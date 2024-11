¡Nos plantamos ante el pleno!

De manera muy simplificada, un ayuntamiento tiene tres herramientas para poder tomar decisiones y en función de la importancia de las mismas se deberá optar por una o por otra. Así, los asuntos “menores” se aprueban por decreto de Alcaldía. Es el alcalde quien, de manera unilateral, decide. Los asuntos “medianos” se deciden en la Junta de Gobierno Local. Este es un órgano formado por varios concejales (en el caso de Amurrio son siete), que tras someterlo a votación, decide. Y, por último, para los asuntos más importantes, está el pleno del Ayuntamiento. Como muchas conoceréis, es el órgano formado por todos los concejales y concejalas donde se debaten y votan temas como los presupuestos, planes, ordenanzas de todo tipo, impuestos, etc.

Los plenos, en el Ayuntamiento de Amurrio, se celebran una vez al mes, excluidos agosto y diciembre que los declararon inhábiles, lo que hace un total de diez al año. Diez plenos para gestionar, entre otras cosas, un presupuesto de más de 28 millones de euros y una plantilla de más de 100 trabajadores.

En esta legislatura ha querido el equipo de gobierno formado por PSE-EE y PNV excluir, por primera vez en años, de la Junta de Gobierno Local (asuntos “medianos”) a EH Bildu. Por tanto, en el único órgano con capacidad de decidir que tenemos “voto” es en el pleno (legalmente no hay opción a excluir a ningún concejal o concejala).

Y visto todo lo anterior cabría pensar que los plenos son largos, con encendidos debates, donde se delibera sobre múltiples temas que acaban en votaciones donde cada grupo pueda mostrar su posicionamiento.

Y, sin embargo, nada más lejos de la realidad. Desde que dio comienzo esta legislatura nos hemos tenido que acostumbrar a plenos de menos de 20 minutos (octubre de 2023, donde los ruegos y preguntas que desde EH Bildu formulamos duraron más que el pleno en sí y febrero y julio de 2024), llegando a alcanzar el récord absoluto en el pleno de este mayo que duró 2 minutos y 10 segundos.

Con todo ello, a nosotras solo se nos ocurren dos opciones que expliquen esta falta de contenidos. La primera es que consideren que no hay asuntos importantes sobre los que decidir (cuesta creerlo en un municipio de 10.000 habitantes y con temas candentes como la vivienda, política lingüística, transición energética, etc.) o la segunda, que quieran arrinconar, un poco más si cabe, la voz y el voto de los 1.847 amurrioarras que eligieron la papeleta de EH Bildu en las últimas elecciones municipales. Las dos son extremadamente graves. No sabríamos decir cuál de las dos es peor.

El pleno del pasado 31 de octubre ha sido uno de esos. De los cortos. Ha durado diecinueve minutos y es por ello, por lo que desde EH Bildu Amurrio, a modo de protesta, decidimos que solo asistiríamos dos personas. Nekane Martinez Ormaetxea, que como liberada no cobra dieta (porque la dieta, independientemente de la duración y para los concejales y concejalas no liberados, es de 300 euros) y yo mismo, como portavoz. Para volver a reivindicar que hay otra forma de hacer las cosas.