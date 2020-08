Los críticos de EA insisten en la vía judicial y el partido responde que siente "vergüenza" con las divisiones internas

El sector crítico de EA no se rinde y ha recurrido la sentencia desfavorable de julio. Mientras, el portavoz nacional, Iker Ruiz de Egino, ha asegurado que están "tristes" e incluso "avergonzados" porque los críticos, liderados por el navarro Maiorga Ramírez, hayan dado ese paso después de que un juzgado de Vitoria dijera que había sido "impoluto" el proceso interno desarrollado en el seno del partido. Según el dirigente de EA, es aún más grave en una situación de crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19, en la que su formación quiere ser "parte de la solución".

El proceso judicial se inició después de que Ramírez y los coordinadores de Álava, Gipuzkoa y Navarra, Iratxe López de Aberasturi, Mikel Goenaga y Miren Aranoa, respectivamente, denunciaran que se había vulnerado su derecho a participar en las primarias al no tener acceso a todos datos de los afiliados. La sentencia rechazó las irregularidades que denunciaron y confirmó el liderazgo de Eva Blanco en EA, pero la corriente discrepante ha impugnado la resolución judicial.

En una entrevista concedida a Europa Press, Ruiz de Egino ha afirmado que este sábado se han encontrado con "la desagradable sorpresa" de conocer a través de los medios de comunicación que los partidarios de Maiorga Ramírez han recurrido. Tras apuntar que desconocen, por el momento, el contenido del recurso, y no pueden, por tanto, "valorarlo en profundidad", ha asegurado que les "sorprende" que los críticos prosigan por la vía judicial, cuando la Fiscalía y la sentencia del juzgado de Primera Instancia número 7 de Vitoria ya constatan que "toda la actuación de la Ejecutiva de EA había sido impoluta y el nombramiento de Blancohabía sido correcto".

En este sentido, ha mostrado su extrañeza por que quieran seguir con el proceso en los tribunales, sin dar a la corriente oficial "ni siquiera la oportunidad de discutirlo, de hablarlo o contrastarlo en casa". "Tienen derecho a ello, pero nos duele que lo hayan hecho así", ha añadido. Iker Ruiz de Egino ha afirmado que ellos, con Blanco al frente, "seguirán trabajando en el día del día del partido" y no quedarán "bloqueados porque es lo que parece que quieren" los críticos, "obstaculizar el día a día" de la formación. "Nosotros somos conscientes de la situación que estamos viviendo en Euskal Herria. Queremos que EA sea parte de la solución para salir de esta crisis sanitaria, económica y social que ha generado la COVID-19, y en eso vamos a seguir trabajando", ha añadido.

En esta situación de pandemia del coronavirus, ha dicho que es "triste" y les da "cierta vergüenza" que Eusko Alkarsuna "salga, de nuevo, a la palestra por estos asuntos internos que deberían haber quedado solucionados ya con la sentencia". El dirigente de esta formación se ha mostrado "molesto" porque se haya acusado a la actual dirección de la formación de "hacer trampas" y de "oscurantismo" cuando ha actuado "igual" que las anteriores ejecutivas. "Lo único nuevo fue el reglamento de primarias y fuimos exquisitos en su elaboración y cumplimiento, como establece nuestra normativa interna", ha añadido.

A su juicio, todo este proceso judicial ha sido "muy desagradable" para las personas que han tratado de "traccionar y generar un ambiente positivo y de trabajo" en el partido, frente a otras que solo han defendido "el no por el no". "Se han sacado de la chistera una serie de acusaciones de irregularidades, y han realizado amenazas y advertencias", ha recordado. Iker Ruiz de Egino cree que, más que un partido, Eusko Alkartasuna es "una asociación de amigos", y no entiende que se haya ido a los juzgados para denunciar una supuestas irregularidades que no se han demostrado porque "no han existido".

Además, ha lamentado "los ataques" recibidos por Blanco, a la que se le ha "cuestionado", por lo que la líder provisional del partido reclamó disculpas al sector de Ramírez, sin éxito. "Nos parece muy grave", ha apuntado. Contra lo afirmado por Maiorga Ramírez, ha puesto en valor "la democracia interna" que ha existido en el partido a la hora de elegir a la secretaria general, y ha recordado que el dirigente navarro decidió presentarse al proceso interno, "quizá porque alguien se lo pidió", en alusión al ex líder de EA y exlehendakari Carlos Garaikoetxea. En esta línea, ha recordado que es un proceso que tiene unas normas han acordado "entre todos y eso es democracia".

En cuanto a las divergencias que separan a ambos sectores, ha apuntado que la "principal" discrepancia que manifiestan los críticos con la dirección actual es "el encaje de EA en EH Bildu", algo que cree que la militancia da por "superado". "Ellos hablan de cuotas en EH Bildu y nosotros decidimos que esa no era la fórmula que nos gustaba. Decidimos que lo que buscábamos era la mejor aportación de Eusko Alkartasuna de sus mejores personas, fueran una, dos, 18 ó 25. Nuestro compromiso era seguir trabajando, construyendo y aportando nuestra experiencia en instituciones a la nueva organización, después de 34 años de historia, sea en primera, segunda o tercera fila", ha manifestado.

Según ha puntualizado, la formación "nunca ha ido buscando en los gobiernos ni en las administraciones públicas en las que ha estado las medallas ni los sillones". "EA es la madre de la RGI y nunca lo ha reclamado. El PNV, como entonces estábamos en coalición, se permite decir que es algo que hicieron ellos, pero es mentira, porque en ese Gobierno fue su mayor detractor", ha añadido. El portavoz de Eusko Alkarsuna ha negado que el partido se esté "diluyendo" en la coalición soberanista como, a su juicio, demuestra la propia Eva Blanco, que en esta legislatura vuelve a ser miembro de la Mesa del Parlamento Vasco, tras haber sido vicepresidenta primera y haber hecho "una labor fantástica" durante el anterior mandato.

Iker Ruiz de Egino ha reiterado que EA no se plantea disolverse porque esté integrado en la coalición soberanista, porque tiene "fuerza, correa y ganas para otros 34 años más". El dirigente de este partido considera que han contribuido en el camino de la izquierda abertzale hacia las vías políticas y democráticas, porque determinó, dentro de EH Bildu, que había "una reglas de juego que, gusten más o menos, hay que respetar". "Respecto al proceso de paz, el papel de EA también ha sido trascendental, porque siempre ha apostado por el diálogo, por la defensa de todas las víctimas y su reconocimiento. Ha sido un punto de inflexión en la defensa del diálogo con todos y eso es lo que hemos hecho", ha indicado.

A su juicio, lo que han aportado, entre otras cosas, es reconocimiento "del daño causado, del dolor de las familias de las familias y este no se puede poner jamás en cuestión". "Una víctima o su familiar tiene toda la legitimidad para decir lo que quiera y nunca se le puede poner un pero a su declaración, te guste más o menos. En ese sentido, el papel de EA ha sido bastante necesario", ha apuntado.