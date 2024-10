Ya tenemos los resultados: ahora faltan las elecciones

Salvo este medio, el periodismo que padecemos no se ha dado cuenta -o no han querido darse cuenta- de que la frase que utilizo como titular es el mejor resumen de lo que está pasando en el PNV. Todo un montaje, pero disfrazado de democracia orgánica.

Este año 2024 ha sido el de evidenciar que el PNV de Andoni Ortuzar hace aguas por todas partes, fundamentalmente por una dirección prolongada en el tiempo, amiguista, nepótica, endogámica y con una manifiesta fatiga de materiales. Y ese dato no es mío: es el que han vertido los resultados electorales. De ahí que la noche electoral de los comicios europeos, con cara de circunstancias, el presidente del EBB dijo que habían tomado nota y que se imponía una reflexión a hacer, en este orden, sobre “proyecto, organización y personas”. Y la gente se lo creyó. Venía, pues, la regeneración 'jelkide' como en su día fue la asamblea de Zestoa, tras la escisión, o el llamado “espíritu del Arriaga”.

Esa formulación se repitió en la asamblea nacional de análisis del mes de junio, el día de la fundación del PNV (San Inazio, 31 de julio), en la siguiente asamblea de septiembre, en el inicio del curso político de agosto en el malecón de Zarautz, … Hasta que un 24 de septiembre, dos veteranos con buena intención, Zeler y Patxi [Agirre] fueron recibidos en el despacho del presidente del EBB en Sabin Etxea por Andoni Ortuzar y por su inseparable escudero, Joseba Aurrekoetxea, que siempre actúa de comisario.

En esa reunión y habida cuenta que Zeler (Juan Mari Juaristi) y Agirre se habían creído las promesas de Ortuzar, terrible ingenuidad, les entregaron un trabajo en el que abordaban tres aspectos fundamentales de la organización que hacían aguas. Aportaban su experiencia desde el altruismo de gentes que no quieren nada pero que, como muchas otras, están preocupadas por la deriva de un partido que no lo queremos como segundón de EH Bildu.

En primer lugar, abordaron que uno de los actuales talones de Aquiles son las sucesivas reelecciones, habiéndose convertido lo excepcional contemplado en lo habitual y permitiendo que Ortuzar, con tres mandatos, siga jugando en la actualidad con la idea de que puede ser reelegido 'in aeternum', cuando no es verdad. Para ello han de levantarle la incompatibilidad y cada vez lo tiene peor habida cuenta de sus prácticas ejercidas haciendo uso impunemente de un indisimulado nepotismo.

El segundo tema abordaba las incompatibilidades. Hoy las asambleas están llenas de cargos públicos que deben su sueldo a los que dirigen el cotarro y, ante ello, no hay que preguntar nada, no hay que opinar sobre nada, no hay que debatir sobre nada. Resultado: un partido muerto en su debate. Y, en tercer lugar, se planteaba el modo de elección. Todo se hace con un oscurantismo muy eficaz que paraliza a quien tiene la mínima ambición pues no es de buen gusto proponerse para nada, que para ello están las cúpulas iluminadas que piensan por toda la militancia.

El texto alertó a la pareja que manda en el PNV. ¿Qué es eso de que se evite la reelección y que no se pueda poner el contador a cero? ¿Qué es eso de que yo no pueda nombrar a mi pareja para un cargo? ¿Qué es eso de que yo no pueda nombrar a mi primo para otro? ¿Qué es eso de que yo no pueda nombrar a mi marido por allá? ¡Hasta aquí podríamos llegar!.

Resultado: en el Alderdi Eguna del pasado 29 de septiembre, con una botella de agua mineral en la mano, Ortuzar leyó su discurso de siempre e introdujo un cambio que este periodismo que padecemos ni olió. Cambió el orden. De “proyecto, organización y personas” pasó a “personas, organización y proyecto”. Es decir, todo el proceso subsiguiente sería monotorizado desde unas cúpulas endogámicas elegidas a la vieja usanza con las listas que desde Sabin Etxea se envían. Seguimos en las mismas. Hasta el punto de que esta semana, y desde 'Deia', nos han dicho que ya no hace falta votar nada pues Iñigo Ansola será el presidente del BBB. Jone Berriozabal será la presidenta del ABB y quizás María Eugenia Arrizabalaga podría ser presidenta del GBB. Y aquí paz y luego gloria.

Lógicamente, desde esas ejecutivas, haciendo abuso de posición dominante, se controla no sólo el proceso de elección sino el de los futuros cambios en sus ponencias ejecutivas y, sobre todo, se tutela el proceso de elección del presidente del EBB. De ahí que el título de este trabajo: “Ya tenemos los resultados: ahora faltan las elecciones”. Resume como nada toda esta maniobra que nada tiene que ver ni con la regeneración ni con la democracia.

Y un dato final. Joseba Egibar pasa por el abertzale del PNV. Frustrado tras su pérdida ante Josu Jon Imaz, lleva 38 años en el machito haciendo y deshaciendo lo que ocurre en Gipuzkoa como si fuera un rey de Taifa. Es su territorio y se hace lo que dice. La última ha sido en Eibar: el PNV de la localidad armera no quería pactar con los socialistas porque les condenaría a ser el partido segundón y tampoco estaban de acuerdo en nada de la gestión de un PSE-EE con muchos vicios y plagada de mala praxis. Pues bien, Egibar, pasándose por el arco del triunfo los estatutos que dicen que las organizaciones municipales son soberanas en su ámbito, ha pactado, por encima del portavoz del PNV en el Ayuntamiento, Josu Mendikute, su acuerdo con los socialistas. Lógicamente, Mendikute ha dimitido. También otra edil. A la mierda con la autonomía municipal. La democracia es lo que yo digo y soy muy abertzale pero pacto con los socialistas.

En Bizkaia pasó algo parecido con la imposición de Itxaso Atutxa de todos los concejales de Bilbao, en Mundaka con su candidato que se pasó al grupo mixto, en Gernika con el magnífico acuerdo con Josemari Gorroño, en Plentzia, en Getxo, … Y con dos “pérdidas” electorales consecutivas de sus “señalados” para presidir la junta directiva del Athletic Club de Bilbao. Esperemos que no haya una tercera vez y no insistan en meter las narices en algo que les queda muy grande.

Ejemplos claros de una gestión vertical, desastrosa, autoritaria, impositiva, que hace aguas por todas partes. Y seguirá haciendo aguas con los designados 'a dedo' por la cúpula actual del PNV que se llevó una desagradable sorpresa cuando el 24 de septiembre una pareja de ingenuos veteranos les pidió que había que cambiarlo todo y que ellos deberían irse a casa. Pues parece que no va a ser posible, ya que tenemos los resultados antes de las elecciones, que solo serán un trámite.

Así que pongo en 'on' el 'modo Pinocho':