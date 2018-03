Denuncian el ingreso en el Marcelo Messi de niños tutelados, por el cierre de pisos de menores

El movimiento ‘Marea Turquesa’ denuncia el cierre de pisos tutelados y el ingreso de niños en el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales Vicente Marcelo Nessi de Badajoz.

La mayoría de los habitantes de estos pisos proceden de familias desestructuradas o con problemas similares. Son espacios para menores a los que se prevé un largo ingreso de institucionalización o para grupos de hermanos.

La Marea Turquesa critica que su internamiento en el centro de medidas judiciales les somete a un régimen más restrictivo, que genera además problemas de convivencia. Advierte que el lugar de un menor tutelado en pisos no puede ser nunca el Marcelo Nessi, donde el perfil de los internos es completamente diferente.

“Sufren un prejuicio psicológico, se está destrozando su estabilidad y su futuro”, afirma la Marea, que aclara que son niños y niñas que tenían una vida estable.

Respuesta de la Junta

La Junta niega los cierres de pisos de menores y apunta que incluso ampliará el número de espacios disponibles (hasta el momento hay nueve). “No se tiene pensado cerrar hogares y se contempla continuar atendiendo a jóvenes que han pertenecido siendo menores al sistema de protección y que necesiten seguir en estos recursos hasta alcanzar su autonomía”, han trasladado fuentes de la Consejería de Sanidad y Política Social a este diario.

En contra la Marea Turquesa asegura que tanto educadores como trabajadores de los centros confirman la llegada de niños y niñas procedentes de estos pisos y su ingreso en el Marcelo Nessi. También hay casos en que se devuelve a los menores a sus familias, junto con otros usuarios que ya tienen la mayoría de edad y a los que se les está invitando a salir, señala Pilar Lozano, de la Marea Turquesa. “El sistema de protección no funciona, y no se mira por el interés de estos menores”, afirma.

El caso de Elena

A Elena Hernández Collado, de 19 años, le comunicaron el pasado 22 de enero que dos días más tarde debía abandonar el piso semi-autónomo de Cáceres que gestionaba la asociación ATLEX, dentro del programa de la Junta de Extremadura, "por el cierre de los recursos".

Ha contado a este diario que se ha visto en la calle, “sin importarles si tenemos un hogar digno al que marcharnos, avisando sobre la marcha. ¡Un día y medio para hacer la mudanza!". Explica que no tiene autonomía ni ingresos con los que sobrevivir e iniciar una vida fuera del sistema de protección.

Ha cumplido la mayoría de edad y tiene a su disposición otros recursos diferentes, aunque critica que no le dejaron tiempo para iniciar un proyecto de vida. Denuncia que la administración no se ha preocupado en asegurarle una alternativa habitacional. "¿Alguien puede buscarse la vida en un día y medio? Quién pueda hacerlo que me explique”.

Tiene una hermana que vive en Barcelona, y que le ha mandado algo de dinero para entrar en un piso de estudiantes para terminar un curso de transporte sanitario que hace a través del SEXPE.

Se trata de la única ayuda que ha recibido hasta el momento, aunque sí le han ofrecido desde la Junta la posibilidad de tramitar la renta básica. "Pero comprendan el desamparo que siento, ¿De qué vivo hasta que llegue la cobertura, hasta que me lleguen los 400 euros de la renta básica cómo llego a final de mes? Que todo el mundo sepa que me han echado a la calle”.

Respuesta de la Junta

Fuentes de la Junta señalan que la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familias han trasladado a eldiario.es que el Gobierno extremeño seguirá atendiendo a jóvenes que han pertenecido al sistema de protección, y que necesiten seguir en estos recursos hasta alcanzar su autonomía.

Por motivos de protección de datos, la Junta no hace alusión al caso concreto de Elena, pero señala que la salida de menores del sistema se valora y fundamenta con criterios técnicos. "Si aún necesitaran recibir algún tipo de apoyo económico, psicológico, de formación... hasta alcanzar su autonomía personal también se les da".

En cuanto al protocolo, explica que una vez que el joven está preparado para la vida adulta "se le orienta desde el principio de la intervención a la búsqueda de recursos propios, estrategias de autonomía, orientación integral (socio-laboral, recursos habitacionales...) aunque ya no sean competencia del sistema de protección".

Confirma que se les facilita la tramitación de Renta Básica Extremeña de Inserción, a la que tienen derecho, para facilitar el tránsito a la vida autónoma. "El trabajo de la DG de Políticas Sociales, Infancia y Familia se centrará siempre en el cuidado y acogimiento de los menores y jóvenes que tiene o tuvo a su cargo".

9 centros y 54 plazas

Por otro lado la Junta ha reiterado que no ha habido cambios en cuanto al número de pisos de menores tutelados, siendo nueve hogares y 54 plazas.

Aclaran que existen tres en el área de Mérida (Mérida, Montijo y Amendralejo); mientras que en el área de Cáceres hay uno en la capital cacereña y otro en Malpartida de Cáceres. En el área de Badajoz hay tres en la capital.

“No se ha cerrado ninguno, uno de ellos cambia de localidad (a Mérida) y dos, incluida ésta, cambian de orientación metodológica. Incluso la previsión es abrir más viviendas, pero aún no podemos adelantar localidad y número de plazas”.

“Estos dos hogares van a salir a licitación pública por concurrencia competitiva, pero ya no acogían menores sino mayores de 18 años que habían pertenecido al sistema de protección y todos han recibido una alternativa dentro o fuera del sistema”.