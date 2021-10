Aner Etxebarria: "En los lugares más remotos del planeta, etnias milenarias y animales salvajes sobreviven en equipo"

El documentalista vasco Aner Etxebarria (Getxo, Bizkaia, 1988) ha dedicado sus últimos cinco años a documentar cómo existen etnias en el mundo que han conseguido sobrevivir gracias a la simbiosis creada con la naturaleza más salvaje. "Ahora que el planeta ha llegado a un punto sin retorno, por qué no poner un micrófono a aquellas personas que representan el sentido de la conservación más ancestral que tiene nuestra especie", explica. Y así lo ha hecho en 'Voces de la Tierra', junto a Pablo Vidal, dando forma a una serie documental de seis capítulos con once historias de conservación en once rincones extremos del planeta.

La calidad y el resultado de su trabajo y la originalidad del planteamiento le han llevado a ser finalista en los considerados 'Oscar de la Naturaleza' durante la última edición del Jackson Wild Festival 2021, junto a grandes producciones de National Geographic, Discovery Channel o Apple TV. En 'Piedra de Toque' aprovechamos que acaba de llegar de Uganda, donde trabaja ya en su próximo proyecto audiovisual, para conocer cómo ha sido la aventura de documentar a estas etnias a punto de desaparecer. "Duele pensar que los modos de vida de todos nuestros protagonistas desaparecerán en cuestión de dos décadas por nuestro estilo de vida consumista", denuncia.

En los inicios de los tiempos el ser humano tuvo que entenderse con los animales salvajes para sobrevivir y hemos querido contar ese espíritu de conservación

A lo largo de la serie documental, Etxebarria pone rostro y voz a pastores de Sudán del Sur y de la Taiga, a apicultores de Mozambique y de la India, a hombres hiena en Etiopía y a veneradores de cocodrilos en Madagascar, así como a habitantes de la Amazonía que tan sólo hace seis años entraron en contacto con seres humanos.

"En los inicios de los tiempos el ser humano tuvo que entenderse con los animales salvajes para sobrevivir. Hemos querido documentar ese espíritu de conservación al considerarlo el patrimonio más ancestral con el que contamos", explica Etxebarria, a la espera de cerrar en breve la distribución de la serie.

El proyecto contó con un equipo de cuatro personas para toda la grabación y más de un año de preparativos entre la labor de documentación y la producción. “Un día me senté con Pablo Vidal a diseñar el documental que nos gustaría filmar. Catorce meses después me iba a Cannes con una mochila a presentarlo a las principales productoras. Y no fue hasta que apostó por nosotros Gariza Films cuando pudimos arrancar”, repasa Etxebarria.

Ahora escuche el podcast y descubre cuáles son las historias que recoge 'Voces de la Tierra' en los lugares más remotos del planeta. También puede escucharlo en Spotify, Ivoox, Itunes y Google podcast: