25N: el futuro es mañana

El día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer debe servir para concienciarnos de que los obstáculos para la igualdad, el desarrollo estructural de las sociedades, deben quebrarse, en aras de lograr que todas las mujeres disfruten de sus derechos humanos y libertades fundamentales. "La violencia contra las mujeres supone cualquier acto violento basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales acciones, la coacción o la privación arbitraria de libertad, perpetrados tanto en la vida pública como en la privada". Así lo define el artículo 1 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de las Naciones Unidas.

Tras años de reivindicación, de consolidación de derechos, de cambios legislativos y dotaciones presupuestarias, confirmamos que más allá de gestión positiva a corto plazo, se hace necesario mantener la firmeza a medio y largo plazo, luchando por blindar los logros conseguidos, los derechos consolidados en aras de lograr que las garantías no retrocedan, que miedo y democracia no se mezclen en un cóctel macabro y que quienes aún sufren maltrato, abuso, acoso y degradación logren salir de ese agujero, de esa laguna negra que por desgracia todavía anula su vida, su integridad y sus derechos y libertades. El 25 de Noviembre no es un objetivo logrado, es una fecha para seguir proclamando que en este Estado Social y Democrático de Derecho queda trabajo por hacer, quedan mecanismos por armar y que para algunas y algunos es vital e innegociable poner en primer plano el muro de contención para que todo el trabajo hecho y el que resta por hacer no tenga palos en la rueda, no sufra recortes, no nos sea arrebatado. Es más claro hoy que nunca: las soluciones al problema dependen no solo de medidas legislativas, de una discriminación en positivo justa, de dotaciones presupuestarias, sino también de una política pedagógica que coloque en infancia y juventud los valores irrenunciables que deben presidir la educación en principios de igualdad y libertad. Porque la violencia, tal como dijo Isaac Asimov, es el último recurso del incompetente, y porque calificar la violencia contra las mujeres como asunto de mujeres es parte del problema, hoy dejo escrito el texto presente, en mi condición de aliado del feminismo. En el fondo y forma, lo que es un mecanismo de control impuesto sobre la mujer es también un patrón de conducta aprendido y transmitido de generación en generación, un modelo heredado que se impone por normas sociales con tendencia a minimizar su importancia tendiendo incluso a justificar crímenes, abusos y atropellos.

No bajamos la guardia, sabemos que la violencia doméstica contra la mujer sigue presente, que violencia y amenazas impiden a la mujer ejercer sus derechos y disfrutar de ellos. Luchamos, igual que en la violencia contra la infancia, en concienciar a la ciudadanía de que no estamos ante un tema particular sino ante un hecho social, estructural y tóxico. Sabemos que más allá del ataque físico, existe el psicológico, la manipulación mental, la humillación verbal. Hay tarea por delante, mucho trabajo por hacer y el enemigo no solo es quien perpetra estos terribles delitos, también quien los encubre y los justifica. Sabemos que nos enfrentamos a una corriente de extrema derecha que pretende minimizar los casos, minimizar su impacto y que a través de inaguantables faltas de respeto públicas a las víctimas, convierte dramas y tragedias en un tétrico espectáculo de insoportable machismo. La primatóloga Jane Goodall dejó escrito que "el mayor peligro que nos depara el futuro es la apatía". Hoy la fecha nos sirve para recordar que no podemos ser apáticos, que el futuro es mañana y que debemos mantenernos firmes en la lucha contra la violencia, contra todo tipo de violencia, y más en concreto contra la que afecta a las mujeres.