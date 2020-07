¡Voto a bríos!

Viendo algunas extrañas fotos de esta campaña tan inusual e intentando adivinar la identidad de esas personas “enmascarilladas” que asisten distantes a los actos electorales en los que las únicas caras visibles son las de los candidatos y candidatas, me he dado cuenta de que no solo es difícil saber quiénes son, sino que es prácticamente imposible atisbar sus pensamientos. Si la cara es el espejo del alma, media cara no parece ser el espejo de nada…

En mi opinión, las fotos más llamativas han sido las de los actos de esa fuerza de ultraderecha de cuyo nombre no quiero acordarme. Actos que, con una participación de no más de 20 personas, devienen multitudinarios por la abrumadora presencia de policías y de cientos de contramanifestantes que parecen no ser conscientes de que es precisamente su asistencia la que convierte en noticia un mitin de un partido que, en teoría, debería ser ignorado en los medios de comunicación por su escasa relevancia y su casi nulo apoyo en esta Comunidad Autónoma.

Estamos asistiendo a una campaña entre tinieblas, de perfil bajísimo y de temperatura gélida, en la que los partidos previsiblemente ganadores según todas las encuestas, sólo temen que la participación sea tan escasa que permita a los partidos perdedores poner en cuestión la legitimidad del resultado.

El mío será un voto crítico, plenamente consciente de que, aunque sea válido, al menos en esta ocasión, no será decisivo

Desde el primer momento, los sondeos están siendo casi unánimes, lo que contribuye a trasladar la sensación de que “todo el pescado está vendido”. Con tan pocas emociones, resulta complicado encontrar alguna excusa que nos motive a la hora de reflexionar para decidir el sentido de nuestro voto, así que yo me he buscado un entretenimiento.

Se me ha ocurrido recoger algunas expresiones que habrán escuchado muchas veces y proponerles un juego: mézclenlas y piensen en diferentes combinaciones que definan su actitud o sus reflexiones ante esta nueva convocatoria electoral. Estoy segura de que todas resultarán muy sugerentes.

Poder del voto

Poder votar

Votar con el corazón

Votar con la cabeza

Voto de castigo

Voto de esperanza

Votar para que todo cambie

Votar para que nada cambie

Votar con la nariz tapada

Voto de confianza

Votar ante notario

Votar por costumbre

Voto comprado

Voto prestado

Voz y Voto

Derecho a voto

Voto por correo

Voto CERA

Voto decidido

Voto decisivo

Voto nulo

Voto válido

Voto cautivo

Voto crítico

Voto indeciso

Voto en blanco

Voto del miedo

¡Voto a Bríos! (perdónenme por la gracieta viejuna, pero no he podido resistirme…)

En todas y cada una de las jornadas electorales, aun teniendo pocas ganas, siempre he concluido que no votar supone un desprecio hacia aquellas mujeres que dedicaron vida y esfuerzos para que hoy nosotras podamos ejercer este derecho; por ello, de entre todas las posibles ganadoras, me decanto por “DERECHO A VOTO”.

En resumidas cuentas, que una vez decidido, ejerceré mi VOZ (palabra) y emitiré mi VOTO (promesa solemne), en conmemoración de tan importante logro para la democracia.

