Significar exactamente

“¿Qué significa exactamente ‘vivir en euskera’?, pregunta Javier Arteta (”Quiero seguir viviendo en español“, 20 de noviembre). Imagino que significa algo equivalente a hacer en euskera todo lo que dice hacer él en español (comunicarse en sus relaciones sociales y familiares, etc.). También lo que no dice, como que en mis visitas a cualquier instancia administrativa o al usar un servicio público pudiera explicarme y ser atendido en euskera.

Los miles de personas que se manifestaron en Bilbao el 4 de noviembre y provocaron su artículo lo hicieron por y para eso, para poder hacer en euskera lo mismo que hace él en español cada día. Se queja Arteta del “poco aprecio institucional que se le dispensa desde nuestras instituciones públicas (al castellano), al menos desde las regidas por el nacionalismo (vasco, por supuesto), empeñadas en propiciar un silenciamiento afectivo de uno de nuestros dos idiomas”.

Suscribiría la frase, cambiando solo tres palabras: poniendo euskera en lugar de castellano, (nacionalismo) español en lugar de vasco, y efectivo en lugar de afectivo. Cuando Javier Arteta emplea la palabra nacionalismo, se refiere siempre al nacionalismo vasco, naturalmente, porque para él no existe otro. No existe un nacionalismo socialista español, por ejemplo.

Por preguntar a su modo: ¿qué significa exactamente “nuestros dos idiomas”? ¿Se refiere también al euskera? Pero ¿cómo puede ser el euskera uno de sus idiomas, si lo desconoce? ¿Qué abarca para Arteta el nosotros que presupone ese posesivo nuestros que en pura lógica debe incluir al propio Arteta?

¿Cómo queda ese nosotros de Arteta respecto al nosotros de Felipe González cuando en septiembre pasado dijo aquello de “no nos podemos dejar chantajear, y menos por unas minorías en vías de extinción”? ¿Qué cree Arteta que significan exactamente las “vías de extinción” del socialista González? ¿No percibe Arteta nacionalismo en esas palabras?

“¿Vivir sólo en euskera?”, pregunta Arteta, temeroso y/o indignado por algo que bien sabe él que no es posible. La pregunta debería ser “¿vivir sólo en español?, porque, hoy por hoy, asómbrese, la gran mayoría de las veces sólo así es posible vivir.

“Una ‘lengua nacional’ que nunca ha sido la suya…” ¿Cuándo es nunca? ¿Suya de quién? Léase Los vascos, del antropólogo y lingüista Humboldt, aproximación, esa sí, realmente afectiva al euskara y a nuestro pueblo (Humboldt lo llama nación), y se entenderá que lengua nacional se puede utilizar con total propiedad sin las comillas que le pone Arteta y que dicha lengua sí ha sido suya, es decir, nuestra.

“De qué se está hablando en realidad? ¿De cooperación y hermanamiento del euskera y el castellano?”, pregunta Arteta. Yo creo que sí, que también de eso, y creo en la cooperación de nuestras dos lenguas. Cómo no voy a creerlo, si una parte considerable de mi actividad profesional ha consistido en verter textos del castellano al euskera y viceversa.

Creo incluso que Arteta y yo estamos cooperando ya en estas páginas mediante el intercambio de razones, pero que podríamos cooperar más y mejor si él conociera lo que se escribe en la prensa en euskera, pues seguramente encontraría allí respuesta a algunas de las muchas preguntas que formula en su artículo. Lástima que ahora mismo eso no sea posible porque una de nuestras dos lenguas no es de momento suya (y, por tanto, no es aún totalmente nuestra). Pero todo es ponerse.

Todo es ponerse y poner los medios para el logro futuro de eso que tan bellamente expresa Arteta, “cooperación y hermanamiento del euskera y el castellano”. Para lo cual, por una parte, nuestras dos lenguas tienen que ser realmente nuestras; y por otra, los medios deben ser reales, afectivos, efectivos; no medios que en realidad son obstáculos que prefiguran un fracaso ya desde el inicio; es decir, no vías de extinción que prefiguran su éxito final (y no me extiendo más sobre nuestra futura Ley de Educación).

Pero dejando el impersonal a un lado: ¿de qué está hablando en realidad Arteta? Si es de “un pueblo que es plural y no renuncia a seguir siéndolo”, digo yo que más plurales seremos todos, también el propio Arteta, si nuestras dos lenguas son realmente nuestras.

“…la amplísima mayoría de ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, entre los que me cuento, que son castellanoparlantes…”, dice Arteta. ¿Amplísima mayoría? Aquí castellanoparlantes lo somos todos, vascoparlantes incluidos. Como dijo su paisano Gabriel Aresti –lo dijo en euskera–, “aquí todo el mundo sabe erdera, nadie es idiota” (empleó la palabra al modo de los antiguos griegos, para quienes idiota ere alguien que solo se preocupaba de lo suyo e ignoraba o despreciaba todo lo demás).

“…que son castellanoparlantes y han decidido, en uso de su libertad y de sus derechos, vivir en español”: ¿Qué significa exactamente eso? ¿A qué edad o en qué momento lo decidió Arteta? ¿Realmente cree que lo decidió él? ¿Cree que lo decidió realmente él? ¿Acaso se puede hablar de decisión cuando no hay otra opción, cuando, como si la realidad vigente no fuera suficiente, la Constitución española prescribe que aquí todo el mundo tiene no ya el derecho sino el deber de conocer el español?