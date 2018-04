El SES apostará por las contrataciones mensuales en las sustituciones de verano

La Consejería de Sanidad ha anunciado que el Servicio Extremeño de Salud (SES) intentará, en la medida de lo posible, que las contrataciones que se lleven a cabo para sustituciones de verano "sean de meses" y evitar las puntuales o de días.

Así lo ha indicado ante una objeción de la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, sobre las medidas que se adoptarán para evitar la falta de médicos y personal sanitario de cara al próximo verano.

El consejero Vergeles ha avanzado que, a corto plazo, también se adelantará, con respecto a otros años, la programación de vacaciones y en las bolsas de trabajo "se harán dos cortes" para permitir la incorporación de médicos residentes que terminan su especialidad en Extremadura.

Asimismo, se ofrecerán contratos para fidelizar a los residentes que terminen "y si hay que recurrir a acumulaciones se harán lo más atractivas que se pueda y donde se pueda hacer".

A medio plazo, ha explicado que junto a otras CCAA se ha solicitado al Ministerio de Sanidad que se ponga en marcha un grupo de trabajo , que es el competente en materia de Médico Interno Residente (MIR) para mejorar sus condiciones.

"Estamos haciendo lo que tenemos que hacer", ha dicho Vergeles, que ha recordado que se han ofertado 44 plazas más de residentes que en 2013-2014, un 10 diez por ciento más de plazas de Medicina Familiar que en años anteriores y destinar el 94% de las plazas acreditadas para formación de residentes frente al 70 por ciento tradicional.

Ambulancias

La Consejería también se ha pronunciado sobre si la Junta ha solicitado la retirada de las denuncias contra algunos extrabajadores de la anterior empresa de ambulancias por parte de Ambulancias Tenorio, la actual adjudicataria.

El consejero ha asegurado que, tal y como señaló el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en la Comisión de Investigación sobre el Transporte Sanitario, se le ha hecho esta petición, que Tenorio se ha comprometido a trasladar a su gabinete jurídico para su estudio y ver si es factible separar la vía penal de la laboral en esta denuncia.

No obstante, Vergeles ha precisado que la petición está referida "a extrabajadores, no a exdirectivos" y ha añadido que esta petición "no va contra la tesis de que hubo boicot" en el traspaso de gestión entre la anterior y la actual adjudicataria.