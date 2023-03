Las mentiras de Tamames y Abascal en la moción de censura

Santiago Abascal: “¿No creen ustedes que sería conveniente, por ejemplo, vestirse correctamente y no faltar al decoro de esta institución? ¿No creen que ese podría ser un primer signo de respeto hacia los demás? Y discúlpenme que me ponga a hablar del código de vestimenta, pero es lo primero que me ha venido a la cabeza.”

Confundir llevar corbata con el respeto a las instituciones habla mucho, y muy mal, de los valores de la extrema derecha. Respetar a las instituciones es otra cosa. Por ejemplo, no negar la legitimidad de muchos diputados a los que Vox quiere ilegalizar. O no llamar “locas” a las ministras con las que se discrepa.

Santiago Abascal: “Restringir derechos y libertades pisoteando la Constitución como ha quedado avalado por el Tribunal Constitucional y ninguno de ustedes ha tenido la dignidad de marcharse o de emitir al menos una tímida disculpa ante una sentencia del Tribunal Constitucional que habría supuesto la dimisión en bloque de cualquier gobierno democrático europeo o de cualquier gobierno del mundo occidental”.

Abascal se refiere a la polémica sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estado de Alarma –aquí un análisis sobre esa sentencia–. Un dato importante que Abascal prefiere no recordar: Vox votó a favor de ese mismo decreto que después recurrió ante el TC. E incluso criticó al Gobierno por no haberlo puesto en marcha antes.

En marzo de 2020, desde Vox decían esto:

📢 @Santi_ABASCAL exige a Sánchez que asuma responsabilidades y decrete el estado de alarma:



El presidente sigue sin entender nada,no es cuestión de dar consejos a las comunidades autónomas sino de tomar medidas.¡Asuma responsabilidades en toda la Nación!https://t.co/fcx4CRKnSE — VOX Madrid (@madrid_vox) 12 de marzo de 2020

Santiago Abascal: “Hoy se vota la posibilidad de que el señor Tamames convoque unas elecciones generales el próximo 28 de mayo. Ustedes han dicho que quieren elecciones anticipadas. Por eso les pedimos que hoy votemos juntos, señorías del Partido Popular”.

Abascal parece desconocer las matemáticas más elementales. Porque “la posibilidad” de que triunfe esta moción de censura y Tamames convoque elecciones anticipadas no depende del PP. La suma de la derecha y la extrema derecha dista mucho de alcanzar los votos necesarios para que la moción triunfe. Haga lo que haga el PP.

Santiago Abascal: “El virus partió de un laboratorio chino. Las autoridades chinas engañaron al resto del mundo propiciando una pandemia de terribles costes humanos y económicos. ¿Y ahora que la administración americana así lo afirma también, ahora que este es un argumento aceptado universalmente por todas las democracias occidentales, no hará usted caso y pedirá responsabilidades al Gobierno chino?”

Falso. La Administración estadounidense no ha dado por buena esa teoría de que la COVID-19 fuera creada en un laboratorio chino. El líder de Vox se refiere a un informe estadounidense que sostiene que el virus “podría” haber salido de un laboratorio, pero que descarta que fuera creado. Esta hipótesis, sin embargo, dista mucho de estar demostrada y el propio Gobierno de EEUU, según los medios que publicaron este informe, otorgan al mismo “poca confianza”.

Hay más informes de la inteligencia estadounidense que plantean esta explicación, que tal vez sea cierta (o tal vez no). Pero sí existe el consenso científico –salvo para Vox y otros conspiranoicos antivacunas– en que el virus no fue creado artificialmente.

Santiago Abascal: “Este mismo año, los delitos de violación bajo su Gobierno han crecido un 53% en España, mientras el Gobierno de la propaganda se atreve frívolamente a calificarse como el más feminista de la historia”.

Falso. Abascal confunde denuncias con delitos. Y es verdad que el número de denuncias ha crecido. Pero no porque haya más violaciones que antes: sino porque antes muchas de ellas no se denunciaban, por el temor de las víctimas a no ser creídas.

Según los datos de Eurostat, en 2016 España era de los países europeos con menor número de denuncias. Esto está cambiando, en gran medida por las políticas de Igualdad y la puesta en marcha de centros de atención a las víctimas las 24 horas y de juzgados especializados.

Santiago Abascal: “Algunos de los violadores que han puesto en libertad, cuando vuelvan a violar y sean detenidos, pedirán ser ingresados en cárceles femeninas y allí volverán a violar”.

Falso. La ley no permite cambiar de sexo para eludir delitos sexuales o de violencia de género. Tampoco se puede usar con efectos retroactivos.

