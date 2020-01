El director de Canal Extremadura niega recorte de personal y pide formación en nuevas tecnologías

El director general de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA), Urbano García, ha dicho este lunes que no existe ningún plan de reducción de plantilla en el seno del ente público y que "nadie irá a la calle" por el uso del periodismo móvil.

"La mejor defensa" de los periodistas es su formación en las nuevas tecnologías, ha agregado García durante su comparecencia ante la Comisión de Control de la CEXMA de la Asamblea de Extremadura, a petición de Ciudadanos (Cs).

Este partido solicitó esta comparecencia tras las críticas elevadas por el comité de empresa de la CEXMA y por varias asociaciones de la prensa a raíz de un taller sobre periodismo móvil impartido por García en Colombia.

En dicho taller, éste trasladó su opinión sobre la introducción del teléfono móvil (mojo) como herramienta periodística y puso en duda el papel formativo de las Facultades de Periodismo. "Si seguimos fabricando gente que no se adecúa al perfil que a día de hoy necesita la comunicación, y que es una comunicación democratizada, no vale para mucho", aseguró.

De hecho, el comité convocó manifestaciones y un paro para expresar su desacuerdo con las manifestaciones de García.

"Están enseñando periodismo del siglo XX a jóvenes del siglo XXI", ha afirmado este lunes García, quien entiende que los actuales planes de estudio, similares a los de hace décadas, no responden a las nuevas necesidades del sector.

Asimismo, y ante las criticas de que en dicho taller pusiera ejemplos de medios que han despedido a parte de su personal a raíz de la implantación del periodismo móvil, como ha recordado el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén, García ha reiterado que "por el uso del periodismo móvil no va a ir nadie a la calle".

En su opinión, la adaptación a las nuevas necesidades del mercado audiovisual es "urgente".

"Yo no he presentado ningún plan de reducción de personal", ha expuesto García. En este sentido, el Grupo Parlamentario PSOE han recordado que el director general de la CEXMA "no tiene competencias para ello", pues depende del Consejo de Administración.

Sorprendido

El director general ha manifestado sentirse "sorprendido" por la dimensión que alcanzaron las críticas a su exposición en el taller y "perseguido" por expresar unas opiniones sobre periodismo que, a su juicio, fueron "sacadas de contexto".

"Tengo derecho a opinar", ha remarcado. "Tiene el derecho a decir lo que piensa", pero "lo que piensa sobre los trabajadores y la empresa es dañino", ha respondido Jaén, quien ha pedido su cese.

Ciudadanos le ha pedido a García "prudencia" y "mesura" en sus manifestaciones, pues, además de ser periodista, es el máximo representante de un ente público. "Apostamos por la modernización pero con dialogo", ha apuntado su diputado José María Casares.

En este mismo sentido, el diputado popular Luis Alfonso Hernández Carrón, considera que en las opiniones vertidas por García en el citado taller se produjo "una colisión" entre el plano profesional y el plano laboral. "¿Quién hizo esas declaraciones? ¿el periodista o el director general de la CEXMA?", se ha preguntado.

No obstante, Hernández Carrón ha asegurado que su grupo "no va a permitir una caza de brujas" contra García, pues las opiniones de éste se enmarcan en un debate ya abierto en el seno del periodismo sobre la irrupción de las nuevas tecnologías en las televisiones.

Por su parte, el PSOE ha pedido "no buscar polémica donde no la hay". Según García, la situación de la CEXMA "sigue siendo delicada" y ha apuntado que este ente público no contará con un aumento presupuestario ni se incrementará su personal.

Minutos antes de su intervención en la Asamblea, el presidente del comité de empresa, Juan Ramón Martín, ha dicho que la plantilla no rechaza la modernización tecnológica, y que García, cuyas declaraciones en el taller fueron "inaceptables", aún no se ha reunido con los trabajadores para "dar explicaciones".