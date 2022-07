Pobre Sanidad vasca

Había pensado que no merecía la pena comentar nada de la deriva sanitaria en nuestra Euskadi de cuatro parlamentos y tres diputaciones, pues ya hay suficientes cabezas pensantes financiadas por el erario público. Pero lo que se está viendo últimamente me está preocupando demasiado y lo siento pero no me puedo contener.

Diez años llevará el lehendakari en el Gobierno vasco y he ido a consultar las pirámides poblacionales de 2011 y 2021. Este debiera ser el punto de partida de cualquier planificación y he comprobado que en la franja de edad de 50 a 100 o más años hay 135.000 personas más. Son personas que demandan más servicios asistenciales pues tienen más patología, su frecuentación de consultas de atención primaria y hospitalaria es muchísimo mayor.

No es cierto que no haya médicos, es que les han espantado

No he constatado que en estos años hayan aumentado las plantillas de médicos y enfermeras para dar respuesta a estos incrementos de demanda de atención. Tampoco se han visto esfuerzos por parte de la oposición por plantear un plan estratégico bien hecho y que fuera un documento para fundamentar lo que los responsables no lo han hecho. Y los ciudadanos jubilados y no sindicados tampoco tenemos datos de lo sucedido con las plantillas.

Sí sabemos que el personal de atención primaria se ha agotado con el aumento de pacientes, que no les han sustituido, que les han tenido en precario, que sus retribuciones están muy por debajo de las europeas. El envejecimiento poblacional también ha afectado a la atención hospitalaria, a sus listas de espera, en una Sanidad que por el contrario que en Europa los médicos de la pública no trabajan solo en la pública.

No es cierto que no haya médicos, es que les han espantado. Muchos se han ido al extranjero, otros se han jubilado a los 62 años y ya nadie sobrepasa los 65 años. Y de todo esto son ustedes los políticamente responsables. ¡¡Váyanse!!!