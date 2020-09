Los críticos de EA elevan el listón contra Sortu (y contra el sector oficial) por los homenajes a expresos de ETA

El sector crítico de Eusko Alkartasuna (EA), que reivindica un mayor peso del partido socialdemócrata escindido del PNV en 1986 dentro de la coalición EH Bildu y de sus mensajes, ha elevado el tono contra los recibimientos a presos de ETA tras su salida de la cárcel, como el que se ha producido esta semana en Hernani a la exreclusa Oihane Bakedano. En un mensaje claramente dirigido a Sortu -cuyo líder, Arkaitz Rodríguez, defendió las bienvenidas porque "no son violadores" y son personas que tienen apoyo social-, la Ejecutiva de Gipuzkoa, que está encabezada por uno de los dirigentes críticos más destacados, Mikel Goenaga, subraya que estos actos "no son compatibles con el respeto que se debe a todas las víctimas" y que trabajará dentro de EH Bildu para "trasladar el compromiso" de EA "con la memoria de todas las víctimas".

"Soy secretaria general de EA sin trampa ni cartón", se felicita Eva Blanco, que denuncia los "insultos" de los críticos

La nota afirma, ante las palabras de Rodríguez, que "confundir el apoyo social mayoritario que tiene en Euskal Herria la defensa de los derechos de las personas presas, así como la exigencia de derogación de la aplicación de una política penitenciaria de excepción, con el apoyo social a estas personas, sus acciones pasadas y su militancia en ETA supone falsear de manera interesada la voluntad de la ciudadanía vasca". Y añade: "EA está firmemente comprometida con la defensa de los derechos de las personas presas, como durante toda su historia, pero también, como siempre, continúa rechazando todos los actos de ETA".

Pero el mensaje también es implícito a la secretaria general del partido, Eva Blanco, cuya designación ha judicializado este grupo que también controla las territoriales de Álava y de Navarra y cuyo máximo exponente es Maiorga Ramírez con el apoyo del lehendakari y fundador de la formación, Carlos Garaikoetxea. Según las fuentes consultadas, el comunicado de Goenaga no ha sido consensuado en los órganos nacionales de EA y, singularmente, no ha pasado por la secretaría de Derechos Humanos, algo que el sector oficial considera imprescindible en temas tan "sensibles" y que afectan a la relación con el principal socio de EH Bildu, Sortu.

Esto se produce en la misma jornada en la que los críticos han dado a conocer una resolución judicial favorable a los intereses de Ramírez, que iba a presentarse contra Blanco en unas primarias que no llegaron a celebrarse porque se determinó -no sin polémica- que el candidato alternativo no había llegado al mínimo de avales entre la afiliación de EA en Iparralde. Este sector se ha felicitado por que la Audiencia Provincial de Álava haya desestimado un recurso de Blanco contra la suspensión cautelar de su nombramiento automático por la exclusión de Ramírez. Lo ven como un aval "a las tesis de los coordinadores territoriales de Gipuzkoa, Navarra y Álava" y demandan abrir un "espacio de diálogo" para "dar la palabra a la afiliación", es decir, para que se vuelvan a convocar las primarias.

Fuentes de EA, por el contrario, indican que la resolución "no cambia nada" y que Blanco sigue siendo secretaria general de pleno derecho. Remarcan que los tribunales lo que hacen es reafirmar que la medida "cautelar" de impedir el nombramiento era correcta, pero destacan también que aquella decisión ya quedó superada con la sentencia favorable a los postulados de los oficialistas de la magistrada de Vitoria María Teresa Trinidad Santos. De hecho, en julio Blanco ya se presentó en sociedad como máxima responsable de EA a todos los efectos. En el partido son conscientes de que esa sentencia "no es firme" y que los críticos la recurrirán hasta el final, pero se agarran a que en ella se recoge que se hizo "todo bien" en el proceso interno.