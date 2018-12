“La familia no se compra, se adopta”: protectoras de animales animan a adoptar antes que comprar una mascota

Cientos de perros y otros animales son abandonados cada año en Extremadura. Las perreras y refugios están saturados mientras se multiplican las compras de canes, gatos o roedores como regalo de Navidad.

Con el paso del tiempo algunos de ellos son abandonados, un comportamiento irresponsable que vuelve a llenar las perreras, que están desbordadas y por encima de su capacidad en la Comunidad.

Con motivo de las fiestas las protectoras de la región lanzan varias campañas en las que animan a adoptar y no comprar mascotas. Bajo el lema "La familia no se compra, se adopta" quieren sensibilizar sobre la necesidad de dar una segunda oportunidad a la gran cantidad de animales que habitan en perreras, y que necesitan una casa y un entorno más confortable.

Quieren hacer consciente a la ciudadanía de las consecuencias del abandono, pero también qué significa tener una mascota y la responsabilidad que hay que adquirir en caso de hacerlo.

“Si va a vivir toda la vida en un patio, si no vas a respetarlo, si no vas a quererlo, no tengas un animal”. Este es el mensaje que lanza la Asociación Cacereña para la Protección y Defensa de los animales, que advierte que también pueden enfermar, envejecen: “si no vas a cuidarlo cuando esté enfermo no tengas un animal”.

El batallón perruno de Mérida, en colaboración con la Plataforma de Defensa Animal de Extremadura, organiza el próximo 28 de diciembre en la plaza de España de Mérida una jornada para fomentar la adopción.

“Nuestra perrera está peor que nunca, este año ha sido especial, doloroso, vergonzoso y un desastre en referencia a los abandonos, perros enfermos, casos de maltrato”, señalan desde esta organización sin ánimo de lucro. Llevarán a cabo un desfile canino con los perros acogidos en Centro Zoosanitario de Mérida.

En el caso de la capital extremeña la perrera municipal está al triple de su capacidad, de modo que el trabajo desinteresado de las asociaciones protectoras resulta indispensable, tal y como como trasladaba semanas atrás a este diario la Asociación Salvemos los Animales de Mérida (SAM).

Se suman otras campañas, como meriendas solidarias para recoger fondos y alimentos por parte de Adana en Badajoz. Este colectivo también quiere mostrar en las fiestas lo que supone tener un perro o cualquier otro animal: algo que implica responsabilidad, sacrificio y cuidado. “Gastos, veterinarios, sufrir con su ausencia… y si aún así decides lanzarte será lo mejor que hagas en tu vida”, según describe el mensaje que comparten en sus redes.