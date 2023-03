Consta de 31 páginas: 30 capítulos y un folio para las conclusiones. Y aborda desde la política exterior y la relación con Marruecos, hasta el “deterioro y recomposición de la sanidad”, el agua “como elemento cada vez más conflictivo y decisivo”, “el Ministerio de Consumo en la senda del racionamiento” o “la Constitución pocas veces reformada” entre la treintena de capítulos.

El discurso que Ramón Tamames pronunciará como candidato de la extrema derecha a presidente del Gobierno está listo, a falta de pequeños retoques y ha sido enviado ya al partido de Santiago Abascal. elDiario.es desvela este jueves el contenido del último borrador del discurso en el que el veterano economista y ex dirigente del PCE elegido por Vox para presentarlo como alternativa a Sánchez desgrana su diagnóstico del país y las razones por las que es necesario desbancar al Gobierno actual.

Lo pronunciará el próximo 21 de marzo en el Congreso, donde se celebrará la moción de censura más insólita de la democracia. Un histórico dirigente del Partido Comunista que ha ido virando hacia posiciones extremas será la cara de la extrema derecha en el hemiciclo con un discurso que empezó a preparar a finales de febrero, cuando decidió aceptar el encargo de Santiago Abascal. Será el segundo intento de Vox para desalojar a Sánchez de la Moncloa. Previsiblemente solo obtendrá los votos de su formación: 52 de 350. El PP de momento se mueve en la abstención. En Moncloa se prepara como otra oportunidad para demostrar que no hay alternativa a este Gobierno, que sigue conservando la mayoría.

Las líneas maestras del discurso de Tamames están listas, escritas y remitidas a la dirección de Vox –el texto íntegro del borrador se puede consultar aquí–. La intervención, a la que ha tenido acceso un pequeño grupo de dirigentes y que revela en exclusiva eldiario.es, no incluye referencias explícitas a algunos aspectos más repetidos por Vox: no habla del aborto, ni se mete a plantear la posibilidad de ilegalizar a los partidos nacionalistas, pese a que Tamames coincide con Abascal en que estos quieren “romper España”; ni siquiera cuestiona el estado de las autonomías.

El texto huye del lenguaje agresivo de los dirigentes ultraderechistas para refugiarse en una prosa más académica que no resta gravedad al momento actual, que según Tamames y Vox vive el país. El economista se refiere a la situación de España “que se asemeja más a una moderna autocracia absorbente”, critica que dentro del propio Gobierno “prevalece con frecuencia la demagogia y el populismo”, al tiempo que lamenta que “desde el banco azul” se niegue a formaciones como Vox, “que representan a millones de españoles, el carácter democrático”.

Que no use los gruesos calificativos que suelen dispensar Abascal y los principales dirigentes de Vox a Sánchez, al que habitualmente acusan de ser un “presidente ilegítimo”, “un sátrapa” e incluso han llegado a tachar de “criminal”, no resta gravedad al diagnóstico del veterano economista.

Creo que después de la jubilación hay gente que oficialmente vivimos una segunda vida incluso más interesante que el anterior Tamames

El discurso arranca justificando su decisión de aceptar la oferta de Vox: “Rendir personalmente mi último tributo a la defensa de los intereses actuales y futuros de España”. Después de relatar con todo lujo de detalles todos los cargos por los que ha pasado y las experiencias que ha vivido tanto en política como fuera de ella, Tamames se dirige a los diputados y les dice que también se siente obligado “a estar hoy en este hemiciclo expresivo de España entera como realidad económica social y cultural, con una historia casi única que nos relaciona con casi la mitad del mundo”.

De inmediato, advierte a sus señorías para que no piensen “que esta moción será un estuche de cortesía o incluso un torneo de elocuencia. Es una sesión del artículo 113 de la Constitución”. El candidato de Vox destaca que la afronta con casi 90 años de edad pero que no por ello ha caído “en el mutismo y la aceptación de todo lo convencional”. El discurso se detiene en las críticas que le han lanzado desde diversos sectores por haber aceptado el ofrecimiento de Abascal y reivindica el porqué de su decisión: “Creo que después de la jubilación hay gente que oficialmente vivimos una segunda vida incluso más interesante que el anterior buscando el sentido de los propios quehaceres en la prórroga que se nos da, y entre esos veteranos me encuentro”.

