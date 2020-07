La Justicia cierra la puerta a las pretensiones de los críticos de Eusko Alkartasuna, aunque las heridas siguen abiertas

La magistrada de Vitoria María Teresa Trinidad Santos ha fallado contra el sector crítico de Eusko Alkartasuna (EA, partido integrado en la coalición EH Bildu). Este grupo pleiteó en los tribunales contra la dirección del partido, ahora encabezada por Eva Blanco de manera interina, tras verse excluido del proceso de primarias quien iba a presentarse como candidato alternativo, Maiorga Ramírez. El juicio fue en junio. "Cumplimos nuestras normas y las leyes prudentemente", se ha felicitado la ejecutiva tras hacerse pública este miércoles la sentencia. EA ha anunciado su intención de que Blanco sea proclamada como secretaria general de pleno derecho en veinte días, cuando la sentencia adquiera firmeza, pero el sector de Ramírez no dar por enterrada el hacha de guerra, se siente cargado de argumentos y razones y reflexionan sobre la interposición de un recurso.

Aunque ya en el último congreso de EA el sector crítico -en el que se encuadra el lehendakari y fundador del partido en 1986, Carlos Garaikoetxea- se enfrentó a la candidatura de Pello Urizar, las tensiones internas salieron a la luz pública de manera ostensible tras la salida de Urizar y el inicio del proceso para su relevo. En el fondo del pleito judicial -que ha motivado varias vistas y hasta la suspensión cautelar del cargo de Blanco- se halla una cuestión más técnica que política, un debate sobre si los dirigentes territoriales tienen derecho a acceder a la base de datos de afiliación del partido por una cuestión de protección de datos. Se da la circunstancia de que los líderes de Álava (Iratxe López de Aberasturi), de Gipuzkoa (Mikel Goenaga) y de Navarra (Miren Aranoa) están alineados con Ramírez y con el sector crítico y que deseaban acceder a esos datos. "La posible ocultación [...] se puede calificar de errónea [...] pero en modo alguno de maliciosa", argumenta la magistrada.

Pero, al margen del asunto del censo, hay mucho más trasfondo orgánico. La candidatura de Ramírez no fue admitida porque, aunque consiguió muchos más avales que la de Blanco en la fase previa a las primarias del otoño de 2019, no llegó al mínimo en uno de los territorios, en Iparralde. Ello supuso la victoria automática de la también vicepresidenta del Parlamento Vasco en la pasada legislatura. Los críticos recurrieron al tribunal interno, a la Comisión de Garantías, y ésta falló a su favor en reiteradas ocasiones, resoluciones que no atendió ni la dirección interina ni la comisión electoral, controlada por el sector oficial. ¿Qué dice la sentencia? El fallo asume que el partido no atendió los dictámenes de su tribunal, pero afea el funcionamiento de esa Comisión de Garantías, en el que los afines a Ramírez tenían mayoría. Indica la "inexistencia" de procedimientos transparentes o de reuniones presenciales y alude a "infracciones procedimentales confirmadas y reiteradas" o a la "transgresión" de "principios básicos" de funcionamiento de los partidos políticos. Se citan incluso presiones para no emitir un voto particular contrario al mayoritario.

El sector oficial remarca que actuó "conforme a derecho" y lamenta las "reiteradas irregularidades" de la Comisión de Garantías. En la nota emitida tras conocer el fallo, EA pide a los "cuatro afiliados" que fueron a los tribunales "sin razón" -en referencia a Ramírez y a los líderes de Álava, Gipuzkoa y Navarra- que "cierren la puerta a la vía judicial de una vez por todas". Por el contrario, los críticos sostienen que la sentencia es "incoherente" y pone el acento no en el funcionamiento de Garantías sino en que el partido desatendió todos sus pronunciamientos. "El sector liderado por Maiorga Ramírez considera que es una mala noticia para la democracia interna que la sentencia valide su exclusión como candidato a la secretaría general sin que se dé a la afiliación la oportunidad de decidir", abundan.

Este grupo reclama igualmente un "reforzamiento" de la "aportación" y "visibilidad" de EA dentro de la coalición EH Bildu. Están apoyados por Garaikoetxea, quien creó EA en 1986 tras la polémica escisión de 1986. En una entrevista con este periódico en 2019, quien fuera primer lehendakari de la democracia consideró "reduccionista" el enfoque de EH Bildu al entender que se identifica exclusivamente con la izquierda abertzale (Sortu) y con sus "portavoces habituales", cuando EA le aporta un acento de nacionalismo "moderado" y "socialdemócrata" y "una trayectoria política intachable" en relación a la condena de ETA y en la defensa de los derechos humanos. En muchas mentes está el precedente de Aralar, otro partido de la coalición y que ya se ha disuelto formalmente para integrarse totalmente en las estructuras de EH Bildu. Tras las elecciones vascas del pasado 12 de julio, tres representantes de EA obtuvieron escaño dentro de las listas de EH Bildu, el mismo número que acabó la legislatura. También Alternatiba (escisión de IU) se mantiene como partido.