Santiago Abascal: “Ya casi no hay ni madres para su Gobierno porque ustedes prefieren llamarles progenitores gestantes”.

Falso. La ley permite inscribirse en el registro como “madre o progenitor gestante”. No elimina a las madres. Ni a los padres. Pero no hace obligatorio que un hijo tenga un padre y una madre, porque eso ya ocurre en la sociedad española –bebés con dos padres o dos madres–, a pesar de la oposición de la extrema derecha, que querría negar ese derecho a las parejas homosexuales.

Santiago Abascal: “Una de las diputadas de su grupo, por ejemplo, no hace mucho acusaba a un tercio de los hombres españoles de ser clientes de prostíbulos”.

Al líder de Vox tal afirmación le escandaliza. Los datos: el 39% de los hombres españoles han recurrido a la prostitución. Muy por encima de la media europea.

Santiago Abascal: “La mayoría de los hombres, también los de izquierda, sienten un respeto sacramental a la mujer y a la palabra madre”.

Es un argumento que roza la parodia: ¡Cómo voy a ser machista yo, que tengo madre!

Santiago Abascal: “Al destruir la Educación, que es el verdadero ascensor social (...), ustedes roban a las personas más humildes la posibilidad de que se reconozca su valía y que se les brinden mejores oportunidades. Ustedes, con sus políticas educativas, les roban la posibilidad de prosperar”.

El líder de la extrema derecha acierta al reconocer el papel de la Educación para la igualdad de oportunidades. Pero omite dos datos. El primero, que la Educación está transferida: ya no depende del Gobierno central, sino de las autonomías. El segundo: que uno de los modelos educativos que más segrega de toda Europa y “roba las posibilidades de prosperar” a los más humildes es el de la Comunidad de Madrid. El que Vox respalda como socio parlamentario prioritario de Isabel Díaz Ayuso.

Santiago Abascal: “Usted y todo su Gobierno han convertido en objeto de enfrentamiento otro recurso de los españoles como es el agua. Porque se empeñan ustedes y no hacen nada en echarla al mar. En lugar de que sirva para mitigar la sed del campo. Es decir, en lugar de que sirva para producir riqueza y prosperidad”.

Falso. Que los ríos desemboquen en el mar no es un “desperdicio”, como plantea no solo Vox, sino también el PP. Es la garantía de que el mar siga siendo un recurso de riqueza y prosperidad. Porque sin los sedimentos que arrastran los ríos, si su agua no desembocara en el mar, los problemas medioambientales serían infinitamente más dramáticos.

Santiago Abascal: “Señor Sánchez, un autónomo que gana 670 euros solo de cuota tiene que pagar 230 euros”.

Lo que Abascal omite es que la reforma del sistema de los autónomos que ha aprobado el Gobierno reducirá la cuota mínima, poco a poco, en los próximos años, al tiempo que también subirá las máximas para los que más ganan. En 2023 el mínimo es 230, en 2024 será 225 y en 2025 será de 200 euros. Es lo justo.

Ramón Tamames: “Una memoria democrática que está faltando a la veracidad y que está por el partidismo. En una guerra civil no hay solamente un lado bueno y otro malo. En la nuestra se cometieron atrocidades en los dos bandos, tratando de limitarlas ahora prácticamente a uno de ellos, cuando en realidad la II República fue una situación no tan angelical como pretenden demostrar actualmente”

Es verdaderamente triste que una víctima de la dictadura, que fue encarcelado en Carabanchel por sus ideas, asuma hoy los argumentos del franquismo, que siempre justificó el golpe de Estado, la guerra y la dictadura posterior en los supuestos abusos de la II República.

Ramón Tamames: “1934 fue el comienzo de la Guerra Civil. Eso no se cuenta en esta nueva historia de España”.

Falso. La Guerra Civil empezó en 1936: con un golpe de Estado de la derecha y el ejército pocos meses después de que la izquierda ganara las elecciones. Considerar que empezó en 1934 –con la brutal represión militar de la revuelta de los mineros en Asturias– no es “nueva historia de España”. Es esa vieja historia que durante décadas intentó establecer el franquismo.

Ramón Tamames: “Los Gobiernos anteriores y este han estado dominados por la sobrerrepresentación electoral del separatismo. La ley electoral del 77 anterior a la democracia permite esa sobrerrepresentación, con lo cual los Gobiernos nacionales en minoría necesitan apoyos a cambio de concesiones de todo tipo”.