Hecho este preámbulo, Tamames va al grano y se dirige al presidente del Gobierno. “Señor Sánchez es urgente la convocatoria de elecciones generales como se propone en esta moción, convocándolas para el próximo 28 de mayo fijado ya para los comicios municipales y autonómicos”. Con la percha de la manifestación que tuvo lugar el 21 de enero contra su Gobierno, “en la que unas 200.000 personas [la delegación del Gobierno redujo esa cifra a 31.000 personas] se reunieron para pedir por España la democracia y la Constitución por las libertades básicas”, el candidato lanza su primera andanada: El adelanto electoral es necesario, alega, por el afán que tiene Sánchez de “dividir a los españoles al tratar de dictar a su gusto la Historia de todas las naciones con la pretendida Memoria Democrática, faltando la verdad con no poco partidismo y favoreciendo a una segunda república idealizada”.

La reprimenda llega al punto de reprochar a Sánchez su visión de la Guerra Civil. El Tamames de 2023 afirmará en la tribuna del Congreso que “no hay un lado bueno y otro malo” y subrayará, según el documento en poder de elDiario.es, que en aquella contienda “se cometieron atrocidades en los dos bandos”. “Tratar de limitarlas ahora prácticamente a solo uno de esos bandos es faltar a la verdad y arrumbar al desván la Ley de Amnistía de 1977”, tiene previsto decir en el hemiciclo el exdirigente del PCE. Allí defenderá que la moción de censura no sólo la promueve un partido concreto como Vox, sino “generaciones españoles” que no quieren que se vuelta al enfrentamiento que España vivió entonces.

Contra los partidos nacionalistas

El candidato de Vox, que tendrá tiempo ilimitado para exponer su programa, prevé hacer un repaso de los sucesivos gobiernos que ha tenido España desde Felipe González, José María Aznar Aznar y Mariano Rajoy, recordando que los tres se vieron obligados a hacer concesiones a los separatistas (no excluye ni siquiera a este último que gobernó con mayoría absoluta), pero carga especialmente contra Rodríguez Zapatero durante cuyo mandato cree que esas cesiones “se hicieron con aparente satisfacción”. Ahora, en la etapa de Pedro Sánchez, escribe el discurso del candidato de la moción presentada por la ultraderecha, es cuando más peligra la “arquitectura constitucional” que se cerró en la Transición. Todo ello, a juicio de Tamames, “ha deformado el propio Estado de los Autonomías en el cual el objetivo principal ahora de los socios separatistas [de Sánchez] es inutilizar el artículo 2 de la Constitución sobre la indisoluble unidad de la nación española”.

Junto a eso, el discurso esgrime otra razón sobre por qué “es más necesario que nunca la convocatoria urgente de elecciones generales”: evitar que Sánchez continúe otorgando “las cesiones legislativas más nocivas a ciertos socios suyos de la coalición de investidura que están poniendo en riesgo esa arquitectura constitucional de 1978”.

Pese a todo, en el borrador al que ha accedido esta redacción, el candidato no pide la ilegalización de los partidos nacionalistas ni separatistas como defiende Vox, pero emplaza a que “un nuevo gobierno de la Nación” plantee al Poder Legislativo una reforma de la Ley Electoral para que estos partido no logren “la sobrerrepresentación” que tienen ahora, lo que les da poder para configurar gobierno. Tamames esgrime esa reforma de la LOREG para que sea “la generalidad del pueblo español la que salvaguarde el futuro de España y no su su disolución”. Unas líneas más allá, el discurso alerta de que los nacionalistas consigan cambios constitucionales para sustituir el concepto de “nacionalidades por naciones” hasta que quede reflejado el derecho de autodeterminación de las naciones y regiones. La pregunta que hay que hacerse –dirá Tamames en el hemiciclo– es “si este Parlamento va a aceptar el intento de cambiar el régimen político sin previo recurso a los artículos 166 y siguientes de reforma de la Constitución”.

A lo largo de una treintena de páginas, Tamames acusará al presidente y al PSOE de intentar controlar a todos los jueces, “a la Corte Suprema, al Consejo General y al Tribunal Constitucional”. Su receta es un nuevo modelo para la judicatura en el que “la designación de los magistrados del Tribunal Supremo y del Constitucional tengan carácter vitalicio”, como pasa en el Consejo de Estado y en otros organismos del Estado.

El exdirigente del PCE tiene previsto reprender a Sánchez por abusar de los decretos ley “con 132 aprobados en los últimos cuatro años, pese a tratarse un instrumento extraordinario pero que para él presidente del Gobierno se ha hecho ya un procedimiento normal”, y esto –reprocha Tamames–, “priva del mínimo debate parlamentario”. También atribuye al Gobierno haber creado inseguridad jurídica sus reforma del Código Penal, la ley del “solo sí es sí” y todas otras leyes que en su opinión “son nocivas para el país”.

Topar los precios sería “establecer la misma línea que el régimen chavista”

Aunque en el borrador de su discurso que tiene preparado Tamames dice que la moción no le obliga a plantear un programa alternativo de Gobierno, el candidato de la moción de la extrema derecha ofrecerá algunas pinceladas sobre cada ministerio y hará hincapié en algunas de las medidas económicas y laborales tomadas por el de Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz, como, por ejemplo, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que, según su diagnóstico, supone un golpe en la línea de flotación para “casi todos los pequeños y medianos negocios en España”, pese a los datos que señalan que ayuda a reducir la pobreza sin apenas impactos negativos.

Tamames prevé reprochar a Yolanda Díaz que haya defendido que la indemnización por despido en España es “demasiado barata” para sostener que, “en un tiempo de cambios tecnológicos continuos” la idea de encarecer el despido tendría una repercusión inmediata en la competitividad, sobre todo exterior. “Volver a las andadas es más que peligroso y es de suponer que tal dislate de llegar a producirse se deberá corregir en un nuevo gobierno”, alerta el economista en su intervención escrita.

Tamames se dedica luego a desgranar con bastante detalle la situación y los datos económicos de España: el paro, la ralentización de ritmo de crecimiento en nuestro país y el aumento del IPC. En este sentido califica como “un despropósito de gran calibre” la propuesta de Podemos de topar los precios de al menos en 20 productos básicos de la cesta de la compra, y alerta de que esta medida podría tener “un significado profundo: establecer en la línea del régimen chavista de Venezuela la idea del racionamiento por el Gobierno”. El candidato critica que la ayudas sociales a las capas sociales más vulnerables fallan por sus efectos deseados y tilda de “carácter electorero” ciertas ayudas a la juventud. Finalmente, propone “hacer un programa potente de reducción del gasto”, aprovechando para denostar que haya 22 ministerios y tres vicepresidencias.

Llama la atención que después de reprender al gobierno por no haber explicado a la opinión pública “por qué en época de dificultades extremas para las familias los bancos salen tan gananciosos”, poniendo como ejemplo “los tres grandes, que lucen algo más de 19.000 millones de beneficios”, diga después que eso “no se resuelve con los impuestos nuevos sobre grandes beneficios”. Para el exlíder comunista eso es generar “mucho ruido y pocas nueces”. “Es una cuestión de que haya competencia interbancaria y de otras medidas que no se han tomado por su Gobierno”, le dice a Sánchez

Tamames también se adentra en las políticas energéticas y medioambientales del gobierno y después de asegurar que para tener una verdadera política hidráulica el país necesita “un regulador Nacional del Agua con verdaderos poderes” no como ahora lo tiene el Consejo Nacional, pide entre otras cosas, volver a pensar en “el trasvase del Ebro iniciado en 1996 y abandonado después por la administración de Rodríguez Zapatero”. Uno de los capítulos de su intervención pide “cuidar más nuestros bosques” y frenar la despoblación de España.

En el epígrafe dedicado a la agricultura y a la situación del sector primario, alegará que agricultores y ganaderos “ya no piden más subvenciones sino una mejor relación de precios percibidos precios pagados a través de una ley de cadena alimentaria”.

El AVE, un logro de Felipe González

El candidato hará algunas concesiones a los gobierno del PSOE en materia de transportes e infraestructuras, y se congratula de la llegada del AVE a nuestro país impulsado por el Gobierno de Felipe González en el 92 con la línea Madrid-Sevilla: “Es un orgullo el comportar tener un sistema ferroviario más avanzado de Europa”, pero casi de inmediato critica el retraso en la inversión pública para terminar de hacer la red del AVE en Extremadura, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, mientras pide al Gobierno de Sánchez que abandone “el secretismo” y explique qué pasó con trenes encargados para Cantabria y Asturias que eran demasiado anchos y no caben por los túneles, “un caso insólito que esperemos tenga una solución y que esa la solución definitiva no sea tener que ensanchar los túneles”.

En el último tramo de su intervención, el candidato afeará a Sánchez que “nunca mencione el problema crucial de la baja fecundidad”. “¿Y eso por qué?”, se pregunta.

Él mismo se dará la respuesta: “Para muchos, una gran parte del feminismo radical está en contra de una mayor natalidad”. Eso propicia, según Tamames, “un envejecimiento poblacional acelerado y otras muchas consecuencias”.

Discrepancias con Vox sobre inmigración

Tamames afronta en este capítulo el asunto de la inmigración y dice que “a los grandes problemas de la baja natalidad hay que buscar las grandes soluciones”, por lo que pide “reunir a los mejores demógrafos junto a internacionalistas para dar respuesta cabal a la cuestión de las migraciones en la Unión Europea y ofrecer ese análisis a la propia Unión Europea”. No obstante, dice que “hay que abordar ese problema demorado, con los miles de víctimas mortales que se derivan de una falta de regulación comunitaria cada año en el Atlántico peninsular y todo el Mediterráneo”. En este punto tiene previsto recordar, si pasa el filtro de Vox, las palabras del Papa Francisco: “El Mare Nostrum no puede seguir siendo sepultura de miles y miles de náufragos de pateras”.

Es el tramo del discurso que choca más abiertamente con la doctrina de Vox que acostumbra a culpar a los inmigrantes y está en las antípodas de los alegados del actual pontífice.

Otro de los problemas que aborda es el de la “seguridad personal”. En el país que dibuja Tamames la criminalidad aumenta de forma alarmante –algo que no respaldan los datos oficiales– en uno de los territorios más seguros del mundo. Y a él le preocupa especialmente “la delincuencia organizada” y “los narcotraficantes, que van por delante en medios y estrategias”.

Sin entrar a dirimir la lacra de la violencia machista ni su origen –que Vox niega o circunscribe al ámbito intrafamiliar–, Tamames saca a relucir en este mismo capítulo el aumento de “las agresiones sexuales a mujeres en España” con 3.196 condenados en 2022 un 34,6% más que en el 2021 y un 18% también más que en 2019. Su diagnóstico aquí no está muy lejos de las tesis del partido que le presenta como candidato: “Es el resultado en gran parte de las políticas que permiten una inmigración muchas veces descontroladas y que ha sido incapaz de impedir la entrada de toda clase de delincuentes o de expulsarlos una vez conocidos en su peligrosidad como se ha visto recientemente con el caso de yihadista de Algeciras”.

En materia de vivienda, admite Tamames que en España hay un “problema grave, sobre todo para la población más joven”, pero reconoce que “no hay una solución mágica y propone un Plan de Viviendas que tengan en cuenta a todas las partes afectadas”, mientras sostiene que la baja cifra de nuevas viviendas que se construyen es culpa de “los altos costes del suelo” y alerta de la escasez de terreno público que ofrecen los Ayuntamientos para viviendas sociales. Por ello cree que es una de los asuntos olvidados y que tendrá que ser “un nuevo gobierno el que tenga que hacerse cargo de esta cuestión”. Aquí reservará otro guiño a una de las obsesiones de Vox, para Tamames, un asunto que “hay que remediar ya, en defensa de lo que es de cada uno”.

“Un sistema de salud mixto, público privado”

Tamames prevé incluir en su discurso una defensa del Sistema Nacional de Salud mixto basado en la “cooperación público-privada”, alegando que, por su funcionamiento, el sistema español era tan bueno “que incluso generó un amplio turismo sanitario de ciudadanos extranjeros que se instalaban definitivamente en España o que venían frecuentemente para beneficiarse de él llegando a considerarlo como el mejor del mundo”. Concede que la recesión de 2008 obligó a hacer recortes de los que “la Sanidad salió mal parada”. Y subraya que después la pandemia “puso a dura prueba todo el sistema en amenazó con colapsar determinadas áreas”, sin señalar a ningún culpable. En este sentido recomienda realizar un informe y pone como ejemplo el que firmó el exministro Abril Martorell en 1981, antes de que los socialistas llegaran al poder.

En materia de Educación alertará del “mal momento que atraviesa en España el sistema educativo, que es la piedra angular de una sociedad”, un nivel que según dice, se va deteriorando “año tras año a fuerza de menoscabar los valores del esfuerzo y de intentar igualar a la baja las capacidades del alumnado”. También prevé recordar las altas cifras de fracaso escolar, mucho más altas que la media europea, el descenso de nuestra universidades en el ranking de excelencia, por lo que advierte de que el “nuevo gobierno tendrá que cambiar muchas cosas de área educativa”.

El candidato se refiere en otro capítulo a las pensiones y a la grave situación en la que se encuentra el sistema, advirtiendo de que en el futuro nos encontraremos “con un problema muy grave de financiación, mayor aún que ahora”, por lo que critica que el Pacto de Toledo haya aceptado “aplicar el IPC como ajuste automático de las pensiones”.

En materia de política exterior el discurso se centrará en Marruecos, Gibraltar e Iberoamérica. Tamames crítica que el Sáhara siga siendo un problema a resolver “después de la inexplicada renuncia ante Marruecos, sin ninguna base legal cambiando la política española comprometida a las Naciones Unidas en la idea de un referéndum, con toda clase de consecuencias negativas en el caso de Argelia”. Sobre Gibraltar apoya su devolución a España y le dice a Sánchez que “realmente no se concibe como en el año 2023 del siglo XXI puede mantenerse el anacronismo de una colonia como Gibraltar”. También pide relanzar la Conferencia Iberoamericana para reforzar los lazos de nuestro país con ese continente.

Al candidato de Vox también le preocupa la situación de Europa y el turno que le toca a España en la presidencia a partir de julio del 2023, en un momento que continúa la guerra de Ucrania a la que cree que “desde Bruselas no se ofrece una salida a la paz cuando la Europa Unida se empezó a formar a partir de 1950 con la Declaración Schuman que fue un verdadero manifiesto por la paz perdurable en Europa, un ideal ahora roto”. Tamames critica y cree que es “difícil de entender, cómo se envía un ingente armamento de guerra a Ucrania sin haberlo discutido en el hemiciclo, que se supone que es la sede de la soberanía nacional”. El candidato emplazará al presidente del Gobierno para que le diga si España sigue siendo “un protectorado de Estados Unidos”. “Espero su respuesta”, tiene escrito en su discurso.

“Una de las últimas secuencias del propio guión de mi vida”

El alegato de Tamames finaliza recordando que el artículo 113 de la Constitución sobre la moción de censura no dice nada de que el candidato deba presentar un programa de Gobierno, aunque defiende que su diagnóstico puede serlo, e insiste en que el verdadero programa de Gobierno sería “preparar las elecciones generales previstas para diciembre de 2023 que estaría bien adelantar al 28 de mayo haciéndolas coincidir con las municipales y autonómicas”. Pide a Pedro Sánchez que “tome nota” de su sugerencia “sea cual sea el resultado de esta moción de censura”.

Después de agradecer a Abascal la “gran oportunidad que le ha dado de expresar libremente” su “análisis de la situación de España”, Tamames concluye su primera intervención sincerándose ante todos los diputados y diputadas: “Lo confieso señorías, el acto de hoy es para mí como una de las últimas secuencias del propio guión de mi vida”.

Así prevé cerrar Tamames un discurso que empezó a escribir el pasado 20 de febrero. El texto lo tiene ya la dirección de Vox. Y está a falta de los últimos remates. Por si acaso, el portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, ya ha venido advirtiendo que Tamames no es Vox y que Vox no es Tamames, ante el malestar que las intervenciones del candidato de la moción en los medios ha generado en amplios sectores del partido. Este jueves, Tamames y Abascal comparecerán juntos en rueda de prensa para explicar la estrategia a seguir en una moción de censura que nace muerta.

