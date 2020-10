Anoche cuando dormía...

… soñé, ¡bendita ilusión!…, que Franco había perdido la guerra y tenía que responder ante la justicia de abundantes crímenes de lesa humanidad cometidos como consecuencia de la rebelión armada contra la república por él acaudillada. En el juicio, su abogado defensor despejó dudas sobre la honorabilidad del militar vencido. Una honorabilidad muy difícil de cuestionar. Bastaba con recordar, para percatarse de ello, que Franco no era ni pederasta ni violador. Y que todo lo que hizo no fue otra cosa que defender a España, como se lo pedía una gran parte del país. No se estaba, pues, juzgando a un delincuente, sino a un preso político.

No acabo de tener demasiado claro si todo esto lo soñé o simplemente soñé que lo soñaba. Digamos que, al menos, merecía ser soñado, a la vista del apoyo dado por el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, a los homenajes públicos que se vienen concediendo a reclusos de ETA que salen de prisión. El dirigente de la izquierda abertzale no entiende por qué no se puede homenajear a quienes, a fin de cuentas, no son “ni violadores ni pederastas” y tienen, además, el apoyo de “una parte importante de esta sociedad”. Unos argumentos que parecen alojarse, no ya en el sueño, sino en las peores pesadillas que este país ha padecido en tiempos democráticos. Y no tanto, por lo que Arkaitz Rodríguez dice, sino por lo que deja en la sombra de sus palabras textuales.

Porque lo que deja caer, en realidad, es que llevar a cabo actos de violación total como quitar la vida a un semejante no tiene la gravedad de los otros delitos ya mencionados, siempre que se cometan por motivos ideológicos. De manera que atentar permanentemente contra el sistema democrático y sus instituciones, matar, acosar y amenazar al que piensa de manera diferente, extorsionar a empresarios, quemar librerías, determinar qué ciudadanos merecen o no vivir en función de la causa política que defiendan… hacer durante décadas cosas como esas, no pueden tener la gravedad de los actos de violación o pederastia. Son actos políticos que responden a una decisión política: conseguir la independencia de Euskadi. Los miembros de ETA actuaban, pues, como actuaban movidos por “ideas nobles” que merecen, cuando menos, un respeto.

Seguramente, los defensores de Franco podrían decir lo mismo que Arkaitz Rodríguez. Al fin y al cabo, si ETA pretendía liberar a Euskadi, lo que se proponía el general sublevado no era otra cosa que salvar a España y liberarla de sus enemigos, reales o supuestos. Y el móvil en ambos casos (ETA y el alzamiento franquista) era de carácter político. Y perseguían el mismo objetivo: establecer una dictadura totalitaria. ¡Si hasta Sortu lo ha tenido que reconocer cuando, para poder actuar legalmente, se vio obligado a volverse constitucionalista!

¿Es coherente respaldar a quienes, con la ikurriña por delante, siguen jaleando a presos etarras que abandonan la cárcel por haber cumplido sus condenas? ¿O lo más coherente sería rechazar con absoluta claridad la “connivencia política” con la violencia?

¿O acaso no ha leído Arkaitz Rodríguez sus propios Estatutos partidarios, los que se presentaron en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior para que Sortu pudiera ser legalizado? ¿Se le ha olvidado que Sortu se constituía al amparo de “la legalidad ordinaria y constitucional”? ¿No recuerda ya su rechazo de la violencia como instrumento de acción política, acogiéndose a lo establecido por la Ley de Partidos? ¿Tampoco recuerda que, en esos Estatutos se incluía a ETA como “sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas?; ¿o el “rechazo de cualquier clase de connivencia política y organizativa con la violencia, con las formaciones y los instrumentos políticos que han sido ilegalizados por razón de esa connivencia…”?

¿Siguen vigentes tales Estatutos fundacionales de Sortu? ¿Es coherente con ellos respaldar a quienes, con la ikurriña por delante, siguen jaleando públicamente a presos etarras que abandonan la cárcel por haber cumplido sus condenas? ¿O lo más coherente sería rechazar con absoluta claridad tales expresiones de “connivencia política” con la violencia? Sería deseable que algún día de éstos Arkaitz Rodríguez, o quien le suceda al mando de su partido, nos despeje estas dudas. De momento, seguimos a la espera.