Falso. Los partidos más sobrerrepresentados en el Congreso de los Diputados no son los independentistas. Son y han sido siempre los dos grandes partidos más votados –el PSOE y el PP–, que, con el reparto provincial, siempre consiguen más escaños de los que tendrían si el sistema fuera estrictamente proporcional y con circunscripción única.

Ramón Tamames: “Su Gobierno, señor Sánchez, no respeta la división de poderes. Montesquieu es un visitante molesto porque están ustedes haciendo muchas cosas y lo hemos visto con el Consejo del Poder Judicial, etcétera, en contra de esa división de poderes, haciéndose con el control del poder de la Justicia desde el Poder Ejecutivo”.

Falso. Quién está saltándose la división de poderes para hacerse ilegítimamente con el control de la Justicia es la derecha, que lleva más de cuatro años incumpliendo la Constitución y bloqueando la renovación de este Consejo General del Poder Judicial que Tamames nombra.

Ramón Tamames: “Países como Lituania, Estonia, Eslovenia, Chipre y Malta han sobrepasado a España en PIB”.

Falso. Todos estos países están por detrás del PIB de España. Y si Tamames se refería al PIB per capita –así figuraba escrito en el borrador de su discursó que publicó elDiario.es– la afirmación de Tamames también es falsa. Lituania tiene un PIB per capita sensiblemente inferior al de España

Ramón Tamames: “La tasa de paro, 12,87%, dobla la media de la UE. Y otro tanto sucede con el paro juvenil por debajo de 25 años, que se sitúan en el 32%. Doble que la Unión Europea.

Tamames oculta que estos datos, que son tradicionalmente malos en España, han mejorado sensiblemente con la llegada del actual Gobierno. En los últimos tres años se han creado más de un millón de puestos de trabajo, y el número de cotizantes de la Seguridad Social está en máximos históricos.

Ramón Tamames: “Busquen ustedes en la prensa internacional críticas del Gobierno a empresas en Francia o en Italia o en Alemania, como las que tenemos en España”.

Falso. La anomalía es otra: que empresarios como Rafael del Pino, que deben toda su riqueza a España, se vayan a tributar en Holanda con el aplauso de la derecha. Es algo que en otros países no pasa. Cuando Bernard Arnault –la mayor fortuna francesa– anunció que se mudaba a Bélgica para ahorrarse impuestos la respuesta de los partidos en Francia fue una crítica unánime. Tan contundente que tuvo que dar marcha atrás en sus planes.

Ramón Tamames: “Si se van de España es porque tenemos un tratamiento muy obsoleto de los grupos industriales en nuestro país. Y esto se está viendo ahora en el caso de Ferrovial”.

Falso. Ferrovial –la empresa de Rafael de Pino– mudó hace años su patrimonial familiar a Holanda porque este país europeo bonifica enormemente los impuestos por el pago de dividendos. Y si ahora se marcha allí del todo es para rebajar un poco más esos impuestos, aprovechándose del dumping fiscal de Holanda.

Ramón Tamames: “¿Qué estamos haciendo para acabar con el problema de la inmigración irregular que en el Mediterráneo ha llevado a morir en naufragios? Nos lo recordó el Papa Francisco: 26.000 seres humanos. Eso hay que acabarlo”.

Quien hoy está mirando más hacia otro lado mientras los inmigrantes mueren ahogados en el Mediterráneo es el Gobierno italiano de la ultraderechista Giorgia Meloni, que quiere acabar con los barcos humanitarios que los rescatan. Es la misma Meloni a la que Vox aplaude. Y es justo el discurso contrario al que defiende el Papa Francisco.

Ramón Tamames: “La memoria histórica ha significado un paso atrás y la memoria democrática todavía más. Se alienta la división de la sociedad en dos mitades: enterramientos o no enterramientos, monumentos o no monumentos. Insisto, dejemos la historia a los historiadores, porque es la única forma racional de resolver un problema, de no volver precisamente a los encontronazos”.

La ley de memoria democrática no va de los muertos ni de monumentos ni de enterramientos. Va de los vivos. De los hijos y nietos que aún no tienen una tumba donde honrar a sus ancestros porque en muchos casos siguen en cunetas y, en otros, en ese Valle de los Caídos que hasta hace muy poco era un mausoleo en honor a quien los asesinó.

Poder recuperar los restos de tu padre, o de tu abuelo, no es algo que divida a la sociedad, sino que debería servir para el reencuentro, para la superación de las heridas. Solo desde la más absoluta falta de empatía se puede negar ese derecho. Es muy triste que alguien con el pasado de Tamames asuma como propio un discurso tan reaccionario.

