La española Karla Sofía Gascón, primera mujer trans en ganar el premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes

La española Karla Sofía Gascón ha hecho historia en Cannes. Su increíble y conmovedor trabajo en Emilia Pérez le ha valido el premio a la mejor actriz. Lo ha recibido junto a todas las intérpretes del musical de Jacques Audiard (Zoe Saldaña y Selena Gómez) en un premio conjunto. Es la primera vez que una mujer trans gana el galardón de interpretación femenina; y es la segunda vez que va para una española (la anterior vez fue, también de forma conjunta, a todas las intérpretes de Volver en 2006). Su personaje da nombre a la increíble y poderosa película del francés Jacques Audiard, un musical sobre una narco trans con canciones originales y hablada en español. Desde su pase de prensa fue una de las favoritas de la crítica por su riesgo y originalidad.

Gascón ha sido la primera en tomar el micrófono, y visiblemente nerviosa le ha agradecido el premio a Audiard, “el mejor director de la galaxia con permiso de George Lucas -que estaba presente en la sala”. Sin contener las lágrimas también se lo ha dedicado a su mujer y su hija. “Quiero que este premio tenga una parte para todos los actores y actrices que nos partimos llamando puerta, y no se abren. A veces se abren. Y cómo no, a todas las personas trans que estamos sufriendo el odio y viendo cómo os denigran. Esto es para vosotras. Mañana esta noticia estará llena de comentarios de gente terrible diciendo cosas terribles de nosotras. Quiero mandar un mensaje de esperanza para todas nosotras. Todos tenemos la oportunidad de cambiar a mejor. Así que a ver si cambiáis cabrones”, dijo en su gran discurso.

Todo el palmarés del Festival de Cannes

Palma de Oro:

Gran Premio del jurado:

Premio especial del jurado: Mohammad Rasoulof, por The seed of the sacred fig

Mejor dirección:

Mejor guion: The substance, de Coralie Fargeat

Mejor actriz: todas las actrices de Emilia Pérez (entre ellas la española Karla Sofía Gascón)

Mejor actor: Jesse Plemons, por Kinds of kindness