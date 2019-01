Sanidad defiende la jubilación voluntaria de los médicos a los 67 años

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha instado a ser "sensibles al incremento de la edad voluntaria de jubilación porque no hay recambio generacional posible", y ha precisado que hay "una realidad incontestable" y es que va a haber "picos importantes de jubilaciones".



A su juicio, los 67 años permite un "equilibrio" entre las jubilaciones que preven y los profesionales que se están formando en este momento.



"Sabiendo que el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, que ni siquiera a mí me gusta", ha reconocido en una rueda de prensa en Cáceres, "tiene una vigencia hasta finales de 2019".



Vergeles ha señalado que el compromiso que tienen con las organizaciones sindicales es de "hacer una evaluación real de ese plan este año".



El consejero cree que "no se programó el porcentaje e índice de jubilaciones que se iban a producir en determinadas categorías".



"Por una mala planificación de un plan heredado", y aún sin evaluar, no se puede "comprometer la atención sanitaria en la población"