¿Qué valores dejamos a los que vienen? Invitación a repensar nuestro legado el 21 de febrero en Vitoria en el aniversario del asesinato de Fernando Buesa y Jorge Díez

¿Qué legado, qué recuerdo, qué valores positivos queremos dejarles a los que vienen detrás? ¿Cómo se construye una memoria positiva, fértil, capaz de contribuir a una sociedad mejor? El 22 de febrero se cumplen veinticuatro años del asesinato del político socialista Fernando Buesa Blanco y de Jorge Elorza Díez, su escolta, a manos de la banda terrorista ETA, y es un buen momento para plantearse estas preguntas y tratar de darles respuesta. Con el título de ‘Repensar nuestro legado’, el XXIV Aniversario In Memoriam por Fernando Buesa y Jorge Díez se va a celebrar el 21 de febrero de 2024, a las 19:00 horas, en el auditorio María de Maeztu del Palacio de Congresos Europa, sito en la avenida de Gasteiz, número 85 de Vitoria.

Puedes consultar en este enlace la invitación oficial para la jornada, que podrá seguirse a través de YouTube, clicando aquí. En el acto intervendrá Sara Buesa, vicepresidenta de la Fundación Fernando Buesa Blanco e hija del político asesinado, y habrá participación especial de la familia de Rodolfo Benito Samaniego, asesinado en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. “Cada una de nosotras a nivel personal podemos transformar nuestra herencia de dolor y oscuridad en luz. Juntas como comunidad tenemos la capacidad de forjar nuestro legado de vida para el futuro”, anima Sara Buesa. “No podemos cambiar lo que nos ha pasado, tampoco lo que hemos hecho, pero podemos decidir qué hacemos con ello. No podemos dejar de ser quienes somos, pero sí podemos escoger ser mejores de lo que fuimos. Invitamos a repensar juntos nuestro legado”, alienta Sara Buesa.

“La experiencia del terrorismo nos obliga a todos a pensar y repensar qué legado, qué recuerdo y qué valor positivo queremos dejar a los que vienen detrás. Nos obliga a las víctimas, pero también a los victimarios. No olvidar consiste en eso: no en un recuerdo persistente, sino en una memoria positiva, fértil, capaz de contribuir a una sociedad mejor”, señalan desde la Fundación Fernando Buesa Blanco. Hay que emprender una labor de reelaboración, para desprenderse en el proceso de aquello que es inútil y quedarse únicamente con lo que puede servirle de algo a alguien. “La capacidad de convertir la memoria literal en memoria ejemplar es lo único que la hace útil para los demás, y no herencia privada y egoísta de una experiencia que pretendemos única, intransferible e irrepetible”, añaden.

Convertir el sufrimiento en rechazo permanente de la violencia

“Las víctimas han tratado de transformar su dolor en algo provechoso, convertir su experiencia de sufrimiento en un rechazo permanente de la violencia. Los victimarios tienen en sus manos hacer otro tanto. Porque igual que las víctimas somos mucho más de lo que nos pasó, los victimarios son mucho más que lo que un día hicieron”, apuntan desde la fundación, desde la que instan, además, a que no eludan “su responsabilidad” y no se atrincheren en “una pretendida épica para sus acciones”. “De un modo, la experiencia reitera el mal, el producido o el sufrido; de otro, nos libera, si sirve para aportar valores positivos que hagan una sociedad mejor. El legado de la experiencia no es un derivado natural, sino el resultado de nuestra intención, de nuestra voluntad y posibilidad de darle sentido, y sentido positivo”, subrayan desde la fundación.

Al día siguiente, el 22 de febrero, a mediodía tendrá lugar una ofrenda floral a Fernando Buesa y Jorge Díez. Las familias de ambos invitan a toda la ciudadanía a tomar parte en la ofrenda depositando flores y luces en los Jardines de la Libertad, al lado del monolito en su memoria, que se encuentran en la confluencia de la calle de las Nieves Cano con la de Aguirre Miramón.