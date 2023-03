El sidicato ELA ha presentado finalmente este jueves una denuncia ante la Fiscalía superior del País Vasco por las presuntas irregularidades en la OPE de Osakidetza de la especialización de Neumoogía. Esther Saaverdra, responsable del área de Salud del sindicato, ha señalado que se han decidido a interponer la denuncia después de que Osakidetza no haya respondido a sus requerimientos de que se abriera una investigación ante posibles irregularidades en el resultado de la oposición, si bien el Gobierno ya informó de que no lo hacía porque no veía ningún indicio de anomalías.

Las sospechas del sindicato se basan en que los resultados del primer examen de Neumología, celebrado en celebrado en diciembre de 2022, revelan que los cuatro primeros candidatos eran de un único hospital que el sindicato no quiere hacer público, de momento. Las notas de ese colectivo eran especialmente altas. “Llama atención la concentración de talento en ese hospital, teniendo en cuenta que hay 13 hospitales en Euskadi que tienen esa especialidad”, ha señalado Saavedra. Pese a la petición de ELA de que se abriera una investigación, “Osakidetza se ha negado a ponerla en marcha argumentando que no hay indicios más allá de sospechas”, por lo que el sindicato ha presentado la denuncia ante la Fiscalía “para que se abra una investigación y que se depuren responsabilidades si las hubiera”.

A esta OPE de la especialidad de Neumología se presentaron un total de 69 aspirantes. “De ellos, solo ocho obtuvieron más de 70 puntos, y casualmente los cuatro primeros tienen más de 82. También son llamativas las notas y las distancias que hay entre unos y otros”, ha dicho. “Creemos, con los datos que tenemos, que hay más que sospechas de irregularidades en esta OPE y la Fiscalía tiene las herramientas y la capacidad para pedir información y aclararlo ante la negativa de Osakidetza a abrir una investigación”, ha añadido.

La elección de tribunal fue por sorteo y también se ha proporcionado a la fiscal la composición de este tribunal. La responsable de ELA ha denunciado, en este sentido, que tras las irregularidades de la anterior OPE de Osakidetza exigieron que, para garantizar la transparencia, los tribunales y la confección de los exámenes quedara en manos de terceros independientes. “En un primer momento, incluso la consejera anunció en el propio Parlamento que la confección iba a quedar en manos del IVAP, pero posteriormente y de manera sorpresiva, en la mesa sectorial se nos indicó que nuevamente quedaba en manos de los tribunales calificadores”, ha apuntado.

Aunque a la denuncia pública de irregularidades también se sumó el sindicato LAB, la denuncia ante la Fiscalía la presenta ELA en solitario. ELA ha aportado a la Fiscalía la información sobre quiénes son los primeros cuatro opositores que han aprobado, pruebas de que trabajan en un único hospital y también la información de que se trata de una especialidad que se comparte en 13 hospitales. “Es muy llamativo desde un punto de vista estadistico y desde un punto de vista de limpieza selectivo esa concetración de talento en un único hospital”, ha insistido.

En 2018, la fiscal superior, Carmen Adán, ya recibió denuncias similares y acabó abriendo una causa en un juzgado de Vitoria que, formalmente, sigue viva. En aquella ocasión, fueron los sindicatos LAB y ESK los denunciantes y ELA no está personada.