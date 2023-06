El Gobierno de Urkullu busca cortar el conflicto de la Ertzaintza sin tocar la nómina pero con mejoras económicas

El Gobierno de Iñigo Urkullu, como anunció el propio lehendakari en el Parlamento Vasco el pasado viernes, ha presentado ya una propuesta a los sindicatos con representación legal en la Ertzaintza para tratar de cortar el conflicto generado en las últimas semanas y que se está amplificando ante la cercanía del Tour de Francia, que ha sido elegido como elemento central para hacer visibles las reivindicaciones de la plantilla. El documento no incluye ninguna subida lineal en las nóminas -una de las principales demandas de los ertzainas que se han movilizado- pero sí una mejora generalizada del resto de complementos, desde la productividad por trabajar de noche, en festivo o en fin de semana hasta las dietas pasando por la asistencia a juicio, las horas extraordinarias o los llamamientos en días de libranza. A nivel organizativo, el Departamento de Seguridad alude también a la necesidad de reforzar la dotación de unidades como las de Investigación o las de lucha contra la violencia contra las mujeres y a reactivar el trabajo de la mesa de materiales. Estima en 18 millones de euros el coste de las mejoras.

El borrador del Gobierno vasco tiene 14 folios y 37 apartados. Los sindicatos ya lo han recibido y está convocada una reunión de negociación para este viernes. Tras una lectura rápida del documento, la primera valoración de fuentes sindicales es que no aprecian “ninguna postura de acercamiento” ya que se trata del mismo esquema que no fructificó en abril, antes de que estallara un movimiento “asindical” que se hace llamar 'Ertzainas en lucha' y que ha redoblado la presión ante la ausencia de un convenio en la Policía vasca desde hace doce años. Esta primera interpretación descansa en que no hay una subida salarial como tal, una de las grandes demandas del colectivo, aunque el Ejecutivo ya había avisado de que eso solamente es posible mediante acuerdo en los presupuestos generales del Estado. Además, se incide en que no desaparece el condicionante de cobro de algunos complementos vinculados al absentismo.

En Bizkaia Irratia, el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha manifestado que las 37 medidas resultan “muy positivas para muchos sectores” y que “mejorarán enormemente la situación y las condiciones laborales de la Ertzaintza”. “Las medidas beneficiarán a las personas que trabajan en las diferentes unidades de la Ertzaintza: en el ámbito de la investigación criminal, la violencia de género, los rescates, los turnos de noche, los ertzainas mayores de 55 años, … Y tendrían un coste de 18 millones de euros. Se trata, según Erkoreka, de una propuesta basada en el realismo y la responsabilidad institucional. Nuestra propuesta es la mejor que se puede hacer, ha apuntado.

El conflicto de la Ertzaintza se recrudeció en mayo cuando un movimiento nuevo y que se cataloga como “asindical” consiguió concitar miles de adhesiones en reclamaciones laborales. Los sindicatos con representación legal llegaron a romper hace dos semanas con ellos al entender que pretendían tutelar y condicionar la actividad legítima de las centrales elegidas en las urnas, pero en las últimas horas y en previsión de esta propuesta y de la reunión, han vuelto a reencontrarse. Organizaciones como Erne, como 3.000 afiliados, o Esan, con 2.000, se ponen al mismo nivel que grupos nuevos como Ekos, que ni se presentó a las elecciones, o como los propios 'Ertzainas en lucha', que no tienen ni portavocía definida ni organización como tal. Se han comprometido a que cualquier posible acuerdo en la mesa negociadora sea sometido a referéndum en el conjunto de la plantilla y han pactado movilizaciones comunes de aquí al Tour de Francia.

El detalle del documento

Entre las medidas propuestas, constan el pago de 15 euros por hora en caso de “surgimiento de forma imprevista de una necesidad de servicio fuera del horario presencial”, 100 euros por trabajo en Navidad, una subida del 10% en complementos por trabajo en sábados, domingos, festivos y noches, un máximo de 655,10 euros anuales (40,94 euros diarios) por entrenamientos acreditados que mejoren competencias, un máximo de 1.100,64 euros (45,86 euros diarios) como compensación a las salidas en helicóptero, un 20% de subida a la compensación por usar ropa de calle propia, 100 euros por el mantenimiento del uniforme, un 10% de subida del plus por no disfrutar de los días de asuntos propios, posible sustitución de 45 horas de libranza por pagas de entre 1.188 euros y 1.918,4 euros, un 20% de subida (hasta 120 euros) para compensar gastos de mantenimiento físico, cobertura de los gastos de cualquier permiso requerido para el trabajo, un 10% de mejora en las indemnizaciones por ir a declarar a un juicio en día de libranza, eliminación del tope anual por este concepto, subir las horas extra un 20% (de 29,25 euros a 40,41), pagos por desempeño de funciones de superior categoría y subida del 20% de las dietas por trabajo.