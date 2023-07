“Descuidos”, desidia, “casualidades” y dudas

Entiende la RAE por “descuido” una omisión, negligencia, falta de cuidado, olvido, inadvertencia, una acción reparable o una desatención que desdice de aquel que la ejecuta, o de aquel a quien ofende o perjudica. Por “casualidad” entiende una combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evitar, si bien, tampoco me sirve mucho la palabra por lo que iré exponiendo. Por último, entiende por “duda” en su tercera acepción desconfiar o recelar de alguien o algo.

Vayamos al asunto. Debido a un “error de planificación”, el precio de Metro Bilbao ha perdido el descuento del 50% y ha vuelto a su precio habitual durante los 13 primeros días de julio. Así que también procede hablar de “desidia”, entendida en su definición como negligencia o falta de cuidado. De esta forma, las personas usuarias, los ciudadanos, deberán volver a pagar el precio habitual. Así lo ha anunció el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB), que explicó que la nueva reducción al 50% está sujeta a su aprobación en el seno del nuevo Consejo General y que este se celebrará el próximo 12 de julio.

Así las cosas, desde el pasado día 1 de julio, abonamos el 100% de la tarifa de Metro Bilbao y ello seguirá así hasta que la medida de la bonificación entre en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia. Es previsible que esta tenga lugar el 13 de julio, el día siguiente a la reunión del Consejo General del CTB anteriormente mencionado. Según nos dicen, esa cita no puede adelantarse debido a los plazos que establece la normativa, ya que, al tratarse de una cuestión de tasas, debe haber un periodo de 30 días hábiles de exposición pública desde su aprobación, que tuvo lugar el 30 de mayo.

Nadie discute que todo eso sea así, pero convengamos en que, si son necesarios esos 30 días hábiles para exposición pública, alguien debería haber hecho ese cálculo para no tener que suprimir una bonificación durante casi dos semanas. No haber previsto tal situación puede encajar en un “descuido” o, sencillamente, en una actitud desidiosa que, sí o sí, conlleva que la ciudadanía en general no pueda acogerse a una bonificación en Metro Bilbao, aunque sí lo pueda hacer en otros medios de transporte que, posiblemente, no hayan sido tan “descuidados” o desidiosas. Claro está que, cuando hablo de la ciudadanía en general, excluyo a las y los trabajadores de Metro Bilbao ya que, como se expone en su convenio laboral, (artículo 21) “las trabajadores y trabajadores en activo tendrán derecho a un carné de viaje gratuito, así como su cónyuge (o pareja de hecho) e hijos menores o igual a 30 años y mayores de 30 años con una minusvalía reconocida igual o superior al 33%”. Algo es algo ya que, al menos un puñado de nuestros conciudadanos se libran de semejante desidia que no ha contemplado una excepcionalidad con nuestros pensionistas y usuarios con discapacidad que portan el título conocido como la “Barik roja”.

Por requisitos legales, entre los días 1 y 12 de julio, se suspenden temporalmente los descuentos del 50% en las tarifas de Metro Bilbao.



👉Valora adquirir los abonos mensuales fuera de estas fechas. pic.twitter.com/98Ec8yJG9o — metro bilbao (@metrobilbaoeus) 29 de junio de 2023

Y, una vez observado el “descuido” o la desidia, los usuarios comienzan a hablar de “casualidades” al observar que el período no bonificado ha comprendido el evento del Tour de Francia y va a comprender el BBK Live (con gran afluencia de personas usuarias locales y visitantes). Y tanta “casualidad” genera las lógicas dudas. Habida cuenta del error de planificación (del que nadie se hace responsable), ¿no se puede aplicar el criterio de excepcionalidad? ¿No se ha podido convocar de forma urgente un Consejo General Extraordinario?

Podría alargarme demasiado si comenzase a enumerar las veces que, por necesidad o interés, se han modificado con carácter de urgencia Normativas, Ordenanzas, Leyes (incluso, y con nocturnidad estival, la sacrosanta, manoseada y obsoleta Constitución). Una vez expuestos los “descuidos”, la desidia, las casualidades y las dudas, procede hacer una propuesta en positivo: que ese Consejo General del CTB apruebe la bonificación del 50% en metro Bilbao hasta el 13 de enero de 2024, en vez de hasta el 31 de diciembre.

¡Ah! Y que la próxima vez se cuenten con la debida antelación los días hábiles y no se confundan con días naturales, que, mucho me temo que por ahí ha podido ir el “descuido” que la ciudadanía percibe como “desidia” y que, debido a unas “casualidades”, pueden llegar a generar -y de hecho han generado- ciertas “dudas”.