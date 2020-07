"Soy secretaria general de EA sin trampa ni cartón", se felicita Eva Blanco, que denuncia los "insultos" de los críticos

"Soy la secretaria general de Eusko Alkartasuna. Y, digo bien, soy la secretaria general de Eusko Alkartasuna sin trampa ni cartón". Así ha arrancado una rueda de prensa en Vitoria Eva Blanco, todavía de manera interina al frente de EA (partido escindido en 1986 del PNV y ahora integrado en la coalición EH Bildu) pero que en los próximas días podrá acceder al cargo "con todas las de la ley" tras la reciente sentencia judicial que tumba las denuncias de irregularidades en el proceso de primarias esgrimidas por el sector crítico, encabezado por Maiorga Ramírez. Ramírez cuenta con el apoyo de tres de los coordinadores de territoriales, los de Álava, Gipuzkoa y Navarra, Iratxe López de Aberasturi, Mikel Goenaga y Miren Aranoa, respectivamente.

La Justicia cierra la puerta a las pretensiones de los críticos de Eusko Alkartasuna, aunque las heridas siguen abiertas

Saber más

Blanco ha dicho que espera "disculpas" de los "cuatro afiliados", en referencia a Ramírez y los tres dirigentes, que emprendieron el proceso judicial tras meses de "calumnias" e "insultos", tanto a nivel político como a nivel "personal". "En ningún caso hemos cometido fraude alguno", ha dicho Blanco, quien ha comparecido arropada por otros dirigentes afines como Begoña Landa, presidenta de la asamblea nacional, o el líder de Bizkaia, Iker Rahola, así como por el abogado del partido, Ricardo Burutaran.

"Esperemos que los demandantes recapaciten, no recurran la sentencia y se aparten de esta vía que nunca debieron emprender [...]. No queremos esa otra manera de hacer de quienes se creen que por gritar más, salir más en los medios, acusar, difamar, insultar o enturbiar más el buen hacer del partido se obtiene algo en beneficio propio [...] Quien quiera que se sume", ha añadido Blanco, que entiende que Ramírez "ha intentado ganar externamente lo que perdía internamente". "Y ha hemos visto que no con mucho éxito", ha ironizado.

Preguntada por las heridas políticas y personales que no quedan resueltas por el proceso judicial, Blanco ha explicado que "tendió la mano" a Ramírez en diciembre de 2019 sin que obtuviera respuesta y ha considerado falso -"una mentira más"- que los críticos hayan buscado el acercamiento en los últimos meses para evitar el choque judicial. Respecto al hecho de liderar un partido con buena parte del poder territorial en contra, ha indicado que espera que los tres coordinadores críticos "aporten más de lo que han hecho hasta ahora" al proyecto de EA, al que ha calificado como un referente socialdemócrata, independentista y pacifista.