PSOE: El gobierno local de Badajoz no ha cumplido ninguna de las medidas anunciadas

El Grupo Municipal Socialista de Badajoz ha criticado que el equipo de Gobierno local no haya cumplido ningún punto de los nueve a los que se comprometió durante los 100 primeros días de la actual legislatura.



El portavoz del PSOE local, Ricardo Cabezas, ha expresado a los medios que, de los distintos puntos pactados por PP y Ciudadanos de cara a la actual legislatura, el objetivo era que nueve de ellos se impulsasen durante los 100 primeros días, periodo que se cumplirá mañana.



Sin embargo, ninguno de ellos se ha cumplido, como revisar la normativa de contratación del Ayuntamiento para atender los principios de publicidad, transparencia y buena gestión.



En este sentido "ni se actualiza el perfil del contratante municipal ni los datos que debe trasladar el Consistorio a la Plataforma de Contratación del Sector Público, y además hace 19 meses que no se publican los contratos menores".



Tampoco se ha sacado a concurso el contrato para implantar la administración electrónica y digitalizar los archivos locales, ha dicho, ni se han llevado los servicios administrativos municipales a los diferentes centros cívicos de la ciudad.



Ricardo Cabezas también ha lamentado que no se haya impulsado ni aprobado el Reglamento de Participación Ciudadana, una cuestión que el PSOE quiso llevar además al último pleno municipal, pero el equipo de gobierno local no permitió incluirlo dentro de los puntos del día.

Casco antiguo

En lo relativo al Casco Antiguo, ni se ha desarrollado la modificación del Plan General y del Plan Especial para hacer cumplir las normativas actuales, ni se ha promovido la creación del tan demandado Consorcio Patrimonial.



Respecto a la barriada de Valdepasillas, Cs y PP se comprometieron a iniciar el expediente para construir un párking que solvente el problema actual de aparcamiento en la zona, lo que "tampoco se ha cumplido".



Ampliar a los fines de semana el servicio de autobús en las pedanías o crear una oficina de atención empresarial son otros de los puntos no impulsados, tal y como ha explicado el portavoz del Grupo Municipal Socialista.



Para el PSOE tampoco se ha cumplido el punto relacionado con recuperar la figura de los conserjes en los colegios, pues entre otros no se ha incluido la relación de puestos de trabajo (RPT) específica prometida.