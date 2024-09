Barakaldo activa 'Metrominuto', un mapa para impulsar la movilidad a pie con itinerarios peatonales que informan de las distancias y tiempos requeridos

Con el objetivo de impulsar los recorridos a pie en Barakaldo, el área de Desarrollo Sostenible y Medio Natural del Ayuntamiento ha impulsado ‘Metrominuto’. Se trata de un mapa sinóptico, similar a los que utilizan algunas operadoras de metro, donde se informa a los vecinos y vecinas de las distancias y tiempos requeridos para recorrer la ciudad mediante itinerarios peatonales.

El segundo teniente de alcalde, Carlos Fernández, y la concejala delegada del área, Alba Delgado, han presentado ‘Metrominuto’ en el Centro Cívico Clara Campoamor, uno de las ubicaciones en donde se ha colocado un plano de grandes dimensiones.

“Buscamos ir hacia una movilidad donde las personas y su salud estén en el centro, que cada vez se base más en medios activos (caminar, andar en bicicleta…) o en el transporte público. Un reciente estudio basado en las respuestas de la ciudadanía sobre los patrones de desplazamiento muestra que alrededor de un 46% de los desplazamientos en el municipio se realizan a pie. Es un dato positivo que hay que impulsar y aumentar a ser posible”, ha apuntado Fernández.

Esta es la primera iniciativa que se toma en Barakaldo con motivo de la adhesión el pasado mes de julio a la Red de Ciudades que Caminan. En esta red participan ya 85 ciudades y 3 diputaciones comprometidas con la caminabilidad y la recuperación del espacio público para el bienestar de las personas. Carlos Fernández ha recordado que “en Barakaldo hace muchos años que tenemos ese compromiso. El peatón recuperó espacio en la ciudad gracias a la transformación urbana y social que impulsamos a finales de los 90 y ahora debemos dar un paso más con políticas activas de movilidad sostenible”.

Alba Delgado, por su parte, ha destacado que ‘Metrominuto’ no sólo busca reforzar la vocación peatonal de Barakaldo, sino que también es una herramienta divulgativa para poner en valor la proximidad. “Su diseño inspirado en los mapas del metro te permite conocer tiempos y distancias entre algunos hitos importantes y referentes del municipio. El coche no es tan necesario como creemos y en Barakaldo se puede ir caminando a muchos lugares a pie, empleando no más de 30 minutos”, ha expuesto la concejala. Al tratarse de distancias cortas y tiempos breves, ‘Metrominuto’ “nos predispone mejor a caminar hasta nuestro destino, eligiendo el medio pedestre para los desplazamientos”.

El diseño del ‘Metrominuto’ ha sido elaborado por el equipo creativo de la Red de Ciudades que caminan en colaboración directa con el área de Desarrollo Sostenible y Medio Natural Ayuntamiento, que ha seleccionado sus puntos claves que lo componen. Para su elaboración se ha seguido la metodología utilizada ya por muchas ciudades europeas conocida como Metrominuto que fue merecedora de un Premio Europeo a la ciudad de Pontevedra hace ya algunos años.

“Los tiempos han sido calculados mediante un planificador de rutas, y atienden a las posibilidades de todo tipo de peatones. Se han visibilizado además referentes culturales, naturales, sociales y deportivos del centro y de los barrios, espacios conocidos por los barakaldeses y barakaldesas como el Jardín Botánico Ramón Rubial, el BEC, la Finca Munoa o la Herriko Plaza”, ha detallado Delgado.

La ciudad en 15 minutos

La concejala también ha puesto en valor que Barakaldo cumple con el concepto de la 'Ciudad de los 15 minutos', que supone contar con servicios esenciales y de calidad, a esa distancia del lugar de residencia a pie o en bicicleta.

‘Metrominuto’ estará instalado en diferentes puntos presentes en el mapa como las casas de cultura, los centros cívicos y los polideportivos y se puede descargar desde la QR de cada panel o encontrarla en el apartado de movilidad de la web municipal (www.barakaldo.eus).

Con iniciativas como ‘Metrominuto’ y el Mercado de Bicicletas de Segunda Mano de este sábado 21 de septiembre, el Ayuntamiento de Barakaldo se suma a la celebración de Semana de la Movilidad Sostenible promovida por la Unión Europea, y lo hace con un mismo patrón: la promoción de la movilidad activa.