 27 pasajeros que viajaban en ese tren –Renfe asegura que eran solo seis- salieron con más de tres horas de retraso tras solventar los problemas con el bus, y los últimos llegaron a Badajoz con cuatro horas de demora, después de haberse subido en Cabeza del Buey al tren de socorro que les mandaron.

A consecuencia de esa avería el convoy 18777 en sentido contrario Badajoz – Puertollano – Madrid tuvo que detenerse en Caracollera por la avería del tren Alcázar – Badajoz, llegando con 45 minutos a Puertollano, perdiendo el enlace con el Avant a Madrid. Los viajeros tuvieron que esperar al siguiente tren dos horas para llegar a Madrid con ese retraso, a las 22:30 horas.

Sin coches

Una tercera consecuencia es que al día siguiente, este miércoles, el trayecto previsto para los viajeros en el tren 17812 Cabeza del Buey – Badajoz se ha realizado por carretera hasta Mérida, ya que su material fue usado el día anterior para los viajeros del tren Alcázar de San Juan – Badajoz.

“Como veis”, reprochan desde la asociación Ferrocarril Ciudad Real-Badajoz, “las incidencias no cesan y esperaremos al verano para ver cómo aumentan de forma muy considerable. No se ha realizado un mantenimiento correcto como nos han vendido, queda demostrado... No nos olvidamos de las palabras del ministro Íñigo de la Serna, que iba a venir en abril con el plan de actuación para la renovación de esta línea, estamos a 18 de abril y no se ha dicho nada de nada. Menos mal que en noviembre de 2017 se iba a presentar el proyecto de renovación también”.

“Y mientras tanto, las alcaldías de los municipios afectados no dicen nada, el Gobierno regional tampoco presiona nada (estarán contentos con el Talgo por otra línea extremeña). Luego vendrán en cuatro días con las elecciones autonómicas a vendernos promesas que no cumplen una vez más”.

Más problemas

El convoy regional tipo 598 sigue dando disgustos, y según esa misma asociación dos averías más. El pasado jueves 12 de abril el tren 17806 Villanueva de la Serena - Badajoz realizó el trayecto Villanueva de la Serena - Mérida por carretera por estar estropeado, y al día siguiente el 17905 Plasencia - Mérida llegó a destino con 60 minutos de retraso por fallo en el mismo tren modelo 598.

“Se empeñan en vendernos que han realizado mantenimiento a las unidades pero las averías no cesan. Estaremos atentos con la llegada de las altas temperaturas si vuelven a aumentar las averías como el año pasado o no”.