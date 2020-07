"A mí quien me ha rehabilitado es la psicóloga de aquí"

Éramos cuatro hermanos, dos chicas y dos chicos. Una familia normal, con el padre trabajador, mi madre era ama de casa. Yo desde los 12 empiezo a ser un poco rebelde, hacía piras al cole y me metía en problemas. Íbamos a El Corte Inglés a robar bolígrafos y cosas así. Tuve algunas detenciones de los vigilantes y luego, para pagar lo que te habían pillado robando y que no se enteraran los padres, pues robabas de nuevo.

Perros callejeros

Más tarde empecé a robar cervezas en los camiones y desde muy joven empecé a consumir alcohol, alguna borrachera ya cogíamos. Con trece años también pasé por el Tribunal Tutelar de Menores del Campo Volantín porque les robábamos a los chavales del barrio, por aquello me asignaron a un centro en la Calle del Cristo donde me llevaba mi madre todos los días.

Era la época del Torete y las pelis de perros callejeros, las veíamos y era lo que hacíamos. Me dedicaba a robar 124’s y 1430’s, los coches de la época. Y motos también, muchas motos. Tuve una detención de la Guardia Civil en Galdakao y fue mi padre y me sacó a mí y a dos amigos míos, porque éramos menores.

Trabajando

Estudié calderería en Elorrieta pero también allí hacía piras. Mi padre habló con un amigo de una empresa de las que nutrían a Altos Hornos, donde trabajaba él, y así fue como entré en un taller de calderería con 14 años. Aprendí. Me empezó a gustar la soldadura, la calderería y me llevaron a una academia en Bilbao para que aprendiera interpretación de planos. Lo pagaba la empresa.

Allí estuve bien pero, bueno, aunque era el pinche y tal, me quería hacer como mis compañeros mayores y tomaba café, copa y puro, luego los fines de semana ya cogía mis borracheras. Estuve trabajando 15 años en aquella empresa. Pero finalmente cerró con la reconversión.

Consumiendo

Con 15 años probé los porros compartidos. Ahí anduve, alternando alcohol y porros, hasta que hacia los 17 empecé a pincharme. Era como ahora lo del botellón pero con la heroína. Compartiendo la droga y las jeringuillas. No teníamos ningún tipo de información. Encima yo, como trabajaba, tenía un poco más de dinero que los demás. Consumía más que nada los fines de semana, y aunque yo tenía fortaleza porque era joven, me veía los lunes que iba mal porque el trabajo de calderería es duro, así que a los 18 vi que tenía que dejarlo y dejé la heroína por mi cuenta. Sin ayuda. También cambié de cuadrilla. Mis amigos de la cuadrilla que dejé andaban en “Sarajevo” como llamábamos a San Francisco. Todos están ahora criando malvas, tanto chicos como chicas.

Los chicos de la cuadrilla nueva trabajaban. De chapista, mecánico, en recambios y con esos empecé el chiquiteo y cubalibres, todos los fines de semana sin ir a comer a casa y tal. Entonces empecé a mezclar el alcohol con cocaína los fines de semana y también algunos otros días.

Luego se me fue la cabeza de nuevo y empecé a pincharme. Ya no tenía ingresos y seguía enganchado, así que me puse a delinquir. He atracado supermercados, farmacias, robos con violencia... luego, cuando me veía muy enganchado aquí solía buscar algún trabajo en empresas de montajes para desaparecer de Bilbao, pero lo que hacía era trasladar el problema a otro sitio porque, en cuanto estaba una semana en el sitio ese, ya me lo pedía el cuerpo y empezaba a buscar droga por ahí y lo que hacía era consumir también allí. No había solución.

Fumarse chinos

Hubo un momento en que ya empezaron a darme sobredosis, una tras otra. Cada vez que me pinchaba me despertaba en la ambulancia. Me asusté y dejé de pincharme pero empecé a fumar la heroína en chinos —quemada y esnifada desde un papel de aluminio—. Le cogí menos miedo que a la aguja, ¿sabes? Creo que aquel fue el enganche más gordo que he pillado en heroína. Con la plata consumía casi cinco gramos de heroína al día.

La pasta la sacaba haciendo trapicheo de droga, robos, vendiendo metadona, atracos con navaja y capucha... también hacíamos robos con fuerza, reventando persianas. Luego vendíamos el producto. También robábamos perfumes, que nos encargaban las putas. Tuve un accidente grave de coche. Estuve tres meses en el hospital, con tres vértebras fracturadas. Iba bebido a pillar cocaína, pero tuve suerte y no hubo atestado así que el seguro, que tenía a todo riesgo, me pagó y con aquel dinero me enganché más todavía.

Por fin, la cárcel

Cuando entre en la cárcel iba tranquilo, porque de mis amigos casi todos han empezado a chupar cárcel desde los 16 años o antes. Yo empecé tarde, supongo que porque, como tenía trabajo, eran un poco más blandos conmigo. Aunque en realidad ya había cumplido una condena de tres meses en una cárcel militar en Canarias por una pelea entre reclutas, que le corté la cara a uno con una botella.

Al entrar finalmente en prisión estaba superenganchado, tuve que tomar metadona y todo. Siempre estaba en módulos conflictivos y allí siempre había heroína y porros. Me las arreglaba para consumir, pedía a la familia dinero o incluso ingresos en cuentas de los que me suministraban.

La familia siempre me ha apoyado. Siempre he tenido el vínculo, se preocupaban por mí, aunque yo engañaba a mi madre y le mentía para que me mandara dinero así que en la celda empecé a ver que aquello no podía ser, que no podía tener siempre empeñada tarjeta con el dinero que me mandaba la familia.

La decisión de salir

Me di cuenta de que tenía que salir del módulo conflictivo. Hablé con uno de los sicólogos de la cárcel y con una trabajadora social. "Quiero cambiar de vida", les dije. Empecé a pedir actividades. Primero de limpieza, sin remunerar, pero así conseguía un módulo de semirespeto para salir del conflictivo donde había estado. Desde luego había mucho que limpiar porque allí la gente está sin civilizar, te tiraban las bandejas de comida en el suelo del comedor. Y encima te hacías enemigos.

Pero conseguí que me pasaran a un módulo en el que había una gente más sociable. Ahí lo fui dejando poquito a poco. El siguiente paso fue hacerme interno de apoyo. Pasábamos una o dos noches con los presos que venían a juicios desde otras cárceles. Para eso nos dieron una formación, para que aprendiésemos a relacionarnos y evitar que se metieran en problemas o se suicidaran. Salí en febrero de 2014. Todavía yendo a firmar o llevando la pulsera. Este año me han dado ya la total de suspensión de condenas.

La rehabilitación

También soy alcohólico. Cuando bebo me transformo, no soy Juantxu. Ahora he dejado ya de beber, estoy aquí con una psicóloga en proceso de rehabilitación y lo llevo muy bien. De hecho ahora sé que el alcohol es lo que me lleva a otros consumos. Cuando tomo alcohol no tengo voluntad y enseguida busco heroína, coca o anfetaminas. Si no llega a ser por esta gente, cuando hubiese salido de la cárcel hubiera vuelto a la vida de antes. Veo a algunos amigos de entonces que están consumidos.

Llevo mucho tiempo sin beber. A mí quien me ha rehabilitado es la psicóloga de aquí. He salido del alcoholismo, de la droga y estoy muy agradecido. Sigo viniendo aunque he terminado. Duermo mejor, me encuentro poco a poco mejor, vas viendo que con casi cualquier cosa eres feliz. Ahora me voy al monte, voy con la bici, doy paseos, me he hecho el carnet del IMD, ayer mismo me fui al centro Azkuna a nadar.

Tengo una minusvalía del 45% a raíz del accidente y he estado trabajando, pero una operación que tuve que hacerme interrumpió el contrato. Me he reciclado en un curso para actualizar los conocimientos que ya tenía de calderería pero me dijeron nada más verme trabajar: "Se nota que tú ya has estado en eso". Así que me dieron el certificado de aptitud sin necesidad de prácticas. Ahora lo que quiero es volver a trabajar, en cuanto me vuelvan a operar definitivamente, porque ahora ando pendiente de que me llamen en cualquier momento.

Voy a más

El alcoholismo y la droga no los puedes matar pero lo puedes maniatar. Estoy haciendo amistades en el polideportivo. Gente que no son tóxicos, como las relaciones que tenía antes. Todos en el barrio me dicen que estoy fenomenal, me entran las señoras de la vecindad que antes me rehuían y a mí eso me motiva mucho. Ahora hablas normal, no agresivo. Poco a poquito voy a más. Vivo con los padres. Mi madre está muy contenta. Tengo un sobrino trabajando que suele dejarle su crío a mi madre y yo ando con ellos, controlando al pequeño, que tiene dos años y medio, para no se escape, que se echa a correr el chavalito. Me he encariñado con el niño y él conmigo.