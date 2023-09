Las cuentas de 2022: quién paga los sueldos de elDiario.es

La libertad de un medio de comunicación no depende sólo de la valentía de sus periodistas o de su ética profesional. Ambas cosas son necesarias, pero la verdadera libertad de un diario y sus periodistas se protege en otro sitio: en su libertad económica. No existe la una sin la otra. Por eso en elDiario.es ponemos tanto cuidado en la gestión; porque sabemos lo importante que es, por nuestra propia experiencia. Los periodistas que en septiembre de 2012 fundamos elDiario.es con los pocos ahorros que logramos juntar veníamos del paro, de la quiebra de anteriores periódicos. Todos tenemos muy claro que, sin independencia económica, no hay independencia editorial.

Este septiembre, celebramos nuestro undécimo aniversario. Y más de una década después, seguimos siendo un medio rentable, sin créditos, sin deuda y que mantiene su libertad gracias a los socios y socias que nos apoyáis.

Cada año –normalmente en nuestro aniversario y después de pasar una auditoría externa– explicamos nuestras últimas cuentas. Es una de las obligaciones que recoge nuestro Estatuto: forma parte de nuestro compromiso con la transparencia. Estos son todos los números de nuestro último ejercicio.

1. Un periódico sostenible y sin hipotecas

En el año 2022, elDiario.es ingresó 12.581.796 euros y gastó 10.478.276 euros. El superávit fue de 2.103.520 euros.

Después de descontar amortizaciones y gastos financieros –fundamentalmente por las pérdidas por el lanzamiento y consolidación de elDiarioAR, en Argentina, porque no tenemos créditos– hemos registrado un resultado bruto antes de impuestos de 1.692.920 euros. El impuesto de sociedades asciende a 464.212 euros, por lo que nuestro beneficio neto ha sido de 1.228.708 euros en 2022.

Es el décimo año consecutivo sin deudas y con beneficios. Y como siempre hacemos, la mayor parte de este margen lo hemos reinvertido en elDiario.es, para mejorarlo y hacerlo crecer.

2. Los ingresos siguen creciendo

Respecto al año anterior, los ingresos han aumentado un 16%. Nuestras principales vías de financiación siguen siendo las de siempre: nuestra comunidad de socios y la publicidad.

La suma de las cuotas de nuestros socios y socias alcanzó los 4.799.865 euros, mientras que la publicidad en 2022 suma 6.840.837 euros. Tal y como nos comprometemos en nuestro Estatuto (artículo 24), ningún anunciante individual –ni público ni privado– supera el 10% de nuestros ingresos. Ese porcentaje del 10% es también el superávit mínimo con el que elaboramos cada año nuestro presupuesto: para garantizar que ningún anunciante individual, ni siquiera los más grandes, se puedan convertir en imprescindibles.

También facturamos 941.094 euros por la venta de ejemplares de nuestra revista en papel, los derechos de reproducción de nuestros contenidos en otras plataformas, la venta de nuestra tecnología, la asesoría a otros medios extranjeros y otros pequeños ingresos.







3. Invertimos más

Como siempre hacemos, a medida que los ingresos de elDiario.es crecen, utilizamos ese dinero extra para mejorar nuestro periódico, contratar a más periodistas y pagarles mejor. Este año, nuestros costes totales aumentaron un 13,8%.

En 2022, la partida más importante de nuestros gastos siguen siendo los salarios: 4.713.487 euros. Es también una de las que más crece, un 15,1% más que el año anterior, entre subidas de sueldos y nuevas incorporaciones.







También hemos gastado 1.210.809 euros en cotizaciones sociales, 1.023.796 euros en colaboradores y agencias y 550.032 euros en nuestras ediciones locales asociadas, a las que distribuimos parte de nuestros ingresos.

Los gastos generales alcanzaron los 2.980.152 euros entre tecnología, alojamiento para la web, alquiler de oficinas, teléfonos, equipos informáticos, desplazamientos para cubrir noticias o los costes de distribución e impresión de nuestra revista en papel.

4. Ya somos más de 66.000 socios

Solo con los ingresos de nuestros socios y socias –4,8 millones euros en 2022– bastó para pagar todos los salarios de la redacción –4,7 millones en total–. Esta simetría para nosotros es importante, porque nos gusta depender de nuestra comunidad y porque esta parte de nuestro presupuesto es la última que, en caso de crisis, quisiéramos tener que recortar.

Respecto a 2021, los ingresos totales por las cuotas de socios y socias cayeron ligeramente: un 4% menos. Fue una pequeña resaca, tras dos años de fuerte crecimiento, que nos preocupó bastante durante algunos meses pero que hemos revertido en 2023: ya hemos vuelto a crecer.

El 2022 fue el primer ejercicio desde nuestra fundación en el que terminamos el año con un ligero retroceso en el total de socios de pago. El 1 de enero de 2022 teníamos 61.680 socios, y el 31 de diciembre de ese año eran 60.309.

Las causas de esta pequeña caída son varias: el tirón de la inflación en los productos básicos –que llevó a algunas familias a recortar otros gastos menos indispensables–, las guerras internas dentro de la izquierda y también la competencia de los grandes diarios. En los últimos años, la casi totalidad de los periódicos han empezado a cobrar a sus lectores. Y a diferencia del resto, la gran mayoría de los artículos que publicamos en elDiario.es están abiertos para todos; es más sencillo leernos sin pagar.

Nuestro modelo también provoca en algunas personas una contradictoria situación: lectores que nos consideran su medio de referencia, el que visitan casi cada día, pero que no nos quieren apoyar económicamente porque hay algo que no les convence al 100%; porque no les gusta tal o cual columnista, porque cometimos algún error o porque discrepan en algún punto de nuestra línea editorial.

Eso lleva en ocasiones a una llamativa contradicción: que haya personas que confíen muchísimo menos en otros medios o plataformas de televisión a los que sí financian –porque no les queda más remedio, si quieren leer sus noticias o ver sus series–, pero que no pagan por por elDiario.es porque pueden leernos casi igual. Este efecto, con la inflación, se ha acentuado aún más.

También es bastante habitual, si se mira nuestra evolución histórica, que después de años de fuertes crecimientos –como fueron 2020 y 2021– nos llegue más tarde una resaca. Cuanto más explosivo es un crecimiento, más difícil es después mantenerlo. Afortunadamente, este pequeño parón ha terminado ya. En lo que llevamos de 2023, no hemos dejado de crecer. Empezamos este año con 60.309 socios y socias de pago y hoy ya somos 66.583. En apenas nueve meses, un 10,4% más.







De este total de socios un 11% son mecenas: 7.337 personas nos apoyan con más de 100 euros al año (puedes subir tu cuota desde aquí). Y también hay 2.196 socios que destinan un extra a alguna de nuestras ediciones locales (puedes hacerlo aquí).

Además de estos 66.583 socios de pago, también contamos con 1.157 socios a 0 euros. Son personas con muy pocos recursos económicos a los que regalamos un acceso total y gratuito a nuestro periódico, en cumplimiento con el artículo 3 de nuestro Estatuto, donde defendemos que el periodismo es un servicio público, aunque se preste desde empresas privadas, y que por eso también debe atender a aquellas personas que no pueden pagar. Si estás en esas circunstancias y quieres acogerte a esta cuota gratuita, contacta con socios@eldiario.es

66.500 socios y socias son mucha gente. Pero son una pequeña minoría en relación con nuestra audiencia. Cada día, de media, 1,4 millones de personas leen elDiario.es, según los últimos datos del medidor oficial, GFK (julio de 2023). Nos hemos convertido en uno de los periódicos más influyentes y leídos de España.

5. No hay periodismo sin periodistas

Empezamos 2022 con 118 personas en la redacción. Y terminamos el año con nueve contratos más: 113 trabajadores a jornada completa en elDiario.es, otros 7 en Vertele –que es propiedad de elDiario.es– y siete becarios a media jornada. 127 en total.

En 2023, a medida que logramos recuperar el crecimiento en socios y socias, hemos contratado a 7 personas más. Hoy somos 120 trabajadores a jornada completa en elDiario.es, otros 7 en Vertele y 7 becarios; 134 en total. Y en pocos días seremos 135: Raquel Ejerique, la periodista que destapó el falso máster de Cristina Cifuentes regresa a elDiario.es.

Alrededor de dos tercios de la plantilla somos periodistas: 93 personas del total. El otro tercio, 41 personas, es la suma de los demás departamentos que dan soporte a la redacción: el equipo comercial, la administración, la atención a socios, las métricas, el diseño, la programación…

Además de esta plantilla en la redacción central, contamos con otras 75 personas que están contratadas en nuestra red de medios locales asociados: las ediciones de elDiario.es en prácticamente todas las autonomías. Y también 18 personas más en elDiarioAR, en Argentina. Los ingresos y gastos de estas redacciones van al margen de estas cuentas; son empresas independientes que comparten nuestra manera de entender el periodismo. elDiario.es participa como accionista –junto con socios locales, que suelen ser los periodistas que allí trabajan– y financia parte de su actividad.

En total, entre elDiario.es, elDiarioAR, Vertele y las ediciones asociadas, somos ya 220 personas contratadas para hacer posible nuestra información. Cuando fundamos elDiario.es, en 2012, éramos solo 12.

6. España es más que Madrid

Una de nuestras obsesiones en elDiario.es es construir un medio que realmente informe de España, que es mucho más grande que Madrid. Por eso pronto pusimos en marcha numerosas redacciones locales, o nos asociamos con otros medios que ya existían para intentar explicar este país con una mirada menos centralista.

En junio de 2022, lanzamos la edición de Illes Balears. En enero de 2023 arrancamos nuestra redacción en Asturias. Y en cuestión de semanas, terminaremos de completar nuestro despliegue autonómico, con la última plaza que nos queda: La Rioja. Antes de fin de año, nos vamos a convertir en el primer periódico español con una redacción en cada una de las 17 autonomías.

Tenemos casi tantos periodistas repartidos por el territorio como en la redacción central. Y desde que arrancamos con el teletrabajo –dos o tres días por semana– nuestro equipo se ha distribuido aún más por todo el país. La número dos de elDiario.es, Neus Tomás –que me sustituyó como directora durante mi permiso de paternidad, el verano pasado– vive y trabaja en Barcelona. Juanlu Sánchez, otro ejemplo, ahora escribe el boletín desde Sevilla, donde también trabaja parte del equipo de nuestro podcast de ‘Un tema al Día’. Y Raquel Ejerique vendrá mucho por Madrid, pero seguirá viviendo en Valencia. Más allá de que sea más cómodo para ellos, creo que esto también nos ayuda a entender mejor el país. Y a que también tengamos socios y socias en todo el territorio.







7. Subimos los sueldos, especialmente los más bajos

Desde nuestra fundación en septiembre de 2012, cada año hemos mejorado los sueldos de la redacción a medida que han aumentado nuestros ingresos. En estos 11 años, el sueldo de un redactor base se ha duplicado: ha pasado de 12.684 euros a 25.280 euros anuales –entre salario y pluses–.

En enero de 2022, subimos los salarios un 8,43%. Como siempre hacemos, la mitad de la subida fue por ascensos, por más experiencia o responsabilidad. Y la otra mitad para toda la plantilla: un 3% más 480 euros lineales para todos, más 500 euros a final de año en función del desempeño personal. Aplicamos esta fórmula –una cantidad fija más un porcentaje– para cuidar un poco más a los sueldos más bajos de la redacción. Para los salarios base, la subida fue en la práctica del 5,2%.

En enero de 2023, los hemos vuelto a mejorar, cuidando de nuevo a los salarios más bajos. La subida generalizada para toda la plantilla fue por tramos: un 5% para los que ganan menos de 30.000 euros, un 4% para los que están entre 30.000 y 40.000 euros al año, un 3% para quienes ganan entre 40.000 y 50.000 euros y un 2% para los sueldos más altos, por encima de 50.000 euros anuales. Decidimos hacerlo así porque el impacto real de la inflación es mucho mayor para los salarios más bajos.

Adicionalmente a estas subidas generales, aplicamos otras mejoras de sueldo individuales para premiar a las personas con mejor desempeño, poniendo también el foco en los sueldos bajos y medios de la redacción. Una de cada cinco personas en la plantilla tuvo uno de estos aumentos de sueldo extra. Y del total de las 24 personas que recibieron estas subidas, 19 de ellas cobraban menos de 35.000 euros anuales.

8. Empleo estable

En elDiario.es siempre hemos creído en el empleo estable. Incluso cuando nuestro presupuesto era mucho más bajo, hemos aplicado unas relaciones laborales donde el contrato indefinido era la norma, no la excepción. Seguimos haciéndolo así.

De los 127 trabajadores que tenemos en plantilla entre elDiario.es y Vertele, 124 son contratos indefinidos y a jornada completa. Hay solo tres contratos temporales, por la sustitución de personas que están de baja por maternidad o paternidad.

9. Reinvertimos dos tercios del beneficio

Nuestro Estatuto (artículo 26) nos obliga a reinvertir o guardar como reservas “al menos el 30% de los beneficios netos anuales”. En este ejercicio duplicamos esa cantidad. Del total de los beneficios netos –1.228.708 euros–, dos tercios pasan a reservas en nuestras cuentas. Hemos repartido un dividendo de 400.000 euros entre nuestros accionistas. Y el resto, 828.708 euros (el 67%), se queda en elDiario.es, para aumentar nuestro colchón de seguridad.

Los accionistas de elDiario.es seguimos siendo prácticamente los mismos que fundamos este periódico, y que invertimos nuestro trabajo y ahorros para arrancar: un millón de euros en total (aquí puedes ver quiénes somos). A lo largo de estos años, hemos incorporado al accionariado a algunos de nuestros trabajadores que no formaban parte de ese primer equipo y llegaron poco después –como los periodistas Gumersindo Lafuente, Natalia Chientaroli, Neus Tomás, José Precedo o Ander Oliden, o la directora de socios Esther Alonso, o el director comercial Germán Álvarez de Neira, o la CEO Rosalía Lloret–. Pero la estructura societaria no ha cambiado: los principales accionistas de elDiario.es seguimos siendo personas que trabajamos aquí. El resto son amigos y familiares que nos ayudaron con algo de dinero para arrancar.

A lo largo de estos once años, desde nuestra fundación, elDiario.es ha ingresado 60,5 millones de euros y ha generado un beneficio antes de impuestos de 7,4 millones. En total, desde 2012, hemos pagado 1,9 millones en impuesto de Sociedades y hemos repartido 1,4 millones de euros entre nuestros accionistas, que aportaron el primer millón. El 75% del beneficio neto acumulado, 4,1 millones de euros, se ha quedado como reservas o lo hemos reinvertido en mejorar elDiario.es. Gastamos más dinero en impuesto de sociedades que en dividendos para los accionistas. Porque no somos una empresa como las demás.

10. Os seguimos necesitando

Cuando fundamos elDiario.es, nuestra obsesión era construir un gran medio de comunicación que nos sobreviviera a todos; un periódico influyente, capaz de competir con los más leídos, que fuera eficiente y estuviera bien gestionado para así ser libre, pero que hiciera las cosas de otra manera. Este año hemos dado un paso importante en esa dirección: la aprobación de nuestro nuevo Estatuto, que cuenta con el respaldo mayoritario de nuestra plantilla y la comunidad de socios y socias, y establece protocolos y reglas claras para el futuro.

No somos el único medio que se apoya en su comunidad de lectores para blindarse contra las presiones del poder, o que es propiedad de los periodistas que lo han puesto en marcha, sin grandes empresas o multimillonarios detrás. Pero sí el único que hemos alcanzado el tamaño y la relevancia suficiente para poder tener un impacto real en la sociedad, poner debates sobre la mesa o destapar grandes casos de corrupción que después tienen consecuencias.

Arrancamos con una redacción de juguete, en un periódico que tenía más secciones que periodistas. Hace 11 años, éramos solo una docena de trabajadores; un blog venido a más. Hoy nos leen 1,4 millones de personas cada día y nos reconocen internacionalmente como un modelo a seguir.

elDiario.es ya es un periódico consolidado. No estamos en riesgo, como demuestran estas cuentas. Tenemos reservas económicas y el apoyo de decenas de miles de personas. Por eso somos un periódico donde el puesto de director no peligra si cambia el gobierno, y tampoco cambia la línea editorial en función de quién tenga el poder. Habríamos sobrevivido si la derecha y la extrema derecha hubieran llegado a La Moncloa porque no dependemos de los gobiernos de turno, ni debemos ningún favor.

Pero no es suficiente. No nos conformamos.

Necesitamos crecer, contratar a más periodistas, ampliar nuestras coberturas, reforzar algunas secciones –como ciencia y medio ambiente– y abrir nuevas líneas de investigación. Lo hemos visto en esta última campaña electoral: hasta qué punto es importante una prensa independiente, libre, con valores éticos e impacto social, capaz de frenar las mentiras. Cuánto vale tener información de la que te puedas fiar.

Creo que hacemos mucho –¿te imaginas cómo sería el debate público en España si elDiario.es no existiera?–, pero no lo suficiente para contrarrestar tanta desinformación. Por eso queremos crecer, porque lo necesitamos para cumplir ese objetivo tan ambicioso que marca nuestro Estatuto: garantizar el derecho constitucional a que toda la ciudadanía reciba una información veraz.

Si eres socio o socia de elDiario.es quiero darte las gracias. Todo esto lo hemos construido gracias a ti. Y si aún no lo eres, anímate. Muchas personas, con pequeñas decisiones, pueden hacer grandes cosas.

Si hemos construido todo esto con el apoyo de 66.000 personas, imagínate hasta dónde llegaremos cuando seamos 100.000.

Hazte socio, Hazte socia, de elDiario.